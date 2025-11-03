Legătura surprinzătoare dintre obezitate și tinitus: de ce greutatea corporală poate influența țiuitul persistent în urechi

Obezitatea ar putea crește semnificativ riscul de tinitus, arată un studiu recent. Cercetătorii au analizat datele a peste 5.400 de adulți și au descoperit că persoanele cu un indice de masă corporală (IMC) crescut aveau aproape cu 50% mai multe șanse să sufere de tinitus decât cele cu greutate normală.

Tinitusul, caracterizat prin țiuit sau bâzâit constant în urechi, afectează aproximativ 7,6 milioane de britanici. Pentru majoritatea, acesta este doar o neplăcere, însă pentru 1,5 milioane de persoane cu simptome severe, tinitusul reprezintă o problemă debilitantă, fără un tratament cunoscut, potrivit dailymail.

Cercetările anterioare sugerează că, dacă tinitusul persistă mai mult de o lună, există 80–90% șanse ca acesta să devină permanent.

Potrivit publicației citate, în cadrul studiului, 863 dintre participanți (17,2%) au raportat tinitus, dintre care 433 erau obezi.

„Obezitatea este semnificativ asociată cu tinitusul”, au spus cercetătorii, precizând că adulții obezi aveau cu 44% mai multe șanse să prezinte tinitus comparativ cu persoanele care nu sunt obeze.

Deși nu există încă un tratament definitiv pentru tinitus, unele măsuri de stil de viață au arătat rezultate promițătoare.

Specialiștii recomandă practicarea unui sport, evitarea alimentelor și băuturilor care pot agrava simptomele, cum ar fi sarea, alcoolul, cofeina și alimentele bogate în salicilați.

De asemenea, excesul de greutate a fost asociat cu cel puțin 13 tipuri de cancer.