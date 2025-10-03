HUAWEI WATCH GT 6 Pro: smartwatch cu autonomie RECORD de până la trei săptămâni și GPS ultra-precis

Într-o lume în care timpul pare să se scurgă mai repede ca niciodată, HUAWEI WATCH GT 6 Pro vine cu un mesaj simplu, dar puternic: ai grijă de tine, iar tehnologia te poate ajuta să o faci în cel mai natural mod posibil.

Noul smartwatch este de-a dreptul impresionant, mai ales datorită bateriei care rezistă până la trei săptămâni de utilizare. Da, ai citit bine: îl încarci o dată pe lună și îl folosești fără a te stresa că te lasă la greu! Iar acest lucru este un mare plus, ținând cont că majoritatea ceasurilor inteligente au nevoie de încărcare la două-trei zile. HUAWEI WATCH GT 6 Pro îți dă libertatea de a trăi prezentul, fără cabluri sau baterii externe în buzunar.

GPS precis, pentru mișcarea ta de zi cu zi

Fie că mergi mult pe jos, alergi în parc sau te aventurezi cu bicicleta pe un traseu nou, GPS-ul integrat al ceasului e un aliat de încredere. WATCH GT 6 e un companion ideal atât în cazul plimbărilor lungi prin oraș, cât și la o tură cu bicicleta, la sală sau orice alt sport îți trece prin minte. Un alt mare avantaj al său este sistemul de localizare extrem de precis. Fără deviații, fără întârzieri, doar date clare despre distanță, viteză și traseu. Practic, ai un antrenor digital care știe mereu unde ești și cum să-ți optimizeze efortul.

HUAWEI WATCH GT 6 Pro: funcții sportive și design pentru orice stil de viață

GT 6 Pro nu face „discriminări” între sportivii de performanță și oamenii obișnuiți care vor să se miște mai mult. Cu zeci de moduri de antrenament integrate, detectare automată a activităților și chiar funcții dedicate pentru ciclism, alergare sau schi, ceasul se mulează pe ritmul fiecăruia. Am descoperit că oferă nu doar monitorizare, ci și sugestii utile de recuperare sau exerciții de respirație.

Dincolo de sport și autonomie, HUAWEI WATCH GT 6 Pro e un ceas elegant, realizat din titan și safir, care atrage priviri atât la birou, cât și la o ieșire formală. În plus, vine și cu funcții de sănătate esențiale: EKG, analiză a ritmului cardiac și monitorizare a somnului, toate integrate simplu în aplicația HUAWEI Health, compatibilă atât cu Android, cât și cu iOS.

Autonomie impresionantă: trei săptămâni, fără stres

Poate cea mai importantă caracteristică: până la 21 de zile de autonomie. După aproape o săptămână de utilizare intensă, cu notificări, monitorizare a somnului, GPS și funcții sport activate, bateria HUAWEI WATCH GT 6 Pro a rezistat cu brio și ceasul afișa un procent de peste 70%. Iar autonomia este un alt mare avantaj al acestui model, așa cum ți-am spus încă din primele rânduri. GT 6 Pro este un dispozitiv care îți oferă liniștea de a-l purta zi de zi, știind că te sprijină în orice situație, fie că e vorba de sport, muncă sau relaxare.

De ce să cumperi HUAWEI WATCH GT 6 Pro

Pentru că este mai mult decât un smartwatch: e partenerul tău de zi cu zi, indiferent dacă ești pasionat de sport, preocupat de sănătate sau pur și simplu vrei un ceas frumos, care rezistă. Precizia GPS-ului, varietatea funcțiilor de sport și autonomia record fac din HUAWEI WATCH GT 6 Pro un dispozitiv complet. Nici variantele simple de GT 6, de 46 sau 41 mm, nu sunt de neglijat. Acestea asigură, la rândul lor, o monitorizare precisă și o rezistență a bateriei foarte mare.

Preț și disponibilitate

Noua serie HUAWEI WATCH GT 6 este disponibilă în HUAWEI Store România, la următoarele prețuri:

HUAWEI WATCH GT 6 46mm – de la 1249 lei

HUAWEI WATCH GT 6 41mm – de la 1249 lei

HUAWEI WATCH GT 6 Pro – de la 1799 lei

În plus, până pe 31 octombrie 2025, cei care cumpără un ceas din seria GT 6 beneficiază de oferte speciale: curea cadou, reducere de 200 lei aplicată direct la achiziție, puncte bonus și acces exclusiv la Watch Faces VIP.