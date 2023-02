Samsung la MWC2023: smartphone-uri, gaming, laptopuri și sustenabilitate

Samsung prezintă cele mai noi produse și servicii, precum Galaxy S23 Ultra și Galaxy Book Ultra, în cadrul Mobile World Congress (MWC) din Barcelona, ​​Spania, între 27 februarie și 2 martie, 2023.

Standul Samsung aflat în pavilionul 3 al târgului pare cel mai mare de la acest eveniment, nu am parcurs încă toate pavilioanele, și totodata este inundat de smartphone-uri din seria S23 și alte dispozitive, dar și mici spații tematice unde poți testa capabilitățile camerelor foto în diverse scenarii: de noapte, portret, astrofotografie etc.

Vizitatorii standului pot testa noile funcții ale camerei Galaxy S23 Ultra, precum capabilitățile Nightography prin intermediul senzorului Adaptive Pixel de 200MP, precum și fotografii portret cu ajutorul AI Stereo Depth Map.

În partea dreaptă a standului am participat la o competiție de Asphalt 9 pe S23 Ultra, apoi am filmat și fotografiat monitoarele curbate de gaming din seria Odissey.

În partea centrală a standului pe ”Android Avenue”este un segment dedicat susetnabilității, ecologiei și undeva mai în stânga chiar sunt expuse părți dintr-un smartphone și o ”trusă de scule” cu care îți poți repara singur smartphone-ul.

Prin programul gen "DIY" (do it yourself) repară-ți singur smartphone-ul este creat de Samsung în parteneriat cu iFixit poți să îți schimbi ecranul, spatele smartphone-ului și mufa USB-C. Sculele și informațiile necesare / ghidajul pentru reparație sunt furnizate de iFixit. Programul este deocamdată disponibil doar în Statele Unite.

În partea stângă a standului sunt noile laptopuri subțiri și performante Galaxy Book3 și spații dedicate segmentelor Smart Thing, IoT, sănătate etc.

Mai multe imagini de la standul Samsung MX (Hall3, 3I10) realizate cu Samsung Galaxy S23 Ultra.

Samsung va face, de asemenea, parte din standul Qualcomm (Hall3, 3E10), unde vizitatorii pot vedea la lucru performanța smartphone-ului Galaxy S23 Ultra, dotat cu noul Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy.

Iar la standul de ecrane Samsung (Hall 2, 2K40) poți vedea demonstrații privind durabilitatea sticlei ultra subțiri (UTG) de la Samsung, utilizată pe Galaxy Z Fold4.