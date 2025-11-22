Profesorul universitar din Iaşi care ar fi folosit un dispozitiv de bruiaj la examene, nu va fi sancţionată. Explicaţiile ANCOM

Ancheta ANCOM după ce mai mulţi studenţi au reclamat un cadru universitar de la Facultatea de Medicină Veterinară din Iași că foloseşte un dispozotiv de bruiaj în timpul examenelor s-a finalizat fără nicio sancţiune împotriva profesoarei.

Conf. univ. dr. Geta Pavel, profesoară la disciplina Fiziologie din cadrul Facultății de Medicină Veterinară din Iași, a intrat în atenţia publică în urmă cu patru luni, când Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a demarat o anchetă, după ce a primit o sesizare în legătură cu faptul că aceasta foloseşte în timpul examenelor un dispozitiv care bruiază telefoanele.

Aşa cum „Adevărul” a relatat la acea vreme, în vara acestui an, mai mulți studenți s-au plâns că profesoara ar fi folosit un dispozitiv de bruiaj, ascuns într-o pungă de cadou plasată pe catedră, pentru a bloca semnalul GSM, radio și Wi-Fi în sala de examen. Studenții susțineau că efectele bruiajului s-au resimțit și în alte zone ale clădirii, cu potențiale consecințe grave într-o situație de urgență.

Astfel, un student a povestit că, pe 10 iulie 2025, nu a reușit să-și contacteze mama grav bolnavă, aflată în îngrijire la domiciliu.

„Când unui coleg din sală i s-a făcut rău, am încercat să sunăm la 112, dar niciunul dintre noi nu reușea să inițieze apelul”, a povestit un altul, subliniind gravitatea incidentului.

Ancheta ANCOM

Sesizarea a fost transmisă ANCOM, iar inspectorii au efectuat un control pe 11 iulie 2025. Aceștia au confirmat existența unei emisii caracteristice unui jammer, dar dispozitivul nu a putut fi identificat, deoarece în scurt timp a fost închis.

„Vineri, cei de la ANCOM au venit când doamna doctor avea examen. Aceasta a țipat la ei, i-a scos afară, le-a spus să iasă că e în examen. Când s-au întors împreună cu domnul decan, nu au mai găsit-o. A terminat examenul mai repede. Nu știu ce s-a mai întâmplat după. Doamna are notorietate, face parte și din Senat”, a povestit un student cum a decurs controlul din vară.

Patru luni mai târziu, ANCOM a transmis că nu au existat suficiente probe pentru a confirma contravenția, scrie ziaruldeiasi.

„Emisia neautorizată semnalată a încetat înainte ca specialiștii să poată identifica dispozitivul sau persoana responsabilă. În lipsa unor probe certe care să individualizeze autorul și să confirme indubitabil existența contravenției, ANCOM a fost în imposibilitate de a încheia un proces-verbal de constatare a contravenției”, au explicat reprezentanții instituției de ce împotriva cadrului universitar în cauză nu se va aplica nicio sancţiune.

„Fabricarea, deținerea, importul, publicitatea, introducerea pe piață, punerea la dispoziție pe piață, punerea în funcțiune și/sau utilizarea dispozitivelor destinate să producă interferențe prejudiciabile constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 15.000 și 50.000 lei”, a ţinut, totuşi, să puncteze ANCOM..

Cine este conf. univ. dr. Geta Pavel

Conf. univ. dr. Geta Pavel, în vârstă de 58 de ani, predă disciplina Fiziologie la Facultatea de Medicină Veterinară din Iași de aproape 30 de ani, după ce a absolvit aceeaşi facultate în anul 1991, a obținut titlul de doctor în 1998 și a devenit conferențiar universitar în 2005.

De-a lungul carierei, a participat la stagii de perfecționare în Franța, Belgia și SUA, a coordonat lucrări de licență și doctorat şi a deținut funcții administrative în universitate, fiind director al Departamentului de Preclinici, membru al Senatului USAMV Iași și președinte al Consiliului de Administrație al Asociației Pro Med Vita.

Activitatea sa științifică include publicarea de manuale și articole în reviste de specialitate, inclusiv internaționale, fiind recompensată cu distincții precum Premiul CNCSIS și Diploma de excelență Euroinvent 2019.