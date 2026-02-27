Anthropic respinge solicitarea Pentagonului de a permite armatei americane să utilizeze fără restricții modelele sale de inteligența artificială

Startup-ul californian Anthropic a respins joi solicitarea administraţiei Trump de a permite armatei americane utilizarea fără restricţii a modelelor sale de inteligenţă artificială, invocând preocupări etice, în pofida unui ultimatum emis de Washington, relatează agențiile internaționale de presă citate de Agerpres.

„Aceste ameninţări nu ne schimbă poziţia: nu putem da curs solicitării cu conştiinţa împăcată”, a transmis Dario Amodei, CEO Anthropic, într-un comunicat.

Decizia Anthropic stabileşte o limită etică privind utilizarea tehnologiei sale - deja utilizată de armată şi serviciile de informaţii americane pentru apărarea naţională - în două domenii specifice: supravegherea în masă a cetăţenilor americani şi armele letale complet autonome.

„Utilizarea acestor sisteme (de AI) pentru supravegherea internă în masă este incompatibilă cu valorile democratice”, a argumentat Amodei.

El a subliniat, de asemenea, că sistemele AI avansate nu sunt încă suficient de fiabile pentru a controla arme letale - şi, implicit, pentru a ucide - fără supervizare umană finală.

„Nu vom furniza în mod conştient un produs care să pună în pericol personalul militar şi civilii americani”, a conchis Amodei.

„Anthropic înţelege” că Departamentul Apărării, „nu companiile private, ia decizii militare. Totuşi, considerăm că, în anumite situaţii, AI poate dăuna valorilor democratice, în loc să le apere”, a adăugat acesta.

Ultimatumul dat companiei de secretarul american pentru război

În urma refuzului Anthropic de a aproba utilizarea nelimitată a instrumentului său AI, Claude, de către armata americană, secretarul apărării, Pete Hegseth, l-a convocat marţi pe CEO-ul Anthropic, fixând un ultimatum pentru vineri, ora 22:01 GMT, pentru acordarea accesului necondiţionat la tehnologia sa, invocând o legislaţie din perioada Războiului Rece.

Departamentul Apărării a solicitat tuturor furnizorilor săi de inteligenţă artificială să elimine restricţiile privind utilizarea sistemelor lor, extinzând astfel potenţialul acestora, cu respectarea cadrului legali. Toate companiile au fost de acord, inclusiv Anthropic, cu excepţia celor două domenii menţionate.

Anthropic - start-up susţinut de investiţii din partea Google şi Amazon - a semnat în 2025 un contract de 200 de milioane de dolari cu Pentagonul pentru a „dezvolta prototipuri de capabilităţi avansate de inteligenţă artificială, menite să răspundă provocărilor critice la adresa securităţii naţionale”.

Pentru a constrânge Anthropic să se conformeze cerinţelor sale, Pete Hegseth intenţionează să utilizeze o lege din 1950 care permite guvernului american să oblige o companie privată să producă bunuri pentru apărarea naţională.

Secretarul Pentagonului a declarat că analizează includerea Anthropic pe lista companiilor care prezintă un „risc pentru lanţurile de aprovizionare”. Companiile de pe această listă sunt supuse unor restricţii drastice privind contractele cu guvernul SUA, autorităţile americane temându-se că produsele lor ar putea fi utilizate pentru activităţi care ameninţă securitatea naţională a SUA. În prezent, lista include doar companii străine, precum producătorul chinez de echipamente Huawei şi specialistul rus în software antivirus Kaspersky.

Fondată în 2021 de foşti angajaţi OpenAI, Anthropic a pledat constant pentru o abordare etică a inteligenţei artificiale. La începutul anului 2026, start-up-ul a publicat un document numit statutul său, care detaliază o serie de instrucţiuni oferite lui Claude pentru a-i ghida activitatea, instrucţiuni ce vizează „prevenirea acţiunilor cu risc inadecvat”.

În februarie 2026, valoarea Anthropic era estimată la 380 de miliarde de dolari, Forbes estimând averea netă a lui Amodei, în vârstă de 43 de ani, la 7 miliarde de dolari.