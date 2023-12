Cum a ajuns fostul președinte american Jimmy Carter la 99 de ani. Patru obiceiuri sănătoase care l-au ajutat să trăiască o viață lungă

Fostul președinte al SUA — cel mai în vârstă șef de stat în viață din istoria națiunii americane - a împlinit 99 de ani la 1 octombrie, o vârstă care părea imposibil de atins, când a intrat în îngrijire paliativă în februarie 2023.

Carter, care este un supraviețuitor al cancerului și a avut o serie de probleme în ultimii ani, a decis să-și petreacă „timpul rămas acasă cu familia” în Plains, Georgia, renunțând la intervenția medicală suplimentară după mai multe șederi în spital, declara Centrul Carter într-un comunicat de presă.

„Am crezut că va mai trăi 5 zile”

"La începutul acestui proces, am crezut că va dura aproximativ cinci zile", a declarat Jason Carter, nepotul său, pentru The New York Times, în septembrie 2023.

"Am fost acolo cu el în spital și apoi mi-am luat rămas bun. Și apoi am crezut că în acea săptămână se va apropia sfârșitul. Și acum au trecut șapte luni."

Cu o săptămână înainte ca Jimmy Carter să împlinească 99 de ani, fostul președinte a participat la Festivalul de Arahide din Plains, Georgia, plimbându-se cu mașina alături de soția sa, Rosalynn, într-o frumoasă zi de toamnă. Încă îi place înghețata de arahide, a transmis pe X Centrul Carter.

Astfel de bucurii mici sunt "neprețuite" pentru a menține moralul unui pacient în stadiu terminal, spune dr. BJ Miller, un medic de îngrijire paliativă din San Francisco.

"Este important ca lumea să vadă cum ar trebui să decurgă îngrijirea paliativă și că nu este ceva înfricoșător. Nu este despre moarte - este despre a trăi până mori. Mă bucur pentru (Carter) că dă acest exemplu", a spus Miller pentru today.com, citat de Yahoo News.

Pacienții intră în îngrijire paliativă atunci când medicii cred că le mai rămân șase luni sau mai puțin de trăit, mai spune acesta. Medicii nu mai încearcă să „contracareze boala”, așa că accentul se pune pe confortul oamenilor pentru a ușura orice suferință, a adăugat Miller. Asta include medicamente pentru a atenua durerea, greața sau anxietatea.

Un alt motiv este că îngrijirea paliativă poate fi o ușurare pentru un pacient care a fost în spital primind tratament medical agresiv și luând nenumărate medicamente.

Uneori, oamenii trăiesc mai mult în îngrijire paliativă decât ar fi trăit cu medicamente, datorită acestui „suport de iubire, de de-stresare”, a mai spus medicul

Obiceiurile care au dus la longevitatea lui Carter

Carter este primul președinte care a trăit până la 95 de ani și singurul care a trăit până la a 40-a aniversare a învestirii sale.

Genele pot juca un rol în longevitate, dar Carter are o istorie medicală familială complicată. Mama lui a trăit până la 85 de ani, dar tatăl lui a murit la 58 de ani de cancer pancreatic. Ambele surori și fratele lui au murit, de asemenea, de cancer pancreatic, iar mama lui a avut aceeași boală, arată NBC News.

În 2015, Carter a fost diagnosticat cu melanom care se răspândise la ficat și creier. A primit tratamente de imunoterapie și scanările nu au arătat nicio urmă a cancerului în câteva luni. În 2019, a avut o serie de căzături care au dus la fracturi de oase și au necesitat intervenții chirurgicale.

Cu toate acestea, fostul președinte a ajuns la 99 de ani.

Iată câteva dintre obiceiurile sale de longevitate sănătoasă:

Un sens în viață

Carter și soția sa au fost implicați în comunitate, ajutând la construirea, renovarea și repararea a peste 4.300 de case în 14 țări în timp ce făceau voluntariat pentru Habitat for Humanity, începând cu 1984. Munca i-a adus bucurie, a scris fostul președinte în una dintre cărțile sale.

"Implicarea în comunitate îți spune că vrei să trăiești, vrei să ajuți alte persoane", spune dr. Valter Longo, profesor de gerontologie la Universitatea din California de Sud și director al USC Longevity Institute din Los Angeles.

"Ai un motiv să continui să faci toate lucrurile pe care trebuie să le faci", notează el, cum ar fi mersul la medic, o dietă sănătoasă și exercițiile fizice. "În cele din urmă, orice te ridică din pat este important."

Legături de familie puternice

Carter și soția sa, Rosalynn, au fost căsătoriți timp de 77 de ani - cel mai longeviv cuplu prezidențial căsătorit din istoria Statelor Unite.

"Rosalynn a fost partenera mea egală în tot ceea ce am realizat vreodată", a declarat Carter într-un comunicat atunci când ea a decedat la 19 noiembrie. "Mi-a oferit îndrumare înțeleaptă și încurajare atunci când aveam nevoie. Atâta timp cât Rosalynn era în lume, știam întotdeauna că cineva mă iubește și mă susține."

În timpul omagiului adus lui Rosalynn Carter la 28 noiembrie, fiica cuplului, Amy Carter, a citit o scrisoare de dragoste pe care fostul președinte i-a scris-o soției sale în urmă cu 75 de ani.

"Draga mea, de fiecare dată când am fost departe de tine, am fost încântat când m-am întors să descopăr cât de minunată ești. În timp ce sunt plecat, încerc să mă conving că nu ești, nu ai putea fi la fel de dulce și frumoasă cum îmi amintesc. Dar când te văd, mă îndrăgostesc din nou de tine", se arată într-un fragment din scrisoare.

Angajarea într-un parteneriat pe viață, îngrijirea copiilor și punerea familiei pe primul loc este o parte esențială a longevității, au descoperit cercetătorii care studiază Zonele Albastre, locuri din întreaga lume unde oamenii trăiesc mult.

Este important să faci parte dintr-o conexiune plină de iubire, deși nu trebuie să fie neapărat o căsătorie - poate fi un soț, dar și un frate, un prieten sau orice relație în care o persoană se simte văzută și auzită, spune Miller.

Exerciții fizice regulate

Carter a fost un alergător înrăit până la 80 de ani, când a dezvoltat probleme la genunchi, așa că a trecut la înot și mers pe jos, a declarat el pentru The Washington Post în 2013 și 2018.

El și soția sa mergeau cu bicicleta în orașul lor natal, dar și în călătorii în întreaga țară și în străinătate. Fostul președinte se bucura de asemenea de pescuit la muscă și tâmplărie, potrivit biografiei sale.

Exercițiul fizic afectează fiecare celulă din corp și este vital pentru o bună sănătate, spun experții.

Credința

De la părăsirea Casei Albe în 1981 până în 2020, Carter a predat regulat la școala duminicală de la Biserica Baptistă Maranatha din Plains, Georgia, unde el și soția sa participau la servicii.

"Credințele noastre religioase sunt importante pentru noi", a scris fostul președinte în una dintre cărțile sale.

La fel ca și sentimentul unui scop în viață, religia poate ajuta oamenii să facă lucruri corecte pentru sănătatea lor și să continue, spune Longo.

Credința poate fi o sursă de sens și apartenență, ceea ce este benefic pentru corp și suflet, adaugă Miller.

"Putem împinge și îndemna corpul să continue în tot felul de moduri. Dar dacă nu există o scânteie, dacă nu există un motiv de a trăi, dacă nu există bucurie în viață" nu va ajuta prea mult, spune el.

"Acestea sunt ingrediente esențiale pentru viață."