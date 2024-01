Cinci alimente antiîmbătrânire pe care medicii le consumă zilnic

Știm cu toții că alimentele pe care le consumăm pot avea un impact semnificativ asupra sănătății noastre, însă unele dintre acestea pot amâna instalarea primelor semne ale îmbătrânirii, relatează The Sun.

Cercetătorul în domeniul longevității și specialistul în medicină regenerativă, dr. Neil Paulvin, a dezvăluit că există un fruct bogat în nutrienți care previne infecțiile, îmbunătățește sănătatea creierului și chiar ajută la repararea ADN-ului.

Afinele

Într-un articol pentru CNBC, medicul a afirmat că micul fruct este plin de vitamine și antioxidanți care protejează organismul de infecții, fiind, de asemenea, gustos și cu un conținut scăzut de calorii.

Conform specialistului, afinele au un efect antiîmbătrânire datorită conținutului ridicat de antioxidanți, în special antociani. Aceștia pot contribui la menținerea sănătății celulelor și la prevenirea deteriorării lor, fiind în același timp implicați în procesul de reparare a ADN-ului.

Datorită conținutului de vitamina C, fructele de pădure pot atenua, de asemenea, durerile musculare, stimulând în același timp producția de colagen și îmbunătățind sănătatea ochilor, conform dr. Paulvin.

Beneficiile acestui umil fruct se pot extinde și asupra creierului, a continuat medicul, menționând cercetări care sugerează că afinele și căpșunele au fost asociate cu întârzierea procesului de îmbătrânire a creierului cu până la doi ani și jumătate.

Totodată, afinele ar putea să reducă nivelul colesterolului rău și să scadă riscul de boli cardiovasculare datorită conținutului ridicat de fibre solubile, conform dr. Paulvin.

Roșiile

Când vine vorba de piele, un aliment obișnuit ar putea ajuta la întârzierea apariției semnelor de îmbătrânire, potrivit nutriționistului Amanda Ursell.

Potrivit acesteia, consumul de roșii poate contribui la protejarea pielii împotriva îmbătrânirii, din interior spre exterior, și la combaterea ridurilor.

Roșiile sunt bogate în antioxidanți, precum licopen, luteină și betacaroten. Alte legume bogate în antioxidanți: spanacul, ardeiul roșu, morcovii și varza kale.

Alimente din cereale integrale

Alimentele din cereale integrale sunt de bază în lupta împotriva îmbătrânirii. Printre acestea se numără terci, paste integrale, orez integral și cartofi dulci.

Cercetătorii de la Universitatea Harvard au sugerat, de asemenea, că integrarea cerealelor integrale în alimentație ar putea contribui la prelungirea duratei de viață, întrucât acestea pot ajuta la reducerea riscului de boli mortale, cum ar fi bolile cardiovasculare, cancerul intestinal, diabetul, accidentul vascular cerebral, atunci când sunt combinate cu fructe, legume fără amidon, nuci și grăsimi nesaturate.

Nuci

Nutriționistul Sophie Trotman a afirmat pentru Faboulous că nucile, cum ar fi migdalele, sunt bogate în vitamina E, proteine și acizi grași omega-3. În plus, conține minerale, precum zincul, care ajută la regenerarea pielii.

„Semințele de in sunt deosebit de bogate în acid alfa-linolenic, un tip de acid gras omega-3, care poate contribui, de asemenea, la îmbunătățirea în timp a aspectului pielii", a declarat Trotman.

Grăsimi sănătoase

Fie că este vorba de somon sau sardine, acești pești grași sunt plini de grăsimi esențiale omega 3, care ajută la menținerea sub control a tensiunii arteriale și la sănătatea generală a inimii, potrivit nutriționistului Amanda Ursell.

Două sau trei porții de pește pe săptămână ar trebui să fie suficiente. De asemenea, uleiul de măsline și de rapiță pot contribui la sănătatea inimii.