Samsung schimbă modul în care privim service-ul: mai puțin timp pierdut, mai mult timp pentru ceea ce contează

Puțini oameni își doresc să ajungă într-un centru de service. De cele mai multe ori, o defecțiune la telefon sau la televizor înseamnă drumuri suplimentare, timp pierdut și întreruperea activităților de zi cu zi. Într-o perioadă în care dispozitivele electronice au devenit esențiale atât pentru muncă, cât și pentru relaxare, viteza cu care acestea pot fi reparate contează aproape la fel de mult ca produsul în sine.

Pe fondul unei creșteri constante a fiabilității dispozitivelor, Samsung a ales să investească nu doar în produse mai rezistente, ci și într-o experiență de service care pune accent pe confortul utilizatorului. Rezultatul este o serie de servicii premium gândite pentru cei care nu își permit să piardă timp cu deplasări, programări și perioade lungi de așteptare.

Când service-ul vine la tine, nu invers

Să ne imaginăm situația unui utilizator care folosește telefonul pentru muncă, plăți, comunicare și organizarea activităților zilnice. În trecut, o reparație putea însemna câteva ore pierdute pe drum și zile întregi fără dispozitiv.

Prin serviciul Van Service, Samsung preia telefonul direct de la domiciliul clientului și îl returnează reparat, în multe cazuri în aproximativ 24 de ore. Pentru utilizator, diferența este simplă: mai puțin timp petrecut rezolvând o problemă tehnică și mai mult timp pentru activitățile personale sau profesionale.

Dacă intervenția necesită o perioadă mai lungă, serviciul Loan Service oferă un telefon de înlocuire, astfel încât rutina zilnică să nu fie afectată.

Televizoarele premium beneficiază de tratament special

Aceeași filozofie se regăsește și în cazul televizoarelor premium și al modelelor cu diagonale foarte mari. Mutarea unui televizor de aproape 100 de inci nu este doar incomodă, ci și dificilă din punct de vedere logistic.

Toate cererile înregistrate în program sunt preluate rapid, iar tehnicienii intervin direct la domiciliul clientului. Majoritatea problemelor se soluționează în termen de 24 de ore și nu mai este nevoie ca televizorul să fie preluat și transportat.

Reparația, parte din strategia de sustenabilitate

În ultimii ani, sustenabilitatea a devenit una dintre direcțiile majore ale Samsung la nivel global. Compania și-a asumat obiective legate de economia circulară, utilizarea materialelor reciclate și extinderea duratei de viață a produselor. Un element important al acestei strategii este încurajarea reparației dispozitivelor și utilizarea pieselor originale, astfel încât produsele să poată fi folosite cât mai mult timp.

Ideea este simplă: cu cât un produs funcționează mai mult timp, cu atât sunt generate mai puține deșeuri electronice și este redusă nevoia de a produce și transporta echipamente noi. Samsung include extinderea duratei de viață a produselor printre obiectivele sale globale de economie circulară.

Diferența nu este doar în produs, ci și în serviciile din jurul lui

Pentru mulți consumatori, alegerea unui telefon sau a unui televizor premium nu mai depinde exclusiv de specificațiile tehnice. Contează și ceea ce se întâmplă după achiziție.

Preluarea produsului de la domiciliu, accesul la un dispozitiv de înlocuire, intervențiile rapide pentru televizoarele de mari dimensiuni și posibilitatea de a beneficia de asistență dedicată reprezintă servicii care reduc semnificativ efortul utilizatorului.

Într-o lume în care timpul a devenit una dintre cele mai valoroase resurse, un service eficient nu mai este doar un beneficiu suplimentar, ci o parte importantă a experienței oferite de un brand premium.

Mai multe informații se pot accesa pe site-ul oficial Samsung https://www.samsung.com/ro/support/ .