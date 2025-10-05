search
Duminică, 5 Octombrie 2025
Adevărul
Cele mai valoroase celule stem din corpul uman. Statul român oferă beneficii unice pentru donatori

Publicat:

Celulele stem stau la baza dezvoltării tuturor organismelor. Practic sunt celule pluripotente care se pot transforma în absolut orice tip de țesut, în funcție de nevoie. Sunt considerate foarte importante în tratarea unor boli incurabile iar statul român îi răsplătește pe donatori.

Celulele stem sunt recoltate de la donatori FOTO adevarul

Terapia cu celule stem este una dintre cele mai noi și faimose tratamente utilizate în ameliorarea sau tratarea mai multor tipuri de boli. În general sunt țintite bolile incurabile. Ce înseamnă însă celulele stem și cum acționează propriu-zis? Este o întrebare la care diferiți specialiști și publicații de specialitate au un răspuns. Totodată terapia cu celule stem a născut și o serie de controverse. 

„Magicienii” din organismul uman care pot deveni ce vor ei

Toată lumea a auzit la știri sau a citit pe internet despre celulele stem și că ar fi importante pentru tratarea unor boli. Nu mulți știu însă ce sunt ele cu adevărat, unde se găsesc și la ce se utilizează. În primul rând, celulele stem sunt un tip special de celule care au două proprietăți importante:

1. Sunt capabile să producă mai multe celule similare lor. Adică se multiplică și se regenerează constant.

2. Ajung să se specializeze și să se transforme în tot felul de celule în funcție de necesități, într-un proces numit diferențiere. Celulele stem se găsesc în aproape toate țesuturile corpului.

Și sunt necesare pentru menținerea sănătății și structurii țesuturilor, dar și pentru repararea acestora după diferite tipuri de leziuni. În funcție de locul în care se află celulele stem, acestea se pot dezvolta în țesuturi diferite. De exemplu, celulele stem hematopoietice se află în măduva osoasă și pot produce toate celulele care funcționează în sânge. Celulele stem pot deveni, de asemenea, celule ale creierului, celule ale mușchiului cardiac, celule osoase sau alte tipuri de celule. „Celulele stem au potențial de regenerare și multiplicare și din aceste celule stem se formează celule musculare, celule hepatice, celule neuronale, și așa mai departe, tocmai pentru că au posibilitatea de a se specializa în diferite modalități în funcție de necesitățile organismului”, precizează medicul botoșănean Corneliu Saradan, de la Direcția de Sănătate Botoșani. 

Este bine de știu că există diverse tipuri de celule stem. Mai precis, trei tipuri principale: celule stem adulte (numite și celule stem specifice țesutului), celule stem embrionare (ES) și celule stem pluripotente induse (iPS). Celulele stem embrionare sunt cele mai versatile, deoarece se pot dezvolta în toate celulele fătului. Majoritatea celulelor stem din organism au capacitate mai redusă de a da naștere celulelor noi și pot doar ajuta la menținerea și repararea țesuturilor și organelor în care se află. Nicio altă celulă din corp nu are capacitatea naturală de a genera noi tipuri de celule, precum cele stem. 

De ce se recoltează celule stem? 

Casa Națională de Asigurări de Sănătate, la inițiativa Ministerului Sănătății din România, oferă o recompensă deosebită tuturor donatorilor de celule stem fără venituri. Este vorba de un deceniu de asigurări medicale gratuite. „Persoanele care donează celule stem și nu au niciun venit pot beneficia de calitatea de asigurat, fără plata contribuției pentru o perioadă de 10 ani”, precizează Alina Mustiață, directorul CJAS Botoșani. Această măsură a fost anunțată recent, în luna septembrie.

