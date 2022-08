Interviu Tiberiu Dobre, Samsung: „Vânzările de smartphone-uri pliabile vor ajunge la 75 de milioane de unități până în 2025“

Samsung a anunţat pe 10 august, următoarea generaţie de smartphone-uri pliabile Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4 și alături de ele smartwatch-urile Galaxy Watch5 şi căştile Galaxy Buds2 Pro.

Despre lansări, locul pliabilelor pe piața, diferențe față de generația anterioară, vânzări și multe altele am discutat cu Tiberiu Dobre, head of IM Division Samsung Electronics România şi Bulgaria



Care sunt șansele ca în 2022 smartphone-urile pliabile să devină mainstream, așa cum spunea TM Roh, Președintele și Directorul diviziei de MX Business de la Samsung?

Așa cum preciza și TM Roh, în urmă cu trei ani, telefoanele pliabile Galaxy puteau fi descrise într-un singur cuvânt: radicale. Cu toate acestea, de atunci până azi, ni s-a confirmat tuturor faptul că design-ul lor revoluționar și flexibil se încadrează perfect în stilul de viață modern. Drept urmare, ceea ce a fost in urma cu trei ani ceva mai puțin obișnuit, este acum alegerea favorită pentru milioane de oameni. Acest lucru poate fi văzut cu ochiul liber oriunde privești – pe stradă, la metrou, la muncă, în filme și seriale celebre, peste tot în social media și așa mai departe.

Prin urmare, cred cu tărie că smartphone-urile pliabile se află în acest moment în plină ascensiune la nivel de popularitate și putem spune că deja fac parte din mainstream, așa cum sunt modelele clasice.

Credeți că există suficientă cerere în piață pentru dispozitivele pliabile, în România și la nivel global?

Previziunile analiștilor sunt optimiste, iar acesta este poate cel mai bun semn care ne arată faptul că cererea există. Ajungem, astfel, în acel moment în care dispozitivele pliabile sunt din ce în ce mai răspândite și vor începe să aibă o cotă din ce în ce mai mare din piața globală de smartphone-uri. Pe măsură ce continuăm să perfecționăm această tehnologie, oferind în același timp experiențe inedite, ne așteptăm la o cerere și mai mare la nivel global decât ne sugerează chiar și estimările analiștilor.

Telefoanele pliabile Fold și Flip au avut o performanță foarte bună și la nivel local, atingând vânzări de cinci ori mai mari față de modelele precedente și, împreună cu modelele din seria Galaxy S22, au generat o creștere a vânzărilor Samsung în segmentul premium de 17%. Ne așteptăm ca noua serie să depășească acest prag și suntem bucuroși să vedem că publicul nostru este fidel și încrezător în tehnologiile Samsung.

Ce target de vânzări urmăriți pentru noile pliabile în România? Care sunt previziunile pentru piața de pliabile în viitor?

Așa cum precizam anterior, cererea din piață pentru smartphone-urile pliabile crește exponențial. Anul acesta ne pregătim pentru o creștere mult mai mare a cererii și am sporit capabilitățile de producție în consecință. Românii au un apetit crescut pentru produsele premium în general, iar Samsung răspunde cu brio la această cerere printr-o varietate de produse flagship, destinate tuturor nevoilor. Previziunile sunt, așadar, îmbucurătoare, acestea fiind susținute și de Strategy Analytics, care estimează că vânzările de smartphone-uri pliabile vor ajunge la 75 de milioane de unități până în 2025.

Ce face Samsung pentru a se asigura că mai multe aplicații sunt optimizate pentru device-urile pliabile?

Încă de la primul Galaxy pliabil, Samsung a lucrat îndeaproape cu parteneri de top pentru a integra cât mai multe aplicații utile pe noua serie Galaxy Z. Menționăm aici parteneriatul nostru strâns cu Google, care se concentrează pe optimizarea sistemului de operare Android și pe oferirea de consultanță și îndrumare dezvoltatorilor care creează aplicații destinate pliabilelor. Aplicațiile de top, inclusiv Netflix, Disney+, YouTube, Spotify, Zoom, Google Chrome, Gmail și Microsoft Teams, au fost deja optimizate pentru dispozitivele pliabile, dar știm că investiția în acestea trebuie să continue. Suntem mândri să anunțăm că, prin parteneriatul nostru extins cu Meta, cele mai importante aplicații de social media, inclusiv Instagram, WhatsApp și Facebook, sunt acum optimizate, oferind experiențe îmbunătățite pentru miliardele de conturi din întreaga lume. În plus, am lucrat îndeaproape și cu TikTok pentru a aduce optimizări și aici pentru ecranul mare.

Ce ne puteți spune despre One UI 5.0, care vine la pachet cu Android 13?

