Risc de cancer tiroidian eliminat la o pacientă cu noduli, prin tehnica TOETVA

Nodulii pe glanda tiroidă se pot maligniza dacă depășesc anumite dimensiuni. Ideal, ei ar trebui descoperiți devreme și monitorizați, astfel încât atunci când ajung la dimensiuni alarmante, să se poată lua cele mai bune și mai puțin agresive măsuri, iar riscul de cancer tiroidian să fie eliminat.

. Andreea Mocanu, o femeie activă de 55 de ani, s-a încadrat în categoria pacienților conștiincioși cu propria sănătate și a putut beneficia de cea mai nouă tehnică chirurgicală minim invazivă pentru îndepărtarea unui lob al glandei tiroide, fără absolut nicio tăietură vizibilă și fără disconfort pentru pacient: TOETVA, efectuată de echipa chirurgului Cosmin Giulea, în cadrul Spitalului MedLife Medical Park.

Andreea Mocanu nu a avut niciodată vreun simptom care să o alerteze în ceea ce privește glanda tiroidă: „niciun simptom, niciun disconfort, nicio stare deosebită“, spune ea. Dimpotrivă, la analizele specifice de sânge pentru dozarea hormonilor tiroidieni (TSH, fT3 și fT4), nivelurile acestora au fost întotdeauna în parametri normali. Totuși, pentru că e o persoană care-și face controale periodice, iar medicul ginecolog i-a recomandat să-și monitorizeze și glanda tiroidă, a făcut o ecografie tiroidiană în urmă cu patru-cinci ani, la care s-a descoperit un nodul de mici dimensiuni. L-a monitorizat apoi an de an, iar la cea mai recentă ecografie s-a observat că nodulul a depășit 2 centimetri.

Conform protocoalelor, un nodul care depășește 2 centimetri necesită investigații suplimentare, astfel că în cazul Andreei Mocanu a fost realizată o puncție biopsie. „Rezultatul puncției nu a fost alarmant, dar necesitatea îndepărtării lobului tiroidei care conținea nodulul era foarte clară. Așa că am căutat o metodă chirurgicală modernă, care să-mi asigure eliminarea oricărui risc și, totodată, un confort sporit și o refacere cât mai rapidă. Am aflat de posibilitatea tiroidectomiei transorale și că domnul doctor Cosmin Giulea, de la MedLife, efectuează această intervenție cu succes. M-am programat la o consultație la dumnealui și după ce am evaluat împreună toate posibilitățile chirurgicale, am stabilit de comun acord, după ce s-a consultat și cu medicul meu endocrinolog, că va efectua o hemitiroidectomie – adică îndepărtarea lobului tiroidei care conținea nodulul – cu abord transoral. Eu nu am vrut să plec din spital cu o incizie care să necesite ulterior o atentă supraveghere, să plec cu dren sau să rămân cu o cicatrice care să nu poată fi expusă la soare o anumită perioadă, am vrut să nu existe durere și nici sângerare“, povestește pacienta.

Cum se efectuează TOETVA, chirurgia tiroidei fără incizie, durere și sângerare

TOETVA (Transoral endoscopic thyroidectomy vestibular approach – tiroidectomie endoscopică transorală abord vestibular) – aceasta este denumirea celei mai noi tehnici chirurgicale transorale pentru îndepărtarea unui lob sau a întregii tiroide. „TOETVA a apărut cu aproximativ un deceniu în urmă în Asia – acolo criteriul estetic este foarte important pentru femei. Ulterior, tehnica s-a răspândit în Europa, dar nu se efectuează în multe centre. Eu am învățat tehnica în centre din străinătate – la Istanbul și la Viena, apoi, de anul trecut, am început să aplic tehnica și în România“, explică dr. Cosmin Giulea, medic primar chirurg.

Nodulii tiroidieni sunt o problemă frecventă – până la 60% din adulți au unul sau mai mulți noduli, potrivit statisticilor internaționale. Totuși, tehnica TOETVA nu se realizează frecvent încă, pentru că este relativ nouă, pentru că chirurgul are nevoie de o experiență mare în chirurgia glandei tiroide și, în același timp, și în chirurgia laparoscopică și pentru că există criterii de excludere, astfel că nu toți pacienții cu noduli pot beneficia de intervenție.

„Nodulul nu trebuie să fie mai mare de 6 centimetri dacă este benign, nu trebuie să fie mai mare de 2 centimetri dacă este malign, pacientul trebuie să nu fie avut înainte intervenții la nivel cervical, la nivelul gâtului, practic. De asemenea, pacienții care au avut iradieri – radioterapie – la nivelul gâtului nu pot să beneficieze de această tehnică, pentru că radioterapia modifică țesuturile de la acest nivel. Totuși, studii de anul trecut arătau că aproape jumătate din pacienții care au nevoie de o intervenție pe glanda tiroidă ar putea beneficia de această operație. Alte studii din America spun că mai mult de jumătate pot beneficia, dar trebuie îndeplinite condițiile enumerate mai sus“, detaliază medicul.

