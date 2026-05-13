Încă o zi mare pentru Chivu: joacă azi finala Cupei Italiei. Liderul vestiarului este sincer: „Au existat niște îndoieli în privința lui”

Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul campioanei Italiei, se pregătește să-și încoroneze sezonul de vis la Inter Milano cu câștigarea Cupei Italia, astăzi, de la ora 22:00, pe stadionul „Olimpic” din Roma în finala contra rivalei Lazio.

O dublă pe care Inter nu a mai văzut-o de pe vremea lui Mourinho, pe când Chivu a făcut parte din acel grup.

„Nu trebuie să fim obsedați de asta. Am meritat titlul și trebuie să menținem aceeași claritate, fără a pierde entuziasmul care ne-a adus aici. Discuțiile despre finală sunt o pacoste pentru mine”, a spus antrenorul într-o conferință de presă organizată ieri.

„Am găsit o echipă care se potrivește ambițiilor mele și așa a fost încă de la primul interviu al lui Lautaro în Statele Unite, când a spus acele lucruri pe care le știm”, a mai spus tehnicianul.

Reșițeanul își ridică în slăvi jucătorii: „Meritul le revine băieților. Au fost mereu la curent cu situația și au știut cum să reacționeze. Punctul forte al acestui grup este că știm ce reprezentăm. Vorbim despre o echipă care a ajuns în trei finale europene, care a câștigat titluri de campioană, cupe și supercupe. Nivelul de competitivitate este ridicat. Aici, câștigăm și pierdem împreună, întotdeauna”.

Căpitanul Lautaro Martinez, prezent la conferință, a vorbit despre dubiile care existau în legătură cu Cristi Chivu, care înainte să preia echipa o antrenase în 13 etape de Serie A pe Parma: „Când a ajuns, au existat poate niște îndoieli în privința lui care veneau din exterior, dar l-am urmat. Și el ne-a urmat. Am crescut și eu”.

După vizita efectuată sâmbătă la Vatican, Cristi Chivu și jucătorii lui Inter au fost primiți marți, 12 mai, la Palazzo Quirniale de președintele Italiei, Sergio Mattarella (84 de ani), cu o zi înaintea finalei Cupei Italiei, cu Lazio, care se va disputa pe stadionul Olimpico din Roma.

Atleta Larissa Iapichino, medaliată cu aur la nivel european și medaliată cu argint la nivel mondial în sală la proba de săritură în lungime, a fost invitata echipei Inter la Appiano Gentile. Sportiva s-a întâlnit cu Cristian Chivu și cu jucătorii de la Inter Milano.