Căutăm în mod constant să îmbunătățim One UI pentru a le oferi oamenilor un control mai mare asupra propriilor dispozitive și mai multe opțiuni prin care pot să-și creeze propriile experiențe mobile. Suntem încântați să oferim acces rapid la toate noile caracteristici, personalizabile, care vin odată cu One UI 5, ca parte din programul public de testare beta. Așteptăm cu nerăbdare să aflăm feedback-ul utilizatorilor pentru a dezvolta o experiență mai bună și mai semnificativă pentru toată lumea.

Care sunt diferențele cheie dintre generația anterioară și seria Galaxy Z Fold4 / Z Flip4? De ce ar trebui utilizatorii de pliabile de generație anterioară să facă upgrade la cele mai recente modele?

A patra generație oferă cea mai bună experiență pe telefoane pliabile pe care am creat-o până acum. Totodată, rămânem încrezători în dispozitivele de a treia generație și garantăm fiabilitate și pentru anii următori, inclusiv asistența software.

Galaxy Z Flip4 se bazează pe succesul design-ului emblematic al Samsung, adăugând caracteristici și rafinamente cheie, inclusiv camere îmbunătățite, design-uri premium, baterii mai mari și personalizare extinsă pentru a oferi mai multă flexibilitate. Galaxy Z Fold4 asigură cea mai cuprinzătoare experiență de smartphone Samsung de până acum, oferind un design ce își schimbă forma în funcție de nevoie cu ajutorul ecranelor captivante și flexible, dar și opțiunea de multitasking asemănător PC-ului, pe lângă tehnologia avansată a camerei și procesoarele mobile puternice care deschid noi posibilități pentru utilizatori.

Înainte să văd noul Galaxy Z Fold4 m-am întrebat dacă nu cumva vom găsi PEN-ul inserat în corpul lui, acum e clar că nu. Există totuși intenția pe termen mediu sau lung pentru a face acest pas?

La Galaxy Z Fold4, am ales să acordăm prioritate design-ului cât mai subțire și cât mai ușor posibil față de a încorpora un slot S Pen. Pe baza feedback-ului consumatorilor, am creat și husa Standing Cover cu carcasă pentru stilou, oferind o soluție elegantă pentru S Pen, precum și o utilizare mai bună. În timp, probabil tehnologia va evolua și mai mult, ajutându-ne să păstrăm atât design-ul subțire, cât și slot-ul de S Pen încorporat.

Și dacă tot am întrebat de PEN, de ce e nevoie de două modele diferite pentru un singur smartphone?

Cred că este important să le punem utilizatorilor la dispoziție cât mai multe opțiuni din care să poată alege, atât la nivel de funcționalitate, cât și preț. Odată cu Galaxy Z Fold3, în 2021, am lansat și 2 opțiuni de S Pen: S Pen Fold Edition şi S Pen Pro, tocmai pentru a diversifica opțiunile de alegere.

Ambele dispun de un vârf retractabil special conceput cu o tehnologie de limitare a forţei cu care apeși cu S Pen-ul pentru a proteja ecranul principal al lui Z Fold3 și Z Fold4, eliminând astfel toate grijile din timpul utilizării acestuia.

S Pen Pro dispune de Bluetooth încorporat, o multitudine de funcții speciale care să simplifice utilizarea propriu-zisă a telefonului și funcționează cu toate dispozitivele Samsung care includ suport S Pen – aceasta ar fi și cea mai importantă diferență dintre ele. Ediția S Pen Fold prezintă câteva funcții în minus față de S Pen Pro, precum Air Actions, însă acesta a fost proiectat special pentru Galaxy Z Fold 3, respectiv Galaxy Z Fold4 și edițiile care vor urma.

Cu alte cuvinte, dacă ai nevoie de un S Pen multifuncțional, compatibil cu mai multe dispozitive, atunci S Pen Pro este alegerea potrivită. În schimb, dacă vrei să folosești un S Pen strict pentru utilizarea cu Galaxy Z Fold3 sau Galaxy Z Fold4, atunci poți opta pentru S Pen Fold edition.

Știu că cele două țintesc segmente diferite de utilizatori și totuși cum se compară camerele de pe Z Flip4 și Z Fold4 cu camerele S22?

Galaxy Z Flip4 oferă cea mai bună experiență de cameră disponibilă pe un Flip de până acum. Am inclus modul Nightography, inclusiv îmbunătățiri ale inteligenței artificiale care sporesc automat iluminarea la fiecare fotografie și îmbunătățiri ale stabilizării, care ajută videoclipurile pe timp de noapte să arate mai fluide. Cu o cameră îmbunătățită, ce integrează un senzor cu 65% mai luminous, alături de modurile exclusive ale camerei, Galaxy Z Flip4 oferă modalități unice de a realiza fotografii și videoclipuri.

Galaxy Z Fold4 aduce un upgrade semnificativ al camerei, oferind același sistem de cameră regăsit pe Galaxy S22 și S22+. Galaxy Z Fold4 integrează inclusiv un obiectiv lat cu 23% mai luminos, un obiectiv cu zoom de 30x și o cameră principală de 50MP, cu rezoluție de 4x mai mare decât pe Galaxy Z Fold3.

