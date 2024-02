Care sunt alimentele benefice pentru hipertensiunea arterială și ce trebuie să evitați

Una dintre cele mai la îndemână metode de control, în cazul în care suferi de hipertensiune arterială, este alimentația.

Dieteticiana principală a British Heart Foundation, Victoria Taylor, explică cum alegerea unor alimente precum fructele, legumele și cerealele integrale, dar și evitarea gustărilor sărate, a dulciurilor și alcoolului, poate ajuta la menținerea tensiunii arteriale sub control.

În anii 1990, cercetătorii de la National Heart, Lung and Blood Institute din SUA au creat o dietă special concepută pentru a gestiona hipertensiunea arterială. Cunoscută sub denumirea de dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), aceasta s-a dovedit utilă în numeroase studii.

Iată principalele puncte ale dietei și câteva sfaturi bazate pe dovezi provenite din alte cercetări, potrivit British Heart Foundation.

Patru alimente care scad tensiunea arterială

Fructe și legume

- Sucul de sfeclă roșie este recomandat de cercetare, inclusiv de British Heart Foundation, pentru că ar putea ajuta la scăderea tensiunii arteriale. Sfecla roșie este o sursă concentrată de nitrați, care se crede că au efecte benefice în reducerea tensiunii arteriale. De asemenea, nitrații se găsesc în alte fructe și legume, cum ar fi spanacul, țelina, varza kale, banane și căpșune.

- Toate fructele și legumele ne furnizează potasiu, care, de asemenea, poate ajuta la scăderea tensiunii arteriale.

- Sfat: Consumați cel puțin cinci porții diferite de fructe și legume în fiecare zi.

Cereale Integrale

- Cerealele integrale, precum orezul brun, pâinea integrală și ovăzul, conțin mai mulți nutrienți și fibre decât carbohidrații rafinați, cum ar fi pâinea albă, pastele și orezul alb.

- Fibra solubilă din ovăz (numită beta-glucani) poate ajuta la scăderea tensiunii arteriale.

- Sfat: Alegeți carbohidrați bogați în fibre pentru a crește aportul de fibre.

Proteine slabe

- Sursele slabe de proteine au mai puține calorii decât cele grase și asigură senzația de sațietate, contribuind la menținerea greutății, utilă în scăderea tensiunii arteriale.

- Sfat: Optați pentru carne de pui, curcan, pește, ouă și fasole în locul cărnii roșii și a mezelurilor procesate.

Produse lactate cu conținut redus de grăsimi

- Includerea laptelui și a produselor lactate într-o dietă sănătoasă poate contribui la scăderea tensiunii arteriale. Produsele lactate conțin o combinație complexă de nutrienți, inclusiv calciu, care a fost asociat cu reducerea tensiunii arteriale.

- Sfat: Alegeți produse lactate cu conținut scăzut de grăsimi, cum ar fi laptele semi-degresat și iaurtul natural, pentru a obține calciu și proteine fără aportul excesiv de grăsimi saturate.

Alimente de evitat dacă aveți probleme cu hipertensiune arterială

Nu este neapărat nevoie să excluzi complet aceste alimente, dar trebuie să fii atent la cantitatea consumată.

Alimente sărate

- Limita recomandată de sare este de 6 grame pe zi, echivalentul unei lingurițe. Mulți consumăm mult mai mult.

- Sfat: Verificați etichetele alimentelor pentru opțiuni cu conținut redus de sare și reduceți consumul de alimente procesate și fast-food.

Alimente cu mult zahăr și grăsimi

- Zahărul și grăsimile pot să nu influențeze direct tensiunea arterială, dar alimentele bogate în aceste ingrediente sunt adesea bogate în calorii, contribuind la creșterea în greutate, lucru asociat cu hipertensiunea arterială.

- Sfat: Planificați să consumați gustări sănătoase, cum ar fi fructe sau iaurt simplu.

Alcoolul

- Consumul excesiv de alcool poate crește tensiunea arterială și poate duce la creșterea în greutate.

- Sfat: Consumați alcool moderat, în conformitate cu recomandările guvernamentale, și încercați să aveți zile fără alcool.

Cafeaua în exces

- Cofeina poate crește tensiunea arterială, dar efectul său este de obicei de scurtă durată și scade pe măsură ce consumi regulat. Cu toate acestea, unele persoane sunt mai sensibile la cofeină.

- Sfat: Amintiți-vă că cofeina se găsește nu doar în cafea și ceai, ci și în băuturi energizante, ciocolată și băuturi răcoritoare. Consumați cu moderație, mai ales dacă sunteți sensibili la cofeină.

Adoptarea unui regim alimentar echilibrat, bogat în fructe, legume, cereale integrale și proteine slabe, și limitarea consumului de sare, zahăr, alcool și cafeină poate contribui la menținerea tensiunii arteriale în limite normale.

Este întotdeauna recomandat să consulți un profesionist în sănătate sau un dietetician înainte de a face modificări semnificative în dieta ta, mai ales dacă suferi de afecțiuni medicale.