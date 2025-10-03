Articol publicitar

HUAWEI WATCH GT 6 Pro: smartwatch cu autonomie RECORD de până la trei săptămâni și GPS ultra-precis

0
0
Publicat:

Într-o lume în care timpul pare să se scurgă mai repede ca niciodată, HUAWEI WATCH GT 6 Pro vine cu un mesaj simplu, dar puternic: ai grijă de tine, iar tehnologia te poate ajuta să o faci în cel mai natural mod posibil.

AK KSP Image ECG Brown EN JPG 20250815 small jpg

Noul smartwatch este de-a dreptul impresionant, mai ales datorită bateriei care rezistă până la trei săptămâni de utilizare. Da, ai citit bine: îl încarci o dată pe lună și îl folosești fără a te stresa că te lasă la greu! Iar acest lucru este un mare plus, ținând cont că majoritatea ceasurilor inteligente au nevoie de încărcare la două-trei zile. HUAWEI WATCH GT 6 Pro îți dă libertatea de a trăi prezentul, fără cabluri sau baterii externe în buzunar.

GPS precis, pentru mișcarea ta de zi cu zi

Fie că mergi mult pe jos, alergi în parc sau te aventurezi cu bicicleta pe un traseu nou, GPS-ul integrat al ceasului e un aliat de încredere. WATCH GT 6 e un companion ideal atât în cazul plimbărilor lungi prin oraș, cât și la o tură cu bicicleta, la sală sau orice alt sport îți trece prin minte. Un alt mare avantaj al său este sistemul de localizare extrem de precis. Fără deviații, fără întârzieri, doar date clare despre distanță, viteză și traseu. Practic, ai un antrenor digital care știe mereu unde ești și cum să-ți optimizeze efortul.

HUAWEI WATCH GT 6 Pro: funcții sportive și design pentru orice stil de viață

AK KSP Image Riding Grey EN JPG 20250811 small jpg

GT 6 Pro nu face „discriminări” între sportivii de performanță și oamenii obișnuiți care vor să se miște mai mult. Cu zeci de moduri de antrenament integrate, detectare automată a activităților și chiar funcții dedicate pentru ciclism, alergare sau schi, ceasul se mulează pe ritmul fiecăruia. Am descoperit că oferă nu doar monitorizare, ci și sugestii utile de recuperare sau exerciții de respirație.

Dincolo de sport și autonomie, HUAWEI WATCH GT 6 Pro e un ceas elegant, realizat din titan și safir, care atrage priviri atât la birou, cât și la o ieșire formală. În plus, vine și cu funcții de sănătate esențiale: EKG, analiză a ritmului cardiac și monitorizare a somnului, toate integrate simplu în aplicația HUAWEI Health, compatibilă atât cu Android, cât și cu iOS.

Autonomie impresionantă: trei săptămâni, fără stres

Poate cea mai importantă caracteristică: până la 21 de zile de autonomie. După aproape o săptămână de utilizare intensă, cu notificări, monitorizare a somnului, GPS și funcții sport activate, bateria HUAWEI WATCH GT 6 Pro a rezistat cu brio și ceasul afișa un procent de peste 70%. Iar autonomia este un alt mare avantaj al acestui model, așa cum ți-am spus încă din primele rânduri. GT 6 Pro este un dispozitiv care îți oferă liniștea de a-l purta zi de zi, știind că te sprijină în orice situație, fie că e vorba de sport, muncă sau relaxare.

De ce să cumperi HUAWEI WATCH GT 6 Pro

Pentru că este mai mult decât un smartwatch: e partenerul tău de zi cu zi, indiferent dacă ești pasionat de sport, preocupat de sănătate sau pur și simplu vrei un ceas frumos, care rezistă. Precizia GPS-ului, varietatea funcțiilor de sport și autonomia record fac din HUAWEI WATCH GT 6 Pro un dispozitiv complet. Nici variantele simple de GT 6, de 46 sau 41 mm, nu sunt de neglijat. Acestea asigură, la rândul lor, o monitorizare precisă și o rezistență a bateriei foarte mare.

GT6PRO KV Bundle jpg

Preț și disponibilitate

Noua serie HUAWEI WATCH GT 6 este disponibilă în HUAWEI Store România, la următoarele prețuri:

  • HUAWEI WATCH GT 6 46mm – de la 1249 lei
  • HUAWEI WATCH GT 6 41mm – de la 1249 lei
  • HUAWEI WATCH GT 6 Pro – de la 1799 lei

În plus, până pe 31 octombrie 2025, cei care cumpără un ceas din seria GT 6 beneficiază de oferte speciale: curea cadou, reducere de 200 lei aplicată direct la achiziție, puncte bonus și acces exclusiv la Watch Faces VIP.

