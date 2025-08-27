Studiu revoluționar: consumul de carne poate reduce riscul de cancer

Contrar credinței populare, consumul de proteine animale nu crește riscul de deces. Un nou studiu sugerează că acesta ar putea oferi, de fapt, o protecție împotriva cancerului.

Contrar ideii larg răspândite că proteinele animale ar fi dăunătoare, un studiu recent arată că acestea nu cresc riscul de mortalitate. Mai mult, cercetarea sugerează că un consum echilibrat de carne ar putea avea chiar un efect protector împotriva cancerului.

Studiul, publicat în revista Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, a analizat datele a aproape 16.000 de adulți cu vârsta de peste 19 ani, participanți la programul National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III). Cercetătorii au comparat aportul de proteine animale și vegetale cu riscul de deces din cauza cancerului, bolilor cardiovasculare sau a altor cauze.

Rezultatele au arătat că un consum mai ridicat de proteine animale nu este asociat cu o creștere a mortalității. Din contră, datele indică o reducere semnificativă a deceselor cauzate de cancer în rândul persoanelor care au inclus mai multe proteine animale în dietă, relatează Click!.

Profesorul Stuart Phillips, șeful Departamentului de Kineziologie de la Universitatea McMaster și coordonatorul cercetării, a explicat: „Există multă confuzie în jurul proteinelor – cât să consumăm, de unde să le luăm și ce înseamnă pentru sănătatea pe termen lung. Acest studiu aduce mai multă claritate și îi ajută pe oameni să ia decizii informate, bazate pe dovezi”.

Metode statistice de ultimă generație

Pentru a asigura precizia rezultatelor, cercetătorii au utilizat metode de analiză avansate, precum modelarea multivariată Markov Chain Monte Carlo (MCMC) și tehnica Institutului Național de Cancer (NCI). Aceste instrumente au permis o estimare mai realistă a consumului alimentar pe termen lung, reducând influența variațiilor zilnice.

Profesorul Phillips a subliniat: „A fost esențial să folosim metode riguroase, standard de aur, pentru a înțelege mai bine legătura dintre aportul proteic și mortalitate”.

Nicio legătură între proteine și bolile cardiovasculare

Analiza a arătat că nu există nicio asociere între consumul de proteine, fie ele animale sau vegetale și riscul de deces din cauze cardiovasculare. Astfel, ambele tipuri de proteine pot fi incluse într-un model alimentar sănătos. Totuși, proteinele animale par să ofere un efect protector în ceea ce privește mortalitatea provocată de cancer.

Implicații pentru sănătatea pe termen lung

Deși studiile observaționale nu pot demonstra o legătură directă de cauzalitate, ele oferă indicii importante și contribuie la formularea unor recomandări practice. În combinație cu cercetările clinice, concluziile susțin ideea că proteinele animale, consumate echilibrat, pot contribui la sănătate și longevitate.

Yanni Papanikolaou, cercetător principal și președinte al Nutritional Strategies, a declarat: „Când analizăm atât datele observaționale, cât și cercetarea clinică, devine clar că atât proteinele animale, cât și cele vegetale contribuie la sănătate și longevitate”.

Acest studiu aduce o schimbare de perspectivă asupra consumului de carne și evidențiază rolul său benefic în prevenirea unor afecțiuni grave, inclusiv cancerul. Alegerea proteinelor animale de calitate, integrate într-o dietă variată și susținute de un stil de viață sănătos, poate fi un pas important pentru menținerea sănătății pe termen lung.