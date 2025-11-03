search
Luni, 3 Noiembrie 2025
Adevărul
Băutura care îți poate afecta ficatul mai mult decât cafeaua: „Te energizează, dar provoacă inflamații hepatice”

Publicat:

Băuturile energizante par o soluție rapidă pentru oboseală, dar experții avertizează că excesul de cafeină, zahăr și suplimente poate pune ficatul în pericol.

„Băuturile energizante sunt definite ca băuturi comerciale disponibile fără prescripție, cu un conținut ridicat de cafeină, promovate pentru creșterea energiei, a atenției mentale și a performanței fizice”, explică dr. Sandhya Shukla, medic gastroenterolog. Deși par inofensive, efervescente și dulci, ele afectează ficatul. 

Cafeina este un stimulent natural care te poate face să te simți mai energic și alert. Dar prea multă cafeină poate fi periculoasă.

Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) recomandă ca adulții să nu consume mai mult de 400 mg de cafeină pe zi.

Potrivit sursei citate, o cutie de 355 ml de băutură energizantă poate conține între 40 mg și 250 mg de cafeină, iar dozele mai mari se regăsesc în cutiile de 473 ml. Consumul a două cutii pe zi poate duce la depășirea acestei limite, cu riscuri pentru ficat.

Ficatul, principalul organ de detoxifiere al corpului, trebuie să proceseze toată cafeina consumată. Deși o băutură ocazională nu dăunează, consumul regulat al unor băuturi energizante puternic cofeinizate poate provoca leziuni hepatice în timp.

Unele băuturi energizante sunt comercializate ca suplimente, caz în care nu sunt obligate să afișeze conținutul de cafeină pe etichetă. Asta înseamnă că poți consuma mai multă cafeină decât crezi.

„Băuturile energizante sunt extrem de dulci”, spune Isabel Balady, dietetician, pentru eathingwell.

Spre deosebire de cafea sau ceai, consumul de băuturi energizante poate fi comparabil cu consumul de sifon. Acești zaharuri oferă un impuls temporar de energie, dar ulterior te pot lăsa epuizat.

Ficatul reglează nivelul zahărului din sânge, iar consumul excesiv de zahăr poate duce la acumularea de grăsime în ficat, provocând boala ficatului gras non-alcoolic (NAFLD).

„Pe termen lung, acest lucru poate afecta funcția hepatică și provoca inflamații”, explică Marcie Vaske, specialist în nutriție.

Chiar și băuturile fără zahăr pot fi problematice, existând dovezi că îndulcitorii artificiali pot crește riscul de afecțiuni hepatice.

Pentru energie, optați pentru cafea sau ceai neîndulcit, hidratați-vă corespunzător și consumați alimente sănătoase, transmit specialiștii în nutriție. 

Viață sănătoasă

