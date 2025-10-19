McKinley Richardson, o vedetă OnlyFans, a povestit cum a fost umilită public în timpul nunții sale cu YouTuberul Jack Doherty, ale cărui jurăminte, transmise live către milioane de oameni, au șocat internetul. După doar câteva luni, cuplul s-a despărțit, iar momentul a rămas unul dintre cele mai comentate de pe rețelele sociale.

McKinley Richardson și Jack Doherty s-au căsătorit în noiembrie anul trecut, într-o ceremonie spontană la Las Vegas, transmisă live pentru cei peste 15,3 milioane de urmăritori ai vloggerului. În timpul ceremoniei, Doherty, cunoscut pentru farsele sale online, a prezentat un contract prenupțial chiar în fața celui care oficia nunta.

„Deci, ea nu primește absolut nimic atunci când divorțez, chiar dacă o înșel”, a spus el, în fața camerelor și a familiei. „Dacă mă înșală, îmi datorează automat 10 milioane de dolari. Iar eu voi încasa 100% din veniturile ei de pe OnlyFans, chiar și după divorț”.

Pe lângă aceste afirmații, Doherty a continuat cu așa-zise „promisiuni” care au indignat internetul: McKinley „nu ar avea voie să vorbească sau să se întâlnească cu alți bărbați timp de 250 de ani” după o eventuală despărțire și ar trebui „să gătească, să facă curat și să spele rufele” indiferent de situație.

Clipul cu momentul a devenit viral, iar internauții s-au întrebat dacă a fost o glumă sau o umilință reală. La scurt timp după ceremonie, Richardson a părăsit vila de 3,5 milioane de dolari din Fort Lauderdale, Florida, iar mariajul s-a încheiat.

„A fost umilitor. Mi-a făcut tatăl să plângă”

Invitată în podcastul Camillei Araujo, McKinley a vorbit pentru prima dată despre cât de dureros a fost acel moment.

„Jurămintele pe care le-a citit în fața tatălui meu… l-a pus să se ridice și l-a chemat în față, iar apoi a spus acele lucruri dezgustătoare. A fost extrem de lipsit de respect. Tatăl meu a plâns după. Mi-a spus: «A fost atât de umilitor». M-am simțit groaznic”, a povestit ea, potrivit New York Post.

Richardson a declarat că nu știa absolut nimic din conținutul jurămintelor. „Nu a fost nimic romantic. A fost jignitor și dur. După ceremonie, când am plecat, el a spus pe cameră: «Slavă Domnului că au plecat». Sunt cei mai buni oameni, m-a durut enorm”.

Reacții dure din partea internauților

Momentul a stârnit un val de reacții negative online. Internauții au descris jurămintele drept „triste”, „șocante” și „umilitoare”. Mulți s-au solidarizat cu tânăra și cu tatăl ei, criticând comportamentul lui Doherty.

Richardson a explicat că diferența dintre „Jack pentru cameră” și „Jack din viața reală” a devenit, în timp, imposibil de suportat. „La început era minunat. Respectuos, protector, atent. Dar omul care filma încontinuu nu mai era același cu cel de care m-am îndrăgostit”.

Despărțirea, confirmată public

Cei doi s-au cunoscut la începutul lui 2023 și au devenit rapid un cuplu foarte vizibil online, apărând împreună în vloguri și livestreamuri. În mai 2025, după ce fanii au observat absența lui McKinley din videoclipurile lui Doherty, acesta a confirmat oficial despărțirea.

„Relația a fost reală, dar presiunea conținutului non-stop ne-a afectat complet. Live-urile ne-au mâncat timpul și viața. Amestecul dintre business și relație a mers prea departe. Ea a fost minunată, dar oamenii nu vor înțelege niciodată complet ce era între noi”, a spus YouTuberul.