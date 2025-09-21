search
Duminică, 21 Septembrie 2025
Peste 600 de români, diagnosticați anual cu cancere de sânge. Cum donăm celule stem, tratamentul minune care îi poate salva

Publicat:

Celulele stem hematopoietice sunt celulele capabile să se transforme în orice tip de celulă adultă (funcțională) a sângelui și a sistemului imunitar. Oricine are între 18 și 45 de ani și o stare de sănătate generală bună poate ajuta la salvarea unei vieți. Vezi unde și cum se donează celule stem.

Celulele stem sunt tratamentul salvator în multe afecțiuni. FOTO: Shutterstock
Celulele stem sunt tratamentul salvator în multe afecțiuni. FOTO: Shutterstock

În România, aproximativ 3 persoane la 100.000 de locuitori sunt diagnosticate anual cu un cancer de sânge, conform datelor disponibile până în 2021. La nivelul întregii populații, avem peste 600 de cazuri noi anual.

Persoanele care donează celule stem şi nu au nicio sursă de venit pot dobândi calitatea de asigurat la sănătate, fără plata contribuţiei, pe o perioadă de 10 ani, a anunţat, vineri, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu-Remus Moldovan.

Moldovan a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice.

„Astăzi le mulţumim celor care aleg să dăruiască o şansă la viaţă pacienţilor în lupta cu boli grave de sânge sau ale sistemului imunitar - donatorii de celule stem. Ei sunt dovada vie că gesturile de generozitate şi responsabilitate pot aduce speranţă în cazul diagnosticelor severe şi pot face diferenţa între boală şi vindecare”, a susținut Moldovan.

Potrivit acestuia, în România, 497 de pacienţi au primit până acum transplant de celule stem hematopoietice, iar alţi 47 sunt în aşteptarea unui donator. Totodată, de la începutul anului, în Registrul Naţional au fost înscrişi cinci noi donatori de celule stem. Anul trecut, 10 români au devenit donatori de celule stem, iar în 2023 au fost înregistraţi 11 donatori.

„Mii de copii și adulți sunt diagnosticați cu cancere de sânge”

„În fiecare zi, undeva, cineva primește un diagnostic care schimbă totul: leucemie, limfom, sau o altă formă de cancer de sânge. În fața unei astfel de lupte, șansa la viață vine adesea dintr-un loc neașteptat — de la un donator de celule stem hematopoietice. De la tine”, se arată pe siteul Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoetice (RNDVCSH).

Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice (RNDVCSH) este instituția responsabilă cu coordonarea și supravegherea activităților de recrutare, testare și donare de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiți, conform standardelor Asociației Mondiale a Donatorilor de Măduvă.

Dacă ai între 18 și 45 de ani, o stare de sănătate generală bună și vrei să ajuți la salvarea unei vieți, te poți înscrie în Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice pentru a deveni donator voluntar de celule stem hematopoietice.

Cine are nevoie de celule stem? „În general, vorbim despre pacienți care suferă de boli hematologice maligne, anumite boli metabolice, dar și boli hematologice non-maligne. Cum e, de exemplu, beta-talasemia majoră sau anemia aplastică în formă severă. Prin acest transplant de celule stem hematopoietice se reface procesul de formare a elementelor celulare sanguine”, a explicat pentru „Adevărul” medicul Alexandra Ionete.

Pentru mulți dintre ei, transplantul de celule stem hematopoietice de la o persoană înrudită sau neînrudită este singura lor șansă.

Este mai probabilă găsirea unei persoane compatibile în grupa populațională sau în regiunea geografică unde își are originea pacientul/a. De aceea, majoritatea țărilor din lume și-au creat registre de donatori voluntari de celule stem hematopoietice. În prezent, la nivel mondial sunt înregistrați milioane de donatori voluntari de celule stem hematopoietice. Donatorii sunt căutați mai întâi printre frații și/ sau surorile pacientului/ei. În general, doar în 25% dintre cazuri există compatibilitate între aceștia. În celelalte cazuri, pacienții au nevoie de o persoană neînrudită compatibilă care să le doneze celule stem hematopoietice, arată site-ul RNDVCSH.

Cum ajută celulele stem

Conform RNDVCSH, celulele stem hematopoietice sunt celulele capabile să se transforme în orice tip de celulă adultă (funcțională) a sângelui și a sistemului imunitar. Aceste celule se găsesc în măduva osoasă.

Celulele stem hematopoietice se recoltează de la adulți din sânge periferic sau din măduvă osoasă a oaselor mari și late. Se pot recolta și la naștere din sângele cordonului ombilical.

Celulele stem hematopoietice sunt folosite în tratarea și vindecarea unor afecțiuni precum leucemia sau alte cancere ale sângelui, boli autoimune sau boli metabolice ereditare.

Cum se donează celulele stem din sângele periferic

Este vorba, de fapt, de o transfuzie prin care celulele stem hematopoietice sănătoase, indiferent de metoda prin care au fost donate, sunt administrate pacientului. Înainte de transplant, pacienții fac un tratament de chimioterapie și, eventual, de radioterapie, care distruge măduva osoasă bolnavă și lasă loc liber celulelor stem hematopoietice sănătoase.

Donarea de celule stem hematopoietice se face fie din sângele periferic, fie direct din măduva osoasă. Înainte de a dona, donatorul/ea va putea discuta cu un medic specialist despre fiecare modalitate de donare în parte, iar în final donatorul/ea va decide ce metodă preferă.

