De ce ibuprofenul este recomandat în locul paracetamolului pentru durerile menstruale. Diferența dintre cele două medicamente

Paracetamolul rămâne cea mai folosită soluție pentru durerea menstruală, însă specialiștii atrag atenția că ibuprofenul și alte antiinflamatoare sunt, în majoritatea cazurilor, mai eficiente, deoarece acționează direct asupra cauzei durerii.

Specialiștii explică diferența prin modul diferit în care acționează cele două substanțe. Ibuprofenul, un antiinflamator nesteroidian (AINS), acționează direct asupra cauzei, reducând astfel inflamația și intensitatea contracțiilor uterine. Din acest motiv, medicii îl consideră una dintre cele mai eficiente opțiuni pentru durerea menstruală, potrivit theconversation.

În schimb, paracetamolul are un mecanism diferit. Deși reduce durerea, acționează în principal la nivelul sistemului nervos central, diminuând percepția durerii, fără un efect antiinflamator semnificativ. Tocmai de aceea, este mai eficient în dureri precum cefaleea, dar mai puțin util în dismenoree.

Diferențele dintre cele două medicamente sunt susținute și de studii clinice ample. O analiză arată cu Ibuprofenul este superior paracetamolului în reducerea durerilor menstruale. Cu toate acestea, paracetamolul rămâne preferat în practică.

Un aspect important îl reprezintă momentul administrării. Specialiștii recomandă începerea tratamentului chiar înainte de debutul sângerării sau în primele ore ale menstruației, pentru a bloca din timp producția de prostaglandine și a preveni apariția crampelor intense.

Totuși, aceste medicamente nu sunt lipsite de riscuri. Administrate pe termen scurt, sunt considerate sigure pentru majoritatea persoanelor, însă pot provoca iritații gastrice și, în cazuri rare, complicații la nivel renal sau cardiovascular. Persoanele cu afecțiuni digestive, cardiace sau renale sunt sfătuite să consulte medicul înainte de utilizare.

Pentru aproximativ 18% dintre femei, AINS nu oferă suficientă ameliorare. În aceste cazuri, pot fi utilizate alternative precum antispasticele sau tratamente hormonale, inclusiv contraceptivele orale, care reduc intensitatea menstruației prin inhibarea ovulației și subțierea endometrului.

Medicii atrag însă atenția că durerile menstruale severe, care se agravează sau afectează calitatea vieții, nu trebuie ignorate, acestea putând ascunde afecțiuni precum endometrioza sau fibroamele uterine.