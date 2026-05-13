Criza politică din România, studiu de caz: „Pentru a înțelege încotro merge lumea, e mai bine să privim la București, nu la Beijing”

Tensiunile politice de la București atrag tot mai mult atenția analiștilor internaționali. Un studiu publicat în mai 2026 de GANES Strategic Solutions, intitulat „The Iceberg Thesis – Sovereign Risk after Bolojan” („Teza Aisbergului – Riscul suveran după Bolojan”), susține că situația politică românească reflectă o problemă mult mai amplă: dificultatea democrațiilor europene de a menține simultan stabilitatea politică, disciplina fiscală și coeziunea socială.

„Uneori, de fapt, pentru a înțelege cu adevărat încotro merge lumea, este mai bine să privim nu la Beijing, ci la București”, scrie, într-un articol publicat de Nuovo Giornale Nazionale, jurnalistul italian Marco Palombi, specializat in analize economice si politice, care comentează studiul prezentat de GANES Strategic Solutions.

Raportul arată că prăbușirea guvernului condus de Ilie Bolojan nu reprezintă finalul unei crize, ci momentul în care aceasta devine vizibilă în toată amploarea ei.

Autorii studiului subliniază că miza nu mai este doar formarea unei majorități parlamentare, ci capacitatea întregului sistem politic de a genera un executiv coerent și credibil pentru perioada 2027–2028.

Documentul analizează contradicția care a marcat România în ultimii ani: un cadru politic pro-occidental aparent solid, care a coexistat cu o acumulare constantă de nemulțumiri sociale, percepții de corupție, stagnare economică și neîncredere în elite.

Ascensiunea AUR

Aceste tensiuni, ignorate mult timp, au alimentat ascensiunea AUR, partid care, potrivit raportului, a devenit principalul canal de exprimare a protestului social, în parte datorită izolării sale politice.

În același timp, partidele tradiționale își modifică poziționările. PNL și o parte din USR se deplasează spre un centru-dreapta mai rigid, axat pe anticorupție și ordine instituțională. PSD, după ani de guvernare în care a plătit costuri politice fără beneficii electorale, adoptă un discurs mai protecționist și parțial suveranist, încercând să recupereze electoratul pierdut, arată raportul.

Același studiu avertizează însă că România intră în această etapă cu o marjă de manevră extrem de redusă: deficitul bugetar a ajuns la aproximativ 8% din PIB în 2025, iar necesarul de finanțare pentru anul următor este estimat la 13,5% din PIB. Mai mult, datoria publică, aflată la 54% din PIB la finalul lui 2024, ar putea depăși pragul de 60% în 2026. În acest context, reducerea emisiunilor de eurobonduri este interpretată nu doar ca o decizie tehnică, ci și ca un semnal că piețele încep să perceapă un risc mai ridicat.

Instabilitatea parlamentară, doar partea vizibilă a problemei

Conceptul central al raportului, „teza aisbergului”, sugerează că instabilitatea parlamentară este doar partea vizibilă a problemei, arată jurnalistul italian. Sub ceea ce se vede la suprafață se află transformarea profundă a sistemului politic, cu riscul unei evoluții similare celei din Bulgaria: guverne scurte, instituții slăbite, dificultăți în absorbția fondurilor europene și creșterea treptată a costurilor de finanțare.

Autorii studiului subliniază că vulnerabilitatea cea mai mare nu este o eventuală retrogradare, ci deteriorarea capacității administrative de a gestiona eficient fondurile europene, care reprezintă peste 15 miliarde de euro în arhitectura financiară a României pentru 2026. Într-o astfel de situație, riscul politic se transformă rapid în risc fiscal și instituțional.

Raportul conturează patru scenarii pentru perioada următoare. Doar unul dintre ele - formarea unei coaliții pro-occidentale stabile - ar permite menținerea ratingului de țară și reducerea presiunilor asupra piețelor. Celelalte scenarii includ degradări ale ratingului, creșterea spread-urilor și diminuarea încrederii investitorilor.

Rolul lui Nicușor Dan

În centrul acestor evoluții se află rolul președintelui Nicușor Dan, considerat de autorii studiului figura cheie în capacitatea României de a reconstrui un cadru politic coerent. Concluzia raportului este că România are nevoie nu doar de un guvern funcțional, ci de o nouă narațiune politică, capabilă să armonizeze austeritatea, stabilitatea democratică, orientarea occidentală și acceptarea socială.

Analiza depășește însă cazul României, ridicând întrebări despre reziliența democrațiilor europene într-o perioadă marcată de presiuni economice, polarizare politică și erodarea încrederii în instituții. Raportul sugerează că depolitizarea prelungită a deciziilor economice, transferate către structuri tehnocratice sau europene, a dus la crearea unui un vid care se întoarce acum în sistem sub forma populismului și a contestării elitelor.

În acest context, România devine un studiu de caz pentru o tendință mai largă, care ar putea afecta și alte state europene în anii următori.