Donarea de celule stem din sânge periferic (afereza): donarea de celule stem hematopoietice din circulaţia sanguină se face în doi paşi:

Pasul 1: în mod obişnuit, concentraţia de celule stem hematopoietice în sângele periferic este mică. Pentru a creşte concentraţia acestora se injectează sub piele, timp de 4 zile, o proteină sintetizată, denumită factor de creştere, a cărei acţiune seamănă cu cea a unei proteine naturale produsă de organismul nostru.

Pasul 2: în a cincea zi, printr-o simplă analiză a sângelui, se stabileşte dacă s-au mobilizat suficiente celule stem hematopoietice şi are loc donarea de celule stem hematopoietice din sânge se face prin procedura denumită “afereză”. Se montează un cateter pe vena femurală (pe picior), cu ajutorul căruia veţi fi cuplat/ă la un aparat care va colecta prin filtrare celulele stem necesare pentru transplant. Sângele filtrat revine în organism pe cale intravenoasă. Procedura de afereză nu este dureroasă, nu necesită anestezie şi durează în medie 3-5 ore, timp în care o echipă medicală vă va sta la dispoziţie. După reuşita procedurii se va scoate cateterul şi donatorul/ea va putea pleca acasă.

Riscuri asociate:

Tratamentul cu factor de creştere este în general bine tolerat. Ca orice medicament, poate provoca reacţii neplăcute cum ar fi: dureri osoase sau musculare, dureri de cap (care se tratează cu paracetamol) sau scăderea pasageră a tensiunii arteriale. Până acum nu s-au observat efecte adverse pe termen lung ca urmare a tratamentului cu factor de creştere.

În timpul aferezei este posibilă scăderea nivelului de calciu, care poate fi prevenită printr-o suplimentare venoasă a calciului, pe perioada procedurii.

În prezent, peste 70% din trasplanturile efectuate în lume se fac folosind celule stem hematopoietice recoltate din sânge periferic.

 Cum se face donarea de celule stem din măduvă osoasă

Această procedură nu necesită niciun tratament special înainte. Se face obligatoriu sub anestezie generală, într-o sală operatorie. Măduva se recoltează din osul bazinului cu ajutorul unui ac şi al unei seringi. Pe întreg parcursul procedurii donatorul/ea va fi în grija unei echipe medicale specializate. Va putea pleca acasă la 24 ore de la donare. Refacerea are loc în decurs de o săptămână de la donare.

Riscuri asociate:

Ca la orice operaţie sub anestezie generală, singurul risc la recoltarea celulelor stem din măduvă îl reprezintă riscul anesteziei. Pentru evitarea acestui risc, donatorul/ea va fi consultat/ă de un medic anestezist înaintea procedurii, care îşi va da avizul pentru efectuarea procedurii.

În cazuri rare, pot apărea dureri de cap după anestezie, febră postoperatorie sau stare de oboseală.

În prezent, aproximativ 20% dintre transplanturile efectuate în lume se fac cu celule stem recoltate direct din măduvă osoasă.

Condiții pentru a putea dona celule stem

Donatorul trebuie să aibă între 18 şi 45 de ani.

Donatorul trebuie să fie sănătos şi că nu suferă de niciune dintre următoarele boli:

– boli cardiovasculare severe

– boli pulmonare severe

– boli renale severe

– boli neurochirurgicale severe

– boli infecţioase severe

– alergii severe

– boli autoimune severe

– cancer

Cum mă înscriu pentru donarea de celule stem. Unde pot dona

Primul pas pentru cei care vor să doneze este să se înscrie în Registrul de celule stem, prin completarea unui formular pe siteul instituției

Înscrierea în Registru presupune informarea în prealabil asupra donării de celule stem hematopoietice. Specialişti din cadrul Registrului stau la dispoziţia persoanelor care doresc să se înscrie în Registru şi le răspund la orice întrebări privind activitatea Registrului, procedurile de donare sau de transplant de celule stem hematopoietice sau despre securitatea datelor.După această etapă de informare şi consiliere, persoana care doreşte să se înscrie în Registru va completa un chestionar medical de autoevaluare şi va semna un formular de consimţământ prin care îşi dă acordul să fie înscrisă în baza de date şi să i se înregistreze datele personale şi rezultatele analizelor, împreună cu profilul HLA.

După aceea, i se vor recolta 15 ml de sânge pentru analize, inclusiv cu privire la purtarea unor boli transmisibile, conform legislaţiei în vigoare, şi pentru tiparea HLA.

Există câteva criterii de eligibilitate de care se ţine cont la înscrierea unei persoane şi care sunt aduse la cunoştinţa persoanei înainte de înscriere. O probă de sânge va fi păstrată pentru teste suplimentare.

Înscrierea în Registru nu este egală cu donarea. Pot trece luni sau ani până când o persoană înscrisă în baza de date ar putea fi chemată să doneze celule stem hematopoietice. Există situaţii în care o persoană înscrisă ca donator voluntar nu va ajunge să doneze niciodată.

Centre pentru donatori de celule stem se găsesc în București, Galați, Constanța, Cluj, Iași, Oradea, Ploiești, Râmnicu Vâlcea, Slatina, Târgu Mureș, Timișoara, Sălaj, Bacău, Arad. Vezi aici adresele acestor centre.


Sănătate