Citește și: Studiu: Celulele stem din sângele ombilical ar putea fi folosite în tratarea afecţiunilor care pun în pericol viaţa copiilor născuţi prematur

De ce sunt atât de importante aceste celule stem încât statul român să ofere o recompensă atât de generoasă? Specialiștii spun că sunt motive foarte bine întemeiate. Cele mai valoroase sunt celulele stem mezenchimale (CSM), recoltate la naștere. Ele sunt celule nediferențiate, multipotente, care se pot auto-reînnoi și se pot diferenția în diverse tipuri de celule ale țesuturilor conjunctive. Principala lor valoare terapeutică rezidă în capacitatea de a repara țesuturi, de a regenera țesuturi bolnave. Totodată pot modula răspunsul imunitar, prin efecte antiinflamatorii și prin eliberarea de factori de creștere. CSM sunt bogate în Gelatina Wharton din țesutul cordonului ombilical. 

„Sunt celule stromale cu potențial variat și care se pot diferenția într-o gamă largă de tipuri de celule. CSM-urile pot fi transplantate la o varietate de persoane fără a fi îngrijorați de posibilitatea de a fi respinse de organism deoarece au demonstrat capacitatea de a preveni reacții adverse din partea sistemului imunitar. Aceste transplanturi au efecte antiinflamatorii și imunosupresoare puternice și sporesc considerabil capacitatea inerentă de vindecare a organismului. Deși CSM-urile nu oferă tratament pentru boli, ideea este de a permite organismului să se recupereze suficient pentru o reducere prelungită a simptomelor”, precizează o echipă internațională de specialiști în „Advantages of mesenchymal stem cell over the other stem cells” apărut în Science Direct.

Beneficiile celulelor stem, mai ales a celor de tip CSM, sunt multiple. Adică ajută la regenerarea țesuturilor deteriorate, la tratarea afecțiunilor sanguine și la combaterea bolilor neurodegenerative, până la inversarea procesului de îmbătrânire sau infertilitate. Poate cel mai important lucru este că oferă speranță bolnavilor de cancer. Mai ales a celor de leucemie. Se spune că ar ajuta organismul să lupte cu această boală cumplită.

Totodată există studii care indică că celulele stem sunt foarte utile în cazul diabetului de tip I, o boală în care sistemul imunitar al organismului distruge celulele producătoare de insulină. Ei bine, celulele stem oferă potențialul de a crea noi celule producătoare de insulină, îmbunătățind sau, potențial, vindecând boala (n.r. este nevoie de studii suplimentare care să indice dacă chiar poate duce la vindecare). Un beneficiu al celulelor stem, care oferă speranță multor pacienți, este acela de reducere a riscului de respingere a organelor, la transplant. Atunci când organele sunt cultivate din propriile celule stem ale destinatarului, se reduce riscul de respingere, deoarece organul nu este străin organismului. 

Citește și: Celulele stem recoltate la naștere oferă speranță la o viață normală după AVC

De unde se recoltează celulele stem

Celulele stem se recoltează din mai multe surse. O parte sunt embrionare. Adică sunt recoltate din embrioni cu vârsta cuprinsă între 3 și 5 zile. În această etapă, un embrion se numește blastocist și are aproximativ 150 de celule. Acestea sunt celule stem pluripotente, ceea ce înseamnă că se pot diviza în mai multe celule stem sau pot deveni orice tip de celulă din organism. Acest lucru permite celulelor stem embrionare să fie utilizate pentru a regenera sau repara țesuturile și organele bolnave. Pe lângă aceste celule embrionare se pot recolta celule stem adulte, care se găsesc în majoritatea țesuturilor adulte, dar mai ales în măduva osoasă și grăsime.

Comparativ cu celulele stem embrionare, celulele stem adulte au o capacitate mai limitată de a da naștere la diverse celule ale corpului. Totodată, cercetătorii au descoperit celule stem și în lichidul amniotic, precum și în sângele din cordonul ombilical. Aceste celule stem se pot transforma în celule specializate. Totodată, mai există șansa ca celulele adulte să poată fi modificate în laborator pentru a avea proprietăți ale celulelor stem embrionare, cu ajutorul reprogramării genetice. Prin modificarea genelor din celulele adulte, cercetătorii pot face ca celulele să acționeze similar cu celulele stem embrionare. Aceste celule se numesc celule stem pluripotente induse.

Viață sănătoasă

