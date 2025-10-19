Cum arată sandvișul care nu îngrașă și care sunt cele mai sigure din comerț: sfaturi de la Mihaela Bilic

Medicul nutriționist Mihaela Bilic oferă recomandări utile pentru cei care vor să se bucure de gustul unui sandviș fără a-și afecta silueta sau sănătatea. Specialistul explică cum să alegem un sandviș corect, ce ingrediente să urmărim și ce greșeli să evităm.

Așa cum și-a obișnuit urmăritorii, Mihaela Bilic revine cu sfaturi practice despre alimentația echilibrată. De această dată, ea atrage atenția asupra sandvișurilor și asupra criteriilor de selecție care contează cu adevărat pentru sănătate, relatează Click!.

Într-o postare recentă, medicul a subliniat: „Întrebarea zilei: Cum alegem un sandviș? Practic, comod de transportat și de consumat, sandvișul există într-o varietate infinită de combinații. A fost inventat acum 250 de ani și constă în două felii de pâine între care se pune carne sau pește, mezeluri și brânzeturi, legume și sosuri”.

Pentru cei care preferă carne neprocesată, Bilic recomandă: „Puteți face sandvișuri cu friptură rece, muștar și murături. Și peștele poate fi pus în sandviș: somon afumat cu cremă de brânză și mărar sau ton cu ou și crudități”.

Totuși, specialistul avertizează asupra riscurilor sandvișurilor prea bogate: „Ce se poate reproșa unui sandviș? Că nu este dietetic și ne poate pune în pericol silueta. Atenție: contează mărimea sandvișului, umplutura și cantitatea de sos adăugat!”

Despre sandvișurile cumpărate

Mihaela Bilic recomandă atenție sporită și pentru sandvișurile cumpărate: „Citiți eticheta și fiți atenți la procentul de grăsime. Cele mai sigure sunt sandvișurile simple, cu unt, salam, șuncă și cașcaval; evitați tot ce conține sosuri sau este transformat în pastă – asta înseamnă multă maioneză”.

Pentru cei care țin la siluetă, nutriționistul oferă un sfat simplu, dar eficient: „Dacă țineți la siluetă, îndepărtați una dintre cele două felii de pâine – veți reduce la jumătate aportul de carbohidrați! Există și varianta de sandviș pentru cura de slăbire, în care pâinea este înlocuită cu frunze de salată, ardei gras, gulie sau castravete. Dar pe acesta trebuie să-l faceți voi!”