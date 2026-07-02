Cum îți schimbă telefonul corpul fără să îți dai seama. Cinci efecte asupra sănătății, explicate de medici

Telefoanele mobile, laptopurile și alte dispozitive digitale au devenit indispensabile în viața de zi cu zi, însă cercetările recente sugerează că utilizarea lor frecventă poate produce modificări fizice și chiar influența sănătatea pe termen lung.

Potrivit unei analize publicate de BBC, specialiștii avertizează că timpul petrecut în fața ecranelor poate afecta coloana vertebrală, vederea, pielea, forța musculară și coordonarea mișcărilor.

Una dintre cele mai frecvente probleme este așa-numitul „tech neck”, adică postura cu capul înclinat înainte pentru a privi telefonul sau tableta.

În această poziție, presiunea exercitată asupra gâtului poate ajunge până la aproximativ 27 de kilograme. În timp, acest obicei poate deteriora discurile intervertebrale, afecta articulațiile și musculatura și chiar reduce capacitatea pulmonară.

Specialiștii recomandă ca ecranul să fie ținut la nivelul ochilor, la o distanță de aproximativ un braț, precum și efectuarea unor pauze regulate în timpul utilizării dispozitivelor.

Dermatologii spun că nu există dovezi solide că folosirea telefonului provoacă riduri pe gât, deși poziția repetată de aplecare ar putea contribui la accentuarea cutelor în timp.

În schimb, purtarea continuă a ceasurilor inteligente poate favoriza apariția iritațiilor, eczemelor și infecțiilor fungice, deoarece pielea rămâne într-un mediu cald și umed.

Medicii recomandă scoaterea periodică a ceasului, curățarea pielii și folosirea unei creme protectoare dacă dispozitivul este purtat întreaga zi.

Creșterea numărului de cazuri de miopie nu pare să fie cauzată direct de privitul la telefon, ci de faptul că oamenii petrec tot mai puțin timp în aer liber.

Donald Mutti, profesor de optometrie la Universitatea de Stat din Ohio, afirmă că lumina naturală stimulează eliberarea dopaminei la nivelul retinei, un proces care contribuie la dezvoltarea normală a ochiului.

Din acest motiv, specialiștii recomandă petrecerea unui timp mai îndelungat în exterior, fără a uita de protecția împotriva razelor ultraviolete.

Mai multe studii arată că forța de prindere a mâinii este un indicator important al stării generale de sănătate și chiar al riscului de deces prematur.

Specialiștii observă că această forță este în scădere, în special în rândul tinerilor, pe fondul stilului de viață sedentar și al muncii desfășurate aproape exclusiv în fața calculatorului.

Exercițiile pentru întărirea încheieturilor și a musculaturii mâinilor pot contribui la prevenirea acestor probleme.

Potrivit profesorului Sebastian Suggate, de la Universitatea din Regensburg, utilizarea dispozitivelor digitale poate îmbunătăți anumite mișcări specifice, precum atingerea sau glisarea pe ecran, însă există dovezi că dezvoltarea abilităților motorii fine este afectată, mai ales în cazul copiilor.

Cercetările arată că timpul excesiv petrecut în fața ecranelor este asociat cu o coordonare mai slabă între ochi și mâini și poate influența inclusiv dezvoltarea cognitivă și performanțele școlare.

Specialiștii nu recomandă eliminarea completă a dispozitivelor digitale, ci echilibrarea utilizării acestora prin activități fizice și manuale, petrecerea timpului în aer liber și respectarea unor pauze regulate în timpul folosirii ecranelor.