Inovația Dyson Airstrait – aparatul care usucă și îndreaptă părul simultan, fără căldură extremă

Fiecare dintre noi a auzit cu siguranță, cel puțin măcar odată până acum, expresia “it’s a good hair day”, iar unii dintre noi petrecem zilnic minute în șir în fața oglinzii aranjându-ne și coafându-ne părul.

Și de cele mai multe ori ne reușește și părul arată minunat, dar asta doar până când ajunge față în față cu umiditatea, poate cel mai mare “inamic” al său. Brusc părul nu mai stă drept, se electrizează și își pierde forma.

But our worries may be over because we have a new ally in the fight: Dyson's new hair straightener, Airstrait, which promises to dry hair while straightening it without damaging it with excessive heat.

Lansat recent în Statele Unite, noul aparat va fi disponibil în România începând de astăzi la costul de 2499,99 lei, iar funcțiile sale sunt explicate în detaliu aici.

Cum funcționează Dyson Airstrait?

Dyson Airstrait îndreaptă părul umed sau uscat cu aer, fără să fie nevoie de căldură extremă. Cele 2 plăci direcționează pe toată lungimea firului de păr un flux de aer de înaltă presiune, cu ajutorul căruia îl netezește și îl îndreaptă, oferindu-i un aspect natural și mătăsos.

Aparatul de îndreptat părul folosește cea mai recentă tehnologie Dyson – rezultată în urma cercetărilor efectuate pe parcursul a mai bine de 25 de ani – încălzind aerul cu precizie și proiectându-l uniform prin șuvițe, la un unghi de 45˚, pentru a crea tensiunea necesară, a alinia părul și a obține o coafură fină. Iar temperaturile degajate nu sunt unele extreme. În acest fel, structura internă a firului de păr este protejată, iar aspectul este unul strălucitor.

Airstrait este potrivit pentru coafarea oricărui tip de păr în diferite stiluri. Dispune de o funcție pentru controlul inteligent al temperaturii, bazată pe niște semiconductori cu bile de sticlă amplasați în brațele aparatului. Aceștia reglează temperatura fluxului de aer de până la 30 de ori pe secundă, prevenind astfel deteriorarea termică extremă și protejând, așadar, luciul natural al părului.

→ Imaginea 1/7: Dyson Airstrait – aparatul care usucă și îndreaptă părul simultan, fără căldură extremă

În același timp, motorul Dyson Hyperdymium dezvoltă până la 106.000 de rotații pe minut și propulsează prin aparat 11,9 litri de aer / secundă, fiind echipat cu 13 palete. Presiunea de 3,6 kPa (kilospascali) generată este suficient de puternică pentru a usca și a îndrepta părul în același timp.

Aparatul dispune și de o funcție pentru îndreptarea părului deja uscat, precum și de un modul “Cool” care ajută la fixarea coafurii realizate. Atât modul “Wet”, cât și cel “Dry” treptele de temperatură și presiune a aerului sunt pre-setate, calibrate pentru rezultate perfecte. În modul “Wet” sunt disponibile 3 trepte de temperatură – 80°C (175°F); 110°C (230°F); 140°C (285°F) – iar în modul “Dry” 2 – 120°C (250°F) or 140°C (285°F).

Pentru a regla presiunea aerului, pot fi alese nivelele “Low” sau “High”, fluxul de aer rece sau modul pentru uscarea părului la rădăcină.

Genialitatea brandului Dyson stă în puterea de a oferi soluții personalizate la nevoile individuale ale indivizilor, care au la bază grija și atenția pentru sănătate și bunăstare. Dispozitivul Airstrairt nu numai că este un real ajutor pentru a obține un păr drept cu elasticitate, ci este blând și conservă luminozitatea natural a părului. Tehnologia este menită să îmbunătățească aspectele din viața de zi cu zi, iar Dyson Airstrait o face cu prisosință.

Mai multe informații despre preț și produs, aici.