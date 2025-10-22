Muncă, studiu, creație, într-un singur dispozitiv. HUAWEI MatePad 12X, tableta deschisă la toate ideile tale, care înlocuiește și laptopul, și agenda

Ai mereu idei noi pe care le notezi oriunde ai la îndemână un document deschis pe PC, o agendă sau un post-it? Și ai nevoie de un aliat pentru mai multă productivitate și eficiență în ceea ce faci?

HUAWEI a lansat recent noua tabletă MatePad 12X (2025), care vine cu soluții la aceste probleme, pentru că susține libertatea creativă și de mișcare a profesioniștilor tineri din domenii diverse, oferindu-le totodată posibilitatea de a-și organiza mai bine munca. Însoțită de noul HUAWEI M-Pencil Pro, care aduce o experiență profesională de scriere de mână și desen, tableta este disponibilă acum pe HUAWEI Store.

Ecran ultra-clar și confort pentru ochi în orice condiții de iluminare

HUAWEI MatePad 12X te ajută să-ți crești productivitatea, în primul rând, pentru că îți permite să lucrezi intens fără să îți afecteze vederea. Cu o rezoluție 2.8K și o luminozitate maximă de 1000 niți, ecranul PaperMatte ultra-clar are la bază o tehnologie de gravare anti-orbire la scară nanometrică. Astfel, display-ul de 12 inci asigură o vizibilitate fără cusur inclusiv în lumina directă a soarelui, având reflexii reduse cu 50% față de HUAWEI MatePad 12X (2024). Aceste caracteristici fac din noua tabletă HUAWEI un dispozitiv pe care îl poți privi cu relaxare, pentru că menține confortul vizual chiar și după o utilizare îndelungată.

Practic, poți să lucrezi, să studiezi sau să-ți pregătești proiectele creative de oriunde: de la o terasă sau din parc, în zilele însorite, dintr-o cafenea, cu lumină caldă și difuză, sau sub lumina rece și puternică de la birou. Tableta va fi suportul ideal pentru ideile tale, fără să-ți obosească ochii.

Noul HUAWEI M-Pencil Pro aduce naturalețea scrisului de mână pe ecran

Ca să obții cel mai înalt nivel de productivitate, folosește și noul HUAWEI M-Pencil Pro, stylus-ul de ultimă generație care însoțește tableta. Mai mult decât un simplu instrument, acesta îmbină funcționalitatea și inovația. Îl poți controla prin gesturi intuitive: pinch, pentru afișarea unui meniu radial în cadrul aplicațiilor HUAWEI, și rotire, pentru a te bucura de o experiență realistă și fluidă de scriere sau desen. M-Pencil Pro are un design hexagonal asemănător cu un creion, iar în capătul superior este prevăzut cu un buton prin care poți accesa rapid una dintre aplicațiile preferate.

De asemenea, stylus-ul are trei vârfuri specializate, pentru scriere, scriere cu fonturi mici și pictură, și poate identifica peste 10.000 de niveluri de presiune, în funcție de care va trasa tipuri diferite de linii, de la cele mai discrete până la cele colorate intens. Testând toate aceste inovații, vei descoperi senzația clasică a scrisului pe hârtie, dar pe un dispozitiv care înglobează cele mai avansate tehnologii.

Puterea unui PC, în corpul unei tablete

Deși are o greutate de doar 555 grame și numai 5.9 mm grosime, tableta HUAWEI MatePad 12X (2025) este capabilă să ofere performanțe similare unui laptop sau PC. Pe lângă M-Pencil Pro, aceasta vine însoțită de o tastatură cu atașare magnetică și este echipată cu o baterie robustă, de 10100mAh, care poate fi încărcată complet în 85 de minute, în modul Turbo, cu încărcătorul Super-charge 66W. O singură încărcare îți va oferi până la 14 ore de redare video locală, 12 ore de navigare sau 8 ore de învățare intensivă.

Însă, ceea ce te va face să simți într-adevăr că ai în față un PC, nu o tabletă, sunt aplicațiile care pun accent pe productivitate și creativitate.

Cu HUAWEI Notes să iei notițe devine o experiență smart, mai rapidă și mai ușoară ca niciodată. Îți poți personaliza însemnările cu o gamă largă de forme și culori, iar în Resource Center ai acces la nenumărate modele de hârtii și coperți, potrivite pentru orice tip de proiect ai în lucru.

GoPaint este aplicația de pictură dedicată atât profesioniștilor cât și amatorilor, în care poți explora stiluri extrem de diverse, obținând texturi realiste, ca și când ai folosi pensule și pânze tradiționale. Cu noua pensulă 3D poți trasa tușe cu o adâncime și un volum îmbunătățite, la fel ca picturile autentice în ulei. În plus, GoPaint include o funcție care îți permite să transformi orice pictură într-o animație, fiecare strat și cadru prinzând viață chiar sub ochii tăi.

Iar cu Wondershare Filmora, producția video devine posibilă oricând și oriunde găsești surse de inspirație. Doar trebuie să deschizi tableta să începi să-ți pui ideile în practică – pe drum, acasă, între două cursuri sau între alte task-uri de la job.

HUAWEI MatePad 12X. Design minimalist, scos în evidență de o strălucire perlată

Deși este un dispozitiv puternic, HUAWEI MatePad 12X se remarcă printr-un design care pune accent pe delicatețe și eleganță. Tableta are un corp metalic, cu o strălucire perlată, obținută printr-un proces electronic de acoperire cu o vopsea ecologică, pe bază de apă. Rezultatul este un finisaj neted și plăcut la atingere.

Totodată, MatePad 12X este dotată cu un sistem avansat de răcire, bazat pe o arhitectură 3D inovatoare, pentru ca tableta să ofere performanțe la nivel maxim în orice condiții. Principala sursă de căldură a dispozitivului a fost poziționată strategic în apropierea camerei, astfel încât să asigure confortul constant al utilizatorului cât timp ține tableta în mână.

HUAWEI MatePad 12X (2025) vine în două variante de culoare: Greenery, o nuanță deschisă și fresh, și White, într-un stil minimalist și strălucitor în același timp. Tableta este astfel nu doar un dispozitiv ușor de transportat, ci și foarte simplu de integrat în ținute și contexte cât mai variate.

Descoperă în HUAWEI Store beneficiile pe care ți le aduce achiziția unei tablete MatePad 12X (2025)

Noua tabletă MatePad 12X (2025) este disponibilă în magazinul online HUAWEI Store și la partenerii autorizați din România, la prețul de 3299 lei. Achiziția unei astfel de tablete îți va aduce un M-Pencil Pro gratuit, HUAWEI Screen protection gratuit timp de un an și 10 x HUAWEI Points care pot fi folosite pentru cumpărături ulterioare pe HUAWEI Store, cu plata online (100 HUAWEI Points = 1 leu).