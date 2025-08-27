Cercetătorii au dezvăluit beneficiile menținerii tensiunii arteriale la un nivel mai scăzut

Un nou studiu arată că menținerea tensiunii arteriale sub pragul de 120 mm Hg poate aduce beneficii sănătății cardiovasculare, însă atenția trebuie să fie maximă.

Cercetarea, publicată în Annals of Internal Medicine, arată că menținerea tensiunii arteriale sub pragul de 120 mm Hg poate aduce beneficii, însă atenția trebuie să fie maximă, deoarece această strategie are și riscuri și presupune un angajament mai mare din partea pacienților și a medicilor.

Echipa de la Mass General Brigham a analizat date din studiul SPRINT, din National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) și din alte surse științifice de încredere.

Concluzia trasă de cercetători este aceea că pacienții care și-au menținut tensiunea sub 120 mm Hg au prezentat un risc semnificativ mai redus de infarct miocardic, accident vascular cerebral și insuficiență cardiacă, comparativ cu cei care au urmat tratamente pentru obiective mai „relaxate”, de 130 sau 140 mm Hg. Practic, o tensiune arterială bine controlată poate proteja inima și creierul pe termen lung.

În plus, pacienții care urmează un astfel de regim necesită vizite medicale mai dese și ajustări frecvente ale dozelor de medicamente, ceea ce poate crește costurile tratamentului.

Deși pacienții vor fi supuși la cheltuieli suplimentare, cercetătorii susțin că menținerea tensiunii sub 120 mm Hg rămâne o opțiune rentabilă. Estimările indică un cost de aproximativ 42.000 de dolari pentru fiecare an de viață câștigat și ajustat calitativ, un nivel considerat acceptabil în evaluările de sănătate publică.

Tratamentul intensiv pentru atingerea tensiunii sub 120 mm Hg oferă avantaje considerabile, însă nu este lipsit de efecte secundare.

