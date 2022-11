Ziua internațională a sandvișului. 3 rețete de sandvișuri celebre în lume: Croque-Monsieur, Cubano, Sandwich Club

Ziua sandvişului ( Sandwich Day) este sărbătorită anual pe 3 noiembrie. Sandvișul este unul dintre cele mai populare preparate din lume. Iată cum se prepară trei sandvișuri clasice celebre în toată lumea.

Istoria sandvişurilor începe secolul al XVIII-lea şi are legătură cu John Montagu - al patrulea conte de Sandwich, oraş din comitatul Kent din Anglia, în Regatul Unit. Lordul Sandwich era un iubitor al jocurilor de cărţi şi nu-şi făcea timp să ia masa în timpul orelor lungi petrecute la masa de joc, potrivit Agerpres.

Atunci când îi era foame, le cerea servitorilor săi să îi aducă felii de carne între două felii de pâine, putând astfel continua jocul cu cealaltă mână. Această practică era un obicei bine cunoscut de prietenii săi de la jocurile de noroc, care în curând au început să comande la fel ca Sandwich, iar de aici s-a născut sandvişul.

Croque-Monsieur

Croque-Monsieur este un sandviș cald făcut cu șuncă și brânză. Mâncarea își are originea în cafenelele și barurile franceze, ca gustare rapidă. Numele provine de la cuvintele croque (crocant) și monsieur (domn). Un Croque-Monsieur servit cu un ou poșat sau un ou ochi deasupra este cunoscut sub numele de Croque-Madame.

Ingrediente

4 felii de pâine

100 g brânză care se topește (Gruyere, Comte, Emmentaler)

4 felii jambon de porc sau șuncă presată

Pentru sosul Bechamel:

2 lingurițe de făină

20 g unt

200 ml lapte

sare

piper alb, măcinat

Topeşti untul într-o tigaie, adaugi făina şi amesteci. Laşi pe foc mediu 1-2 minute, amestecând, până ce compoziția devine arămie. Torni laptele și amesteci energic cu un tel pară, să nu se formeze cocoloașe. După ce a dat în clocot, mai fierbi 2-3 minute. Asezonezi cu sare şi piper alb, după gust, adaugi 50 g de brânză rasă, apoi dai deoparte.

Rumenești feliile de pâine în prăjitor sau în cuptor. Pui pe 2 dintre ele câte 2 felii de jambon sau șuncă, brânza rămasă tăiată felii subțiri, apoi acoperi cu celelalte 2 felii de pâine.

Aşezi sandvişurile într-o tavă cu hârtie de copt, torni sosul peste ele și le dai la cuptor, la 180 °C, aproximativ 10 minute sau până ce prind o crustă aurie. Le serveşti calde.

Sandviș cubanez

Sandvișul cubanez (Cubano) a apărut în cafenelele frecventate de muncitorii cubanezi care lucrau în Florida, în orașe precum Tampa și Key West. Cel mai probabil, datează de la sfârșitul anilor 1800 și începutul anilor 1900. Acest preparat sățios și consistent era, adeseori, masa de prânz a muncitorilor care lucrau în industria tutunului, atât în Cuba cât și în statul american Florida.

Ingrediente

1 baghetă

4 felii antricot de porc, dezosat (500 g)

8 felii șuncă presată de porc

8 felii cașcaval

muștar

3-4 castraveți murați

sare

piper

1 lingură ulei

30 g unt

Condimentezi carnea cu sare și piper, după gust și o prăjești în ulei, la foc mediu, până e rumenită și bine pătrunsă. O dai deoparte.

Tai bagheta în 4, apoi tai fiecare bucată transversal și asamblezi sandvișurile. Pe jumătatea inferioară așezi câte 2 felii de șuncă, o bucată de friptură, 2 felii de cașcaval, felii de castraveți murați, muștar și închei cu cealaltă jumătate de baghetă. Ungi sandvișurile deasupra cu puțin unt și le pui în aparatul de sandvișuri sau în cuptor, până ce pâinea e ușor rumenită. Le servești calde.

Sandwich Club

Sandwich club este un sandviș care conține pâine prăjită, friptură de pui, bacon, roșii, salată și maioneză, dar are diverse variante (curcan, ouă, brânză, castraveciori murați, somon afumat etc.). A fost inventat la Union Club din New York, iar cea mai veche menționare a sa e într-un articol apărut în 1889, în ziarul „The Evening World“.

Ingrediente

6 felii de pâine toast

2-3 linguri maioneză

200 g piept de pui, dezosat

4 felii bacon

2 roșii

frunze de salată verde

½ castravete, opțional

sare

piper

Speli carnea de pui, o usuci cu șervețele de hârtie, o tai în 2 felii, pe care le condimentezi cu sare și piper, după gust. Le frigi pe grătar, câte 3 minute pe fiecare parte, până sunt gata. Lași la răcorit. Rumenești baconul într-o tigaie antiaderentă și îl scoți pe un șervet absorbant.

Speli legumele, tai felii subțiri roșiile și castravetele, rupi salata fâșii. Prăjești pâinea în prăjitor. Ungi o felie de toast cu maioneză, pui un strat de salată verde, o felie de piept la grătar, un strat de roșii, apoi încă o felie de pâine unsă cu maioneză. Așezi peste ea 2 felii de bacon, încă un strat de salată și închei cu o felie de pâine prăjită.

Repeți cu ingredientele rămase. Fixezi sandvișurile înfigând bețișoare scobitori, le tai în 2 sau în 4 și le servești cu garnitură de cartofi prăjiți.