Lenovo Legion Slim 7i, laptop de gaming compact cu design de business [TECH REVIEW]

Lenovo Legion Slim 7i ( S7-16IAH7) e un laptop de gaming puternic, cu ecran de 16 inci și design cuminte, care te-ar putea duce cu gândul la un computer de birou, asta până începi să te joci.

Construcție

Laptopul e argintiu metalizat, subțire - Slim așa cum are și numele, cu dimensiunile 357.7 x 256 x 16.9 mm și o greutate de 2.17 kg + 0.96 kg încărcătorul. Întreaga construcție inspiră robustețe. Capacul este solid, balamalele se simt puternice, iar atunci când reglezi unghiul ecranului se așează exact în poziția dorită. Din ce-am mai citit, Legion Slim 7 are aceeași calitate a construcției ca un MacBook.

Lenovo Legion Slim 7i din imagini, modelul testat, este în varianta Storm Grey și am înțeles că mai există una, Onix Grey.

Tastaura iluminată este completă, are și modulul de cifre din dreapta. Ca și corpul laptopului, tastele se simt metalice și reci la atingere, au o cursă scurtă și sunt ușor de folosit. Nu am simțit că necesită adaptare, tastatura fiind de dimensiunea celei pe care o folosesc eu la sistemul desktop. Diferența stă doar în cursa tastelor.

Touchpad-ul e mare, poziționat puțin lateral stânga sub tastatură, nimic deosebit de remarcat la el. E rapid și precis.

Ecran

Deși de dimensiunile unui laptop de 15.6 inci, Lenovo Legion Slim 7i (16IAH7) are un ecran IPS mat de 16 inci, în format 16:10, rezoluție 2560×1600 px, cu rată de refresh de 165 Hz. Culorile sunt proaspete, contrastul bun, luminozitatea mare, de 500 de niti. În plus are HDR 400 și 100% sRGB.

Specificații

La interior Slim 7i vine cu processor Intel i7-12700H, procesor grafic integrat Intel Iris Xe + NVIDIA GeForce RTX 3060 cu 6GB GDDR6 VRAM, memorie RAM 16 GB DDR5-4800 , stocare 1 TB PCIe gen4 .

Conectivitate WiFi 6E (Killer 1675i), Bluetooth 5.2. Porturi:

- stânga 1x USB-C 3.2 gen2, 1x USB-C 4.0 with Thunderbolt 4;

- dreapta 1x audio jack, 1x buton webcam, SD card reader și un buton de blocare a camerei web;

- spate 3x USB-A 3.2 gen2, HDMI 2.1, încărcare.

Pe marginea de sus a ecranului e o cameră FHD, butonul de pornire, poziționat central și iluminat pe margine are un senzor de amprentă integrat, pentru autentificare mai sigură.

Dedesubt sunt difuzoare stereo (2x2W) certificate de Harman. Sunetul e puternic și vocile clare. Basul e bun, la fel și înaltele, doar la maximum sunt puțin aglomerate. În ansamblu sunetul este bun, peste multe alte laptopuri.

Pentru sesiuni mai lungi de gaming recomand oricum căști, dacă știi că te deranjează zgomotul de la răcire. Nu e extrem de zgomotos când e sub efort, dar nici nu poți spune că e perfect silențios. Până la urmă e un laptop de gaming.

Teste

Primul a fost un test involuntar, din grabă am instalat PCMark10 și dezarhivat 3DMark în același timp. Ambele acțiuni mari consumatoare de resurse și, totuși, procesorul era la 22%, iar memoria RAM la 42%.

3DMark Time Spy, test placă video și procesor.

3DMark CPU Profile, test procesor.

PCMark 10 extins, pentru muncă de birou, creație și gaming.

CrystalDiskMark, test de viteză al SSD-ului, la citire și scriere.

Bateria și autonomie

Legion Slim 7i are o baterie litiu-polimer de 99Wh, una dintre cele mai mari de pe laptop-uri. Încărcătorul din cutie are 230W, dar laptopul se poate încărca și prin USB-C la135W. Cu toate setările la maximum în gaming ai o autonomie de circa o oră și jumătate, iar la munca de birou de circa 3 ore. O încărcare completă durează circa 2 ore.

PCMark 10 autonomie baterie cu setările la maximum, pentru muncă de birou.

Dacă duci laptopul în modul Balanced, reduci rata de refresh la 60Hz (Fn+R), rezoluția la 1080p și dezactivezi placa video dedicată, poți atinge 10-12 ore de autonomie. Dar nu cred că-ți dorești asta pentru un laptop așa de puternic. Care e rostul de a avea un laptop puternic, dacă îl limitezi?

Și iată câteva fragemente din partide de gaming, Fornite și CSGO jucate pe Legion Slim 7i . Datele în stânga sus: încărcare GPU, CPU, RAM și număr fps.

Am jucat și 2 jocuri mai vechi (DOOM și Alien Isolation), dar n-am reușit să fac capturi așa cum trebuie. Am descoperit că destule titluri nu sunt compatibile cu aplicația implicită din Windows care înregistrează ecranul.

În jocuri, Legion Slim 7i e rapid, n-am simțit să facă throttling dar, ce-i drept, nici n-am depășit 2 ore și jumătate de gaming într-o sesiune.

Mi-am plăcut timpul petrecut cu acest laptop și cred că este o soluție corectă pentru aceia care caută un laptop premium, universal: de la gaming, la muncă de creație și muncă de birou.

Calitatea excelentă a construcției, ergonomia, precum și ecranul de 16 inchi sunt principalele puncte de atracție ale acestei serii. Nu știu cât costă laptopul pe piața locală, dar pe cea din SUA Legion Slim 7i se găsește la un preț de circa 1699 de dolari.