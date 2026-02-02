De ce ne ard şi se înroşesc urechile? Cauze și semnale care nu trebuie ignorate

Uneori simțim că urechile ne devin brusc fierbinți și roșii, iar senzația poate fi deranjantă. În majoritatea cazurilor, este o reacție normală a corpului la emoții, temperaturi sau efort fizic, dar poate fi și un semnal al unor afecțiuni care necesită atenție medicală.

Senzația de căldură și înroșirea urechilor apar adesea din cauza creșterii temporare a fluxului sanguin în zona acestora. Corpul reacționează astfel la stimuli fizici sau emoționali, iar efectul este vizibil imediat. Printre cele mai frecvente cauze se numără:

* Emoțiile puternice – furia, jenă, stres sau chiar rușinea pot provoca dilatarea vaselor de sânge, iar urechile se înroșesc și devin fierbinți.

* Schimbările de temperatură – trecerea bruscă de la frig la cald poate declanșa același efect.

* Efortul fizic – exercițiile intense cresc temperatura corpului, iar urechile devin mai calde pe măsură ce organismul încearcă să elimine căldura.

De regulă, aceste episoade sunt temporare și inofensive, dispărând după câteva minute, notează Click!.

Infecțiile urechii

Uneori, însă, senzația de arsură sau roșeață poate fi cauzată de infecții locale, iar ignorarea acestora poate duce la complicații. Cele mai comune afecțiuni care includ astfel de „semnale” sunt:

* Otita externă („urechea înotătorului”), care se manifestă prin durere, mâncărime, roșeață și, uneori, secreții.

* Otita medie, care afectează urechea medie și poate provoca senzație de presiune, durere și dificultăți de auz.

Aceste infecții necesită evaluare medicală și tratament corespunzător.

Alergii și probleme dermatologice

Urechile pot reacționa și la factori externi, cum ar fi bijuteriile, cosmeticele sau șampoanele. În astfel de cazuri, pielea poate dezvolta local arsură și mâncărime persistentă, roșeață vizibilă şi disconfort.

Printre afecţiunile care se pot manifesta astfel se numără dermatita de contact, eczema sau psoriazisul, dar şi alergiile cutanate. În astfel de cazuri, este recomandat să consulți un dermatolog și să eviți iritanții pentru a reduce disconfortul.

Cauze neurologice

Există situații rare în care problemele neurologice determină senzația de urechi fierbinți, chiar fără expunere la căldură sau emoții puternice. Sindromul urechii roșii se manifestă prin:

* Roșeață și durere care apar în mod repetat

* Afectarea unei singure urechi

* Durată variabilă – de la câteva minute la câteva ore.

Aceste episoade necesită de obicei evaluare neurologică pentru identificarea cauzei exacte.

Fluctuații hormonale

Schimbările hormonale, precum cele din pubertate sau menopauză, pot provoca episoade de urechi fierbinți și roșii. Acestea apar ca răspuns la modificările în reglarea vaselor de sânge și pot fi însoțite de:

* Înroșirea feței

* Senzație intensă de căldură

* Episoade scurte, dar frecvente.

De cele mai multe ori, acestea nu sunt periculoase, însă consultul medical poate exclude alte cauze.

Când este cazul să mergem la medic

Deși majoritatea episoadelor sunt benigne, trebuie să fim atenți la: persistența senzației de arsură sau durere intensă, secreții sau dificultăți de auz, alte simptome asociate, precum febră sau disconfort accentuat.

Un control preventiv poate identifica rapid cauze care necesită tratament și poate preveni complicațiile viitoare.