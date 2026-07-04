Ce se întâmplă în organism dacă mesteci gumă după ce ai mâncat spanac sau sfeclă

Un studiu recent arată că un gest banal, precum mestecarea unei gume cu zahăr după o masă bogată în legume care conțin nitrați, poate influența temporar tensiunea arterială.

Pentru că hipertensiunea arterială rămâne unul dintre principalii factori de risc pentru infarctul miocardic, accidentul vascular cerebral și alte boli cardiovasculare, cercetătorii sunt extrem de interesați de acest domeniu, iar studiile făcute în această direcție sunt şi ele foarte numeroase.



Unul dintre cele mai recente, publicat pe 2 iulie în revista de specialitate British Journal of Clinical Pharmacology, are ca punct de plecare nu un medicament nou, așa cum ar fi de așteptat, ci mai degrabă un obicei banal pe care îl au mulți oameni: mestecatul gumei.

O echipă de cercetători de la King's College London a observat că o gumă de mestecat care conține zahăr poate modifica, pentru scurt timp, felul în care organismul valorifică nitrații din alimentație. Efectul este suficient pentru a produce o ușoară scădere a tensiunii arteriale de scurtă durată, însă autorii subliniază studiului avertizează că descoperirea trebuie interpretată cu prudență și că nu schimbă recomandările actuale privind tratamentul hipertensiunii.

Cum ajută guma de mestecat la scăderea tensiunii

Totul pornește de la nitrații care se găsesc în mod natural în legume precum sfecla roșie, spanacul, rucola sau varza kale. De ani buni, se știe că aceste alimente au efecte benefice asupra sistemului cardiovascular, însă procesul prin care organismul profită de ele este mai complicat decât pare.

După ce sunt consumate astfel de legume, o parte dintre nitrați ajung în salivă, iar bacteriile din cavitatea bucală îi transformă în nitriți. Mai departe, organismul convertește nitriții în oxid nitric, o moleculă care relaxează pereții vaselor de sânge, favorizează circulația și poate contribui la scăderea tensiunii arteriale.

Pornind de la acest mecanism, cercetătorii și-au pus o întrebare simplă: dacă saliva devine mai acidă, bacteriile vor transforma mai eficient nitrații în nitriți?

Pentru a afla răspunsul, au realizat un studiu pe un eşantion de 14 voluntari sănătoși. Fiecare dintre ei a consumat câte 70 de mililitri de suc concentrat de sfeclă roșie, bogat în nitrați, iar apoi au mestecat fie o gumă cu zahăr, fie una fără zahăr. După cel puțin o săptămână au repetat procedura cu celălalt tip de gumă.

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Pe parcursul următoarelor ore, cercetătorii au măsurat periodic tensiunea arterială și au analizat probe de sânge și salivă pentru a vedea cum evoluează nivelul nitriților: guma cu zahăr a făcut saliva mai acidă, iar acest lucru a favorizat activitatea bacteriilor din cavitatea bucală, concentrația de nitriți din salivă crescând cu aproximativ 45% față de situația în care participanții mestecaseră gumă fără zahăr, iar nivelul nitriților din sânge a fost cu aproximativ 25% mai mare.

Aceste modificări s-au reflectat și în valorile tensiunii arteriale. Participanții au înregistrat, în medie, o scădere suplimentară de aproape 3 mmHg a tensiunii sistolice și de aproape 2 mmHg a celei diastolice comparativ cu perioada în care au mestecat gumă fără zahăr.

Efectul este de scurtă durată

Profesorul Andrew Webb, specialist în medicină cardiovasculară și metabolică la King's College London și coordonatorul studiului, spune că rolul acidității salivei în acest proces a fost foarte puțin explorat până acum.

„Efectele observate au durat doar câteva ore. Nu recomandăm consumul regulat de produse cu zahăr, deoarece acestea afectează sănătatea dentară. Totuși, rezultatele sugerează că un desert dulce, cum ar fi un fruct consumat după o masă bogată în legume cu conținut ridicat de nitrați, ar putea amplifica temporar efectele benefice ale acestora asupra tensiunii arteriale și chiar asupra performanței fizice”, a explicat cercetătorul.

La rândul său, dr. Charlotte Mills, de la University of Reading, coautor al studiului, spune că bacteriile din cavitatea bucală au un rol mult mai important decât se credea în valorificarea nitraților din alimentație.

„Nu recomandăm oamenilor să înceapă să mestece gumă cu zahăr pentru a-și reduce tensiunea arterială. Consumul frecvent de zahăr are efecte negative atât asupra sănătății dinților, cât și asupra sănătății cardiometabolice. Descoperirea noastră arată însă că există posibilitatea de a îmbunătăți acest mecanism natural, iar următorul pas este să găsim o metodă care să ofere același beneficiu fără dezavantajele zahărului”, a declarat aceasta.

Autorii cred că rezultatele ar putea interesa și medicina sportivă, în contextul în care sucul de sfeclă și suplimentele bogate în nitrați sunt deja folosite de numeroși sportivi pentru a susține circulația și rezistența la efort.

Momentan, spun însă aceștia, studiul are niște limite importante, pentru că cercetarea a inclus doar 14 voluntari sănătoși, iar efectele au fost observate pe termen foarte scurt.

Alte studii

Nu este pentru prima dată când cercetătorii încearcă să afle dacă există o legătură între guma de mestecat și tensiunea arterială. Un studiu publicat încă din 1999 a ajuns însă la o concluzie diferită: simplul act al mestecatului, mai ales în cazul unei gume mai tari, poate provoca o creștere temporară a ritmului cardiac și a tensiunii arteriale, deoarece solicită mușchii maxilarului.

Cu toate acestea, cele două studii nu se contrazic, deoarece cercetarea din 1999 a analizat efectul fizic al mestecatului asupra organismului, în timp ce studiul publicat acum s-a concentrat pe felul în care o gumă modifică aciditatea salivei și influențează transformarea nitraților din anumite alimente în compuși care favorizează relaxarea vaselor de sânge și pot reduce temporar tensiunea arterială.