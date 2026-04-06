Elixirul uitat al tineretii: băutura naturală care curăță ficatul, reduce colesterolul, susține digestia și ajută la pierderea în greutate

O băutură tradițională, neglijată până de curând, revine în atenția specialiștilor datorită proprietăților sale remarcabile. Această licoare gălbuie, care rămâne după fabricarea brânzei, este bogată în proteine, minerale și vitamine, și a fost folosită de secole în regiunea noastră pentru regenerarea organismului și susținerea sănătății digestive.

Consumul regulat al acestei băuturi ajută ficatul să elimine toxinele și să își refacă celulele, datorită aminoacizilor care favorizează producția de glutation, unul dintre cei mai puternici antioxidanți naturali.

Proteinele complete și ușor digerabile susțin dezvoltarea și refacerea masei musculare, fiind utile atât sportivilor, cât și persoanelor în vârstă.

În același timp, efectele antiinflamatoare și probiotice ajută la reglarea florei intestinale, reduc balonarea și constipația, iar proprietățile diuretice sprijină funcția rinichilor și eliminarea excesului de lichide și a deșeurilor metabolice, potrivit blicc.

Această băutură stimulează senzația de sațietate, accelerează metabolismul și ajută la arderea caloriilor, fiind un aliat natural în lupta cu kilogramele în plus.

De asemenea, studiile arată că reduce nivelul colesterolului „rău” și al colesterolului total, protejând inima și vasele de sânge. Calciul, fosforul și magneziul, împreună cu proteinele, contribuie la menținerea densității osoase, prevenind osteoporoza, iar aminoacizii precum triptofanul susțin producția de serotonină, hormonul fericirii, reduc stresul și îmbunătățesc somnul.

Aplicat extern sau folosită în băi, zerul hidratează pielea, calmează inflamațiile și restabilește pH-ul natural, fiind recomandat pentru eczema, psoriazis și acneea inflamatorie.

Se recomandă începerea consumului cu 200 ml pe zi, crescând treptat până la 500 ml, de preferat dimineața, pe stomacul gol, cu 30 de minute înainte de masă. Poate fi integrată în smoothie-uri sau folosită la prepararea pâinii și a produselor de patiserie.

Lichidul obținut din laptele de vacă are gust blând și conține mai puține proteine, în timp ce cel obținut din laptele de capră este mai bogat în proteine și minerale, mai digerabil și mai sărac în lactoză, fiind recomandat persoanelor cu stomac sensibil.

Consumul excesiv poate provoca diaree sau disconfort intestinal, iar persoanele cu intoleranță severă la lactoză sau veganii trebuie să caute alternative.