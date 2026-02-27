Directorul OpenAI dezvăluie că negociază cu Pentagonul pentru folosirea modelelor AI în medii clasificate

Directorul executiv al OpenAI, Sam Altman, a dezvăluit că firma sa negociază un acord cu Departamentul de Război al SUA pentru a implementa modelele sale de inteligenţă artificială (AI) în medii clasificate, deşi nu a fost semnat încă niciun acord, iar discuţiile ar putea eşua, informează vineri The Wall Street Journal.

Potrivit Agerpres, care citează The Wall Street Journal, negocierile par o încercare de a debloca actualul impas dintre rivalul său, Anthropic, şi Pentagon cu privire la utilizarea etică a acestei tehnologii pe câmpul de luptă.

Potrivit unei note interne trimise angajaților joi, 26 februarie, Sam Altman vrea să creeze un plan pentru folosirea AI în apărare, dar cu respectarea unor limite stricte („linii roșii”).

„Vom vedea dacă există un acord cu Departamentul de Război care să permită implementarea modelelor noastre în medii clasificate şi care să fie în conformitate cu principiile noastre”, a scris Altman în documentul văzut de WSJ.

Directorul executiv al OpenAI a scris că ar solicita ca contractul să acopere orice utilizare, „cu excepţia celor care sunt ilegale sau nepotrivite pentru implementările în cloud, precum supravegherea domestică şi armele ofensive autonome”.

Altman a afirmat că speră să ajute la concilierea celor două tabere. „Ne-ar plăcea să încercăm să ajutăm la reducerea tensiunii”, a scris el.

OpenAI vrea să impună limite pentru utilizarea AI în apărare prin măsuri tehnice, nu contractuale, precum folosirea tehnologiei doar din cloud și interzicerea armelor autonome fără intervenție umană.

Altman a menționat că ar implementa protecții tehnice și personal pentru colaborarea cu guvernul și că modelul ar putea servi drept exemplu pentru alte laboratoare de AI.

Negocierile vin după tensiuni între Pentagon și Anthropic. Startup-ul californian a respins solicitarea administraţiei Trump de a permite armatei americane utilizarea fără restricţii a modelelor sale de inteligenţă artificială, invocând preocupări etice, în pofida unui ultimatum emis de Washington.

„Aceste ameninţări nu ne schimbă poziţia: nu putem da curs solicitării cu conştiinţa împăcată”, a transmis Dario Amodei, CEO Anthropic, într-un comunicat.

Decizia Anthropic stabileşte o limită etică privind utilizarea tehnologiei sale - deja utilizată de armată şi serviciile de informaţii americane pentru apărarea naţională - în două domenii specifice: supravegherea în masă a cetăţenilor americani şi armele letale complet autonome.

OpenAI este o companie americană de inteligență artificială, cunoscută pentru dezvoltarea ChatGPT, DALL-E și Whisper, scrie Britanica.

Fondată în 2015 de Sam Altman, Greg Brockman, Ilya Sutskever și Elon Musk, compania a început ca un laborator de cercetare nonprofit, înainte de a evolua într-o structură hibridă și, până în 2025, într-o corporație de utilitate publică supravegheată de fundația nonprofit OpenAI.

Această schimbare a oferit OpenAI mai multă libertate de a strânge fonduri pentru proiecte ambițioase de AI, păstrând în același timp obiectivul său inițial, crearea unei inteligențe artificiale generale care să aducă beneficii umanității.