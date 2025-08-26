A făcut sute de mii de euro din OnlyFans, după ce a fost dată afară de la echipă. Acum a revenit în fotbalul din Anglia

Madelene Wright, fotbalistă britanică, s-a retras din sportul de performanță la scurt timp după ce a fost dată afară de la Charlton, în urmă cu trei ani. Decizia oficialilor formației a venit în urma unui eveniment neplăcut în care sportiva a fost implicată, aflându-se sub influența alcoolului.

Contractul lui Madelene Wright a fost rupt după ce tânăra s-a filmat conducând un autoturism marca Range Rover, în timp ce consuma diverse substanțe și bea șampanie alături de prieteni. Anterior, aceasta fusese îndepărtată și de la Millwall, tot în urma unui clip apărut pe rețelele de socializare. În acea înregistrare, blondina își filmase câinele „la volan”, pe un drum public.

„Am câștigat peste 500.000 euro în primul an!”

La scurt timp după încheierea colaborării cu Charlton, Madele Wright și-a schimbat direcția profesională, determinată în principal de nevoile financiare. Tânăra a ales să recurgă la activități care să-i aducă venituri consistente într-un interval de timp relativ scurt. Și-a deschis un cont pe Only Fans, o platformă online cu conținut exclusiv pentru adulți. Utilizatorii plătesc un abonament lunar pentru a vedea fotografii sau videoclipuri „deocheate”.

„În primul an, am câștigat peste 500.000 de euro. Nu pot să mint, scandalul mi-a schimbat complet viața. Am putut să călătoresc prin lume și m-am bucurat de o mulțime de locuri și lucruri luxoase. În urma a ceea ce s-a întâmplat, s-au deschis o mulțime de uși în diferite industrii, o mulțime de branduri au început să mă caute. Diferite mărci de îmbrăcăminte, companii de bikini și firme de echipament sportiv au vrut să se asocieze cu mine. O firmă chiar mi-a oferit ghete de fotbal. Totul s-a întâmplat imediat!”, a povestit Madele Wright, pentru The Sun.

Acum, Madelene și-a reluat activitatea sportivă, după ce și-a găsit un nou angajament. A semnat cu Chatham Town Women, grupare din Liga Națională, al treilea nivel al fotbalului feminin din Marea Britanie. „Bine ai venit, Madelene! Suntem încântați să confirmăm semnarea contractului cu atacanta Madelene Wright!”, a transmis clubul, prin intermediul rețelelor de socializare.