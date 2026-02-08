search
Luni, 9 Februarie 2026
Ce cumpărături nu regretă românii: cele mai utile obiecte de zi cu zi. Air fryer-ul e în top

Publicat:

Într-o societate de consum, în care cumpărăm mult și regretăm adesea achizițiile făcute, fie din cauza calității, fie pentru că nu le folosim suficient de mult, există și obiecte simple, dar care fac viața de zi cu zi mai ușoară. Într-o discuție pe Reddit, utilizatorii români au abordat fix acest subiect. Care sunt articolele pe care le consideră cele mai utile și nu regretă deloc că au dat banii pe ele. 

FOTO Home and Gardens
FOTO Home and Gardens

Aparatele și accesoriile pentru bucătărie, primele în preferințe

Primele exemple de lucruri utile pe care a dat banii sunt date chiar de autorul postării:

,,Încărcător de 2m pentru telefon, e top mai ales atunci când sunt plecat cu munca sau în concediu; Un cuțit de calitate pe care poți să îl ascuti tu sau chiar să îi duci la ascuțit; Palete de silicon de calitate".

La final afirmă: ,,Nu știu de ce nu am avut chestiile astea mai devreme în viața, sunt atât de bune pentru orice chestie". 

Exemplele din răspunsuri se învârt în cea mai mare parte tot în sfera bucătăriei:

„Air fryer + hârtii de copt / silicon pentru el; suport rotativ pentru condimente, să nu mai caut prin plicuri ca la mystery box până găsesc ce-mi trebuie; rice cooker – în 30 de minute e gata, fără să mai am grijă de el; sandwich maker de tip Panini, fac des diferite wrap-uri și îmi este foarte folositor, mult mai eficient și uniform decât dacă le-aș încălzi în tigaie.”;

,,Air fryer-ul și rice cooker-ul îți redau cel mai prețios lucru: timpul. Iar organizarea condimentelor elimină stresul inutil din bucătărie.";

„Un storcător de citrice: nu-i neapărat mai comod de folosit sau spălat, dar extrage și uleiurile aromate din coajă, deci sucul de lămâie are și mai mult gust de suc de lămâie.”;

,,Bol de silicon (cu capac de silicon) pentru popcorn la microunde";

,,O tigaie nonaderentă bună - cu ajutorul ei, nu prea am mai pus ulei în mâncare";

,,Pentru mine, ca mare iubitoare de cafea, espressorul. De ce nu mi-am luat mai demult, nu știu. E pur si simplu divin. Cafeaua aia bună dimineața.";

,,Steamer (aparat de pregătit mâncare la aburi) - nu mă omor după gătit, iar cu ajutorul lui pregătesc repede mâncare sănătoasă (fasole verde / broccoli / mazăre /amestec mexican)".

Altcineva a venit cu o listă lungă de electrocasnice:

,,Air fryer cu două sertare / Rice cooker / Grill electric / Robot de bucătărie cu bol mare pentru frământat aluat /  Roboțel care aspiră cu sac de auto-golire / Dispenser folie alimentară, aluminiu si rola de hârtie"

Aspiratoarele, și ele în top

Mulți au oferit ca exemplu și aspiratoare moderne:

,,Aspirator fără fir (cu baterie), luat anul trecut la 1600 lei; pentru un apartament de 48 de metri pătrați ajunge bateria să aspir peste tot exclusiv pe modul turbo"

„Aspirator de mână: nu fiecare metru pătrat din casă are nevoie de curățenie în același timp, deci n-are sens să scoți aspiratorul mare fiindcă „sâmbăta e ziua de făcut curat”. Cu ăla de mână, aspiri unde-i nevoie, când e nevoie.

Uscătorul de rufe, dar și bideul au fost, de asemenea, des menționate. 

Alții au venit cu exemple din mai multe categorii de produse:

  • termostat calorifer - care au setare de  temperatura și pornesc singure centrala
  • umerașe verticale - 5 pe linie - storage saver .
  • filtru de apă pentru băut paralel cu  jetul de la chiuvetă.

„Masă de pat pentru laptop, cu pernuțe. Merită dacă nu poți să te ridici din pat. Eu am copil și când doarme imediat simte dacă plec de lângă ea. Așa, pe masa aia pot face orice. Lampă de carte pentru citit. Agendă/jurnal de zi cu zi. Scoți și imediat ai scris ce ai nevoie și o închizi după. Pe telefon deschizi 10 aplicații și uiți de ce l-ai deblocat.”

Gadgeturile pe care românii le consideră cele mai utile

Nici exemplele de gadgeturi nu aveau cum să lipsească. Lista e diversificată:

,,Tastatură USB cu fir lung - acasă, editez pe televizor și astfel mă pot așeza suficient de departe să fac asta"

„Al doilea telefon. Poți să pozezi orice, inclusiv celălalt telefon, poți să te uiți pe un telefon în timp ce vorbești la celălalt telefon dacă ai nevoie de mai multe documente."

„Laptop cu încărcare pe USB-C. Mi se strică încărcătorul (lucru ce mi se întâmplă des la laptop)? Îmi iau un încărcător de telefon (cu putere mai mare).”

„Încărcător rotativ pentru telefon. Am rupt zeci de încărcătoare stând cu el la încărcat și mereu se rupeau lângă mufa de intrat în telefo. Acesta se poate roti la 180 de grade.”

Exemple inedite

Nu au lipsit nici exemplele originale, la care nu mulți s-ar gândi inițial, dar a căror utilitate e ușor de înțeles:

„Dopuri de urechi Mpow de pe eMAG. 50 lei, 120 de bucăți – te țin cam 4 ani. Bye bye, dormi oricând, oriunde, că ai vecini gălăgioși sau nu.”;

„Semnătura electronică și cont Ghiseul.ro. Semnătura electronică costă vreo 200 de lei, contul de Ghiseul.ro costă un drum la primăria unde ai domiciliul. Astea două chestii te scutesc de drumuri cu mașina, unde pierzi 3–4 ore și câteva sute de lei".

La polul opus. Cele mai regretate cumpărături

Am căutat pe listele de pe internet și care sunt lucrurile pe care mulți regretă că au dat banii și pe care le consideră inutile. Câteva dintre acestea sunt:

  • Aparate pentru făcut sport acasă (mulți ajung să le folosească de fapt drept cuier, nu pentru funcția lor principală)
  • Multe jucării (de multe ori, copiii se joacă doar cu câteva)
  • Haine nepotrivite 
  • Storcătoare de fructe scumpe
  • Ceaiuri detox
  • Produse cosmetice de la brandurile celebrităților
  • Mașini de făcut pâine
  • Decorațiuni interioare în exces .
Societate

Ghid de cumpărături

