Alimentul care ne scurtează viața cu 36 de minute. Cei mai mulți dintre noi îl avem tot timpul în frigider

Un studiu realizat de Universitatea din Michigan a dezvăluit faptul că mai multe alimente ar putea să vă scurteze viața cu ani întregi.

Un hot dog ți-ar putea scurta viața cu până la 36 de minute, relevă un studiu făcut la Universitatea din Michigan. Dar chiar și o farfurie inocentă de macaroane cu roșii se află pe lista neagră. În plus, studiul subliniază că băuturile îndulcite cu aspartam pot fi dăunătoare pentru organismul nostru, generând de la anxietate la un risc mai mare de diabet de tip 2, scrie Union Rayo.

Alimente ultra-procesate

Produse pline de ingrediente pe care nu le-ați folosi niciodată în bucătăria dvs.: conservanți, coloranți, arome și o mulțime de zaharuri și grăsimi adăugate. Sucurile carbogazoase, produsele de patiserie industriale, pizzele congelate sau cerealele sau biscuiții zaharoși pe care îi consumăm în mod normal...

Problema nu este doar că vă fac să vă îngrășați, ci și că vă oferă puține sau deloc substanțe nutritive reale.

Cercetătorii au măsurat cu precizie impactul fiecărui aliment asupra sănătății și au concluzionat că produsele procesate și fast-food sunt cele mai dăunătoare. Nu numai că sunt pline de calorii goale, dar conțin și conservanți și aditivi care nu sunt tocmai buni pentru organismul nostru.

Exemple concrete de impact asupra sănătății

Cheeseburgerul scurtează viața cu 9 minute, iar șunca cu 24 de minute. În cazul pizzei sau macaroanelor cu brânză, s-a constatat că și acestea scurtează speranța de viață, întărind ideea că consumul regulat al acestor alimente poate avea consecințe grave pe termen lung.

Atenție, nu spunem că sunt produse interzise! Cine ar putea trăi fără să mănânce un hamburger? Vorbim despre alimente care nu ar trebui consumate des, deoarece pot genera mai multe probleme decât plăcere atunci când le consumăm.

Cazul aspartamului

Aspartamul este un îndulcitor artificial creat în anii '60, este de aproape 200 de ori mai dulce decât zahărul și, potrivit studiului, de fiecare dată când îl consumați, pierdeți aproximativ 12 minute din viață... Cel mai grav este că companiile s-au obișnuit să îl folosească în băuturile dietetice sau fără zahăr. Totul este greșit!!!

Printre riscurile consumului de aspartam se numără anxietatea, cancerul sau diabetul de tip 2, așa că fiți foarte atenți.

Toate alimentele scurtează viața?

Nu! Nu totul este rău. La fel cum există alimente care vă scurtează viața, există și altele care o prelungesc, de exemplu, consumul de pește (proaspăt și la grătar, nimic prăjit) v-ar putea oferi 10 minute în plus de viață, iar dacă înlocuiți 10% din caloriile provenite din carnea procesată cu fructe și legume, ați putea adăuga până la 48 de minute!

Echilibrul se află în dietă

Nu trebuie să eliminați radical aceste alimente, trebuie doar să învățați să le consumați și să echilibrați ceea ce mâncați, dar mâncând. Nu este vorba despre a înceta să mâncați, vă rugăm, nu vrem să ajungem la o tulburare alimentară.