TOETVA se realizează sub anestezie generală, pacientul fiind complet sedat. Se pătrunde prin partea interioară a buzei inferioare. Se fac 3 incizii mici, una de 10 mm, prin care se introduce o cameră endoscopică si altele două de 5 mm, prin care se introduc instrumentele, se introduce dioxid de carbon (CO₂) și se creează o cameră de lucru, astfel obținându-se spațiul necesar pentru ca glandă tiroidă, sau doar jumătate din ea, în funcție de caz, să fie separată de structurile învecinate și extrasă prin incizia mediană. ⁠Inciziile se închid cu fire resorbabile.

„Tehnica TOETVA are avantaje importante pentru pacient: este vorba despre avantajul estetic, dar și despre refacerea mai rapidă, durerile sunt mai mici. După operație, pacientul nu are nicio incizie vizibilă și se simte ca după o intervenție la dentist. Pot apărea ușoare dureri în zona bărbiei“, precizează chirurgul.

Riscul de complicații este mult redus prin gesturile chirurgicale de finețe

Andreea Mocanu avea două opțiuni: chirurgia clasică, cu tăietură vizibilă și cu o recuperare mai lentă, și tehnica TOETVA, care bifa, practic, toate criteriile pe care pacienta și le dorea, așa că alegerea a fost clară.

Deși intervenția minim invazivă durează mai mult, unul dintre principalele avantaje atât pentru chirurg, cât și, în final, pentru pacient, este că permite o vizibilitate mai bună și gesturi mai fine. „Camera de luat vederi de înaltă rezoluție mărește foarte mult, iar structurile fine de la nivelul glandei tiroide se văd mult mai bine decât în chirurgia deschisă. Chirurgia tiroidiană este o chirurgie de finețe – la acest nivel vasele de sânge sunt foarte mici, spațiul este foarte mic, iar cea mai mică sângerare îngreunează execuția manevrelor chirurgicale. Chirurgia tiroidiană ar trebui să fie fără sânge și să se efectueze prin gesturi de finețe. Dacă sunt lezați nervii laringieni recurenți, pacientul poate rămâne fără voce sau chiar să aibă nevoie de traheostomă. Dacă sunt lezate paratiroidele, pacientul poate rămâne cu hipocalcemie permanentă și să fie dependent de calciu toată viața. Tehnica TOETVA presupune gesturile foarte fine și astfel, complicațiile sunt îndepărtate“, explică dr. Cosmin Giulea.

Recuperare extrem de rapidă

Andreea Mocanu își dorea o recuperare rapidă și să nu aibă niciun semn vizibil în urma operației. „Am vrut să nu existe durere, sângerare, disconfort și nici semne vizibile, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Și exact așa a fost! Nici măcar după intubare, care s-a făcut pe o nară, nu am avut absolut niciun disconfort, nicio senzație neplăcută. Imediat după operație tot ce am simțit a fost o ușoară răgușeală, care a dispărut cu timpul și o ușoară sensibilitate la nivelul bărbiei, care, de asemenea, s-a atenuat rapid. Nu am avut nici dificultăți la înghițire, nici dureri în gât, astfel că a doua zi, după ce m-am trezit, am și luat micul dejun, iar ulterior am făcut externarea și am plecat acasă“, povestește pacienta.

Deși nu s-a gândit nicio clipă la cancer, totuși, faptul că a reușit să elimine acest risc printr-o intervenție minim invazivă o liniștește. Analizele de laborator postchirurgicale au arătat că nivelurile de calciu și de PTH (hormoni paratiroidieni) sunt normale la o lună după intervenție, ceea ce înseamnă că glandele paratiroide sunt intacte. Ulterior intervenției, Andreea Mocanu va trebui să dozeze periodic hormonii tiroidieni, pentru că vedea în ce măsură lobul tiroidian rămas compensează pentru cel eliminat.

„Mă bucur foarte tare că există opțiunea de intervenție minim invazivă pentru tiroidă și astfel putem să prevenim situații grave. Vreau să mulțumesc și pe această cale domnului doctor care este un profesionist desăvârșit și un doctor foarte empatic, plin de încredere și le transmite pacienților încredere. În plus, echipa din sala de operație a făcut în așa fel încât nu m-am simțit deloc ca într-un spital, plină de groază și speriată. Cu toții au avut grijă și a fost foarte ușor pentru mine, chiar dacă a fost o intervenție chirurgicală. Tehnica aceasta a reușit să-mi îmbunătățească calitatea vieții și să trec mai ușor peste această perioadă“, conchide Andreea Mocanu.