Camera de înaltă calitate include, de asemenea, multe dintre caracteristicile camerei alimentate cu inteligență artificială introduse pe seria Galaxy S22 la începutul acestui an, facilitând realizarea de fotografii mai luminoase și videoclipuri mai fluide pe timp de noapte. Utilizatorii pot realiza fotografii din unghiuri noi, folosind mai multe opțiuni – precum Dual Preview, Capture View sau Flex mode, pentru a fotografia fără a folosi mâinile. Astfel, prin îmbinarea tuturor acestor funcții, Galaxy Z Fold4 integrează cea mai puternică variantă de cameră disponibilă pe un Fold.

E destul de limpede că momentan nu aveți o concurență bine definită pe segmentul de pliabile, deși există tot mai multe companii care lansează dispozitive de acest fel. Totuși în cât timp credeți că aceasta piață poate ajunge la maturitate, pliabilele să facă concurență smartphone-urilor unibody?

Așa cum am precizat și anterior, previziunile analiștilor sunt îmbucurătoare, estimând că vânzările de smartphone-uri pliabile vor ajunge la 75 de milioane de unități până în 2025, ceea ce ar fi un avans extraordinar. Ne bucurăm să fim lideri de piață în categoria de smartphone-uri, stabilind trendul pe acest segment. Vom continua să investim în inovație, ca și până acum, până vom răspunde la toate nevoile consumatorilor și vom transforma pliabilele în produse cu adevărat mainstream.

Există în plan vreo schimbare importantă la nivel de design al ecranului pentru următoarele generații de pliabile? Un alt tip de pliere, un ecran rulabil etc?

Cercetările noastre extinse și feedback-ul din partea utilizatorilor arată că design-ul pliabil oferă o experiență de utilizare a smartphone-ului tot mai naturală și mai practică. Deși în prezent nu putem împărtăși nimic cu privire la produsele viitoare, ne angajăm să aducem utilizatorilor Galaxy și mai multe inovații interesante în viitor.

Cum se deosebesc purtabilele Samsung, noile smartwatch-uri și căști Samsung de cele ale concurenței? Care sunt principalele calități ale noilor serii?

Permite-mi, te rog, să vorbesc în cunoștință de cauză și să mă limitez mai mult la produsele noastre Samsung. Suntem încrezători că produsele noastre oferă una dintre cele mai bune experiențe din piață, cu atât mai mult cu cât oferim un ecosistem deschis, construit în baza colaborărilor noastre cu parteneri de top din industrie, precum Microsoft și Google.

În ceea ce privește seria Galaxy Watch5, utilizatorii vor descoperi că au fost aduse îmbunătățiri semnificative la nivel de componente hardware. Noul model este protejat de un strat suplimentar de protecție, dispunând de un display Sapphire Crystal care este cu 60% mai rezistent în comparație cu Galaxy Watch4. Galaxy Watch5 vine, de asemenea, cu o baterie cu 13% mai mare și cu o capacitate de încărcare cu 30% mai rapidă datorită unui nou încărcător din cutie cu o tracțiune magnetică mai puternică. În plus, am introdus noul senzor de temperatură care folosește tehnologia infraroșu pentru mai multă acuratețe și sensibilitate.

De asemenea, la capitolul căști, am creat o serie nouă, mai confortabilă ca niciodată, proiectată să se potrivească tuturor tipurilor de urechi. Oferim o experiență audio inteligentă îmbunătățită, unică cu noile Buds2 Pro, ceea ce le și diferențiază de restul din piață, dacă vrei. De la Intelligent 360 Audio la ANC, Buds2 Pro se va adapta automat la zgomotul de fundal și la situațiile de utilizare – o funcție pentru care utilizatorii își doresc acest produs.

De asemenea, oferim conectivitate extinsă pentru a crea cea mai bună experiență Galaxy conectată. Acum, utilizatorii se pot conecta la televizorul lor, pot accesa Hi-Fi 24bit Audio și se pot bucura de LE Audio, care va veni în curând.

13. Care este viziunea despre sustenabilitate a diviziei MX și cum se manifestă ea în produsele lansate în această vară?

În calitate de lider în industria tehnologică, Samsung are responsabilitatea de a adapta modelul de business pentru a face față urgenței crizei climatice. În august anul trecut, Samsung a anunțat Galaxy for the Planet, angajamentul nostru de a minimiza impactul asupra mediului, ajutând în același timp oamenii să adopte stiluri de viață mai conștiente față de mediul înconjurător.

Până în 2025, vom încorpora material reciclat în toate produsele mobile, vom elimina materialele plastice de unică folosință din ambalaje, vom obține un consum zero de energie în standby pentru încărcătoarele noastre de smartphone și vom îndepărta toate deșeurile de la gropile de gunoi din fabricile noastre de producție din întreaga lume.