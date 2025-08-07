search
Joi, 7 August 2025
Cum să slăbiți și să vă îmbunătățiți digestia fără sport. Ce este o „farfurie Harvard" și de ce este recomandată de nutriționiști

Publicat:

„Farfuria Harvard” poate fi un instrument util pentru a construi mese echilibrate și sănătoase. De asemenea, prin această dietă puteți să slăbiți și să îmbunătățiți funcționarea tractului gastro-intestinal fără sport. 

Consumul de salată verde favorizează digestia FOTO: Shuterstock
Consumul de salată verde favorizează digestia FOTO: Shuterstock

Concret, o farfurie trebuie împărțită în trei sectoare: jumătate ar trebui să fie umplută cu legume și fructe, un sfert cu proteine și un alt sfert cu carbohidrați sănătoși. Este foarte important ca legumele și fructele să ocupe exact 50% din preparate. Aceasta este „farfuria Harvard”. 

Potrivit experților de la Harvad, puteți mânca legume și fructe crude sau procesate, precum: castraveți, roșii, dovlecei, ardei grași, vinete, varză, morcovi, broccoli, țelină, sparanghel, salată verde, dovleac, mere.

Toate acesta sunt o sursă excelentă de fibre, care ajută la îmbunătățirea microflorei intestinale și la combaterea inflamației. Pe lângă toate acestea, fibrele stabilizează și nivelul de glucoză din sânge și asigură saturația pe termen lung a organismului. Puteți înlocui oricând desertul cu fructe, scrie storinka.

Potrivit nutriționiștilor, cartofii, deși sunt o legumă, nu sunt recomandați să fie adăugați în farfurie din cauza conținutului ridicat de amidon.

De asemenea, este mai bine să excludeți sucurile din dieta zilnică, deoarece sunt bogate în fructoză și sărace în fibre. Nutriționiștii recomandă umplerea unui sfert din farfurie cu cereale integrale: quinoa, hrișcă, fulgi de ovăz, orz, orez brun, paste de grâu dur sau pâine integrală. Aceste alimente conțin mulți carbohidrați complecși, care sunt principala sursă de energie. 

Din cauza lipsei de proteine, pot apărea probleme cu sistemul musculo-scheletic și metabolismul hormonal. Prin urmare, în sfertul rămas al farfuriei, asigurați-vă că puneți proteine: brânză de vaci (tare sau de casă), pește, organe, carne, ouă.

Conform „dietei Harvard”, trebuie să alternați cafeaua, ceaiul și apa cu mesele. În același timp, merită să reduceți cantitatea de zahăr consumată sau să renunțați complet la ea. Se sugerează reducerea consumului de lapte și produse lactate la 1-2 porții pe zi.

Viață sănătoasă

