Sâmbătă, 22 Noiembrie 2025
Adevărul
Boala „tăcută" care afectează unul din 20 de oameni și poate fi confundată adesea cu oboseala. Femeile, mai predispuse decât bărbații

Publicat:

O boală care afectează unul din 20 de oameni se manifestă prin simptome subtile și ușor de trecut cu vederea, ceea ce face ca mulți pacienți să nu fie diagnosticați ani de zile, chiar dacă afecțiunea le afectează treptat sănătatea fizică și starea emoțională.

Tiroida este o glandă mică, însă foarte importantă pentru organism: Arhivă
Tiroida este o glandă mică, însă foarte importantă pentru organism: Arhivă

Milioane de oameni suferă de probleme tiroidiene, femeile fiind mult mai predispuse decât bărbații. Totuși, identificarea problemelor tiroidiene poate fi dificilă: simptomele sunt adesea asemănătoare cu cele ale bolilor comune.

Cercetările efectuate de Universitatea din Aberdeen au arătat că, în mod tipic, durează 4,5 ani pentru a fi diagnosticată o afecțiune tiroidiană. Studiul a analizat datele a aproape 1.200 de pacienți, urmărind experiențele acestora de la apariția simptomelor până la diagnostic, tratament și ulterior, scrie express.

Deși timpul mediu pentru un diagnostic tiroidian este de 4,5 ani, s-a constatat că este considerabil mai lung pentru pacienții care suferă de hipotiroidism. În majoritatea cazurilor, au fost necesare mai multe consultații și agravarea simptomelor înainte de a fi stabilit diagnosticul.

Cercetătorii studiului din 2023 au descoperit că afecțiunea are implicații semnificative pentru starea fizică, mentală și emoțională a celor afectați. Raportul indică faptul că pacienții cu probleme tiroidiene au un risc mai mare de a experimenta concedii medicale pe termen lung și de a avea capacitatea de muncă afectată.

Ce este tiroida și ce semne trebuie urmărite

Tiroida este o glandă endocrină importantă care produce și eliberează anumite hormoni. Principalul rol al tiroidei este de a controla metabolismul – modul în care corpul folosește energia. Uneori, tiroida nu funcționează corect. Aceste afecțiuni sunt frecvente și tratabile.

Hipotiroidismul și hipertiroidismul reprezintă cele două forme principale de boală tiroidiană. Ambele pot fi cauzate de mai multe afecțiuni. Bolile tiroidiene pot fi gestionate de obicei prin medicație.

Cele două forme principale de boală tiroidiană sunt hipotiroidismul (tiroidă subactivă) și hipertiroidismul (tiroidă hiperactivă). Acestea pot fi declanșate de diverse afecțiuni, inclusiv boala Hashimoto, deficiența de iod, boala Graves și noduli tiroidieni.

Există numeroase semne ale afecțiunii, dar simptomele unei boli tiroidiene sunt adesea foarte asemănătoare cu semnele altor afecțiuni medicale sau cu anumite etape ale vieții, ceea ce poate face dificil de știut dacă simptomele sunt legate de tiroidă sau de altceva.

Simptomele hipotiroidismului includ ritm cardiac mai lent decât de obicei, oboseală, creștere inexplicabilă în greutate, sensibilitate la frig, piele uscată și păr uscat și aspru, stare de depresie și menstruații abundente.

Simptomele hipertiroidismului includ ritm cardiac mai rapid decât de obicei, dificultăți de somn, pierdere inexplicabilă în greutate, sensibilitate la căldură, piele umedă sau transpirată, stări de anxietate, iritabilitate sau nervozitate și menstruații neregulate sau lipsa menstruațiilor.

Ambele condiții pot provoca măritura tiroidei (gușă), dar este mai frecventă în hipertiroidism.