Tehnologie

Top articole

Partenerii noștri

image
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele: „Ajunge!”
digi24.ro
image
Casa din Sibiu a familiei Iohannis, preluată pe jumătate de ANAF: accesul s-a făcut prin schimbarea yalei
stirileprotv.ro
image
Aveți cauciucuri de iarnă? Vânt, ploaie, lapoviță și ninsoare pe șosele. Unde se circulă în condiții de iarnă în România
gandul.ro
image
Momentul în care un copac este doborât de vânt peste mașini aflate în mers, în București
mediafax.ro
image
“Va fi noul Messi al portarilor din România!”. Giovanni Becali i-a găsit înlocuitorul lui Târnovanu la FCSB: “Ani de zile va fi cel mai bun!”
fanatik.ro
image
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop
libertatea.ro
image
„Voi schimba monarhia când voi ajunge rege”. Declarațiile emoționante făcute de Prințul William
digi24.ro
image
Scandal de proporții! Trump le-a dat INTERZIS în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
gsp.ro
image
Donald Trump și-a anunțat planurile, dar a primit rapid o replică tăioasă și totul este "în aer"
digisport.ro
image
EXCLUSIV: Dan Voiculescu, mărturie fără precedent la podcastul lui Mihai Morar: „Băsescu a fost cel mai virulent. Mi-a spus clar: dacă nu ești cu noi, vei face pușcărie. Și am făcut.”
stiripesurse.ro
image
Imagini apocaliptice în București: Momentul în care un copac rupt de vânt strivește o mașină aflată în mers
antena3.ro
image
Fenomene extreme în România. Peste 100 de copaci doborâți, zeci de maşini avariate, viscol în jumătate de țară
observatornews.ro
image
Bani în plus pentru toți pensionarii din România care au pensii mai mici de 3.000 lei
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
prosport.ro
image
Cât costă să faci fundația unei case de 100 mp în 2025. Detalii despre materiale și etape
playtech.ro
image
Secretul vraciului minune Marijana Kovacevic. Cum tratează, de fapt, fotbaliștii accidentați. Dezvăluirile lui Florin Gardoș: “Să vă spun ce-am pățit eu”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Întrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a răspuns sec, în PATRU cuvinte
digisport.ro
image
SURSE La Guvern s-a intrat în linie dreaptă cu un proiect crucial: Cumulul pensiei cu salariul lovește serios 'specialii'. Intră în Pachetul 3 de măsuri
stiripesurse.ro
image
Primii tineri ar putea fi înrolați în serviciul militar voluntar din 2026. Anunțul făcut de ministrul Apărării: „Astăzi am aprobat”
kanald.ro
image
Dacia Spring costă mai puțin decât o bicicletă datorită noilor subvenții pentru casarea și...
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Serghei Mizil dă de pământ cu Mara Bănică. După acuzațiile Andei Adam, acum a răbufnit și el: Are un tupeu. Anda a caracterizat-o perfect, perversă rău de tot
romaniatv.net
image
Începe înrolarea în Armată. Ce teste se dau și cine este eligibil
mediaflux.ro
image
Scandal de proporții! Trump le-a dat INTERZIS în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat cu familia Guinness și cine sunt moștenitorii din zilele noastre?
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 3-9 octombrie. Patru zodii au noroc în dragoste, primesc bani și își schimbă destinul
click.ro
image
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
click.ro
image
Fasole bătută, hummus, salată de vinete sau zacuscă? Ce recomandă Mihaela Bilic într-o dietă de slăbire: „Am un secret pentru voi”
click.ro
Prințesa Diana foto GettyImages jpg
Obiectul scandalos pe care Prințesa Diana îl introducea, în mare secret, în palat. Pur și simplu, nu se putea abține!
okmagazine.ro
Tiffany Theisen foto Profimedia jpg
Tiffany Thiessen, din „Salvați de clopoțel”, arată grozav la 51 de ani! Care e secretul frumuseții ei?
clickpentrufemei.ro
Și cavaleria sovietică a defilat la parada organizată în Piața Roșie din Moscova (foto: Getty Images)
Stalin îl întreabă pe Jukov dacă va putea apăra Moscova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Horoscop săptămâna 3-9 octombrie. Patru zodii au noroc în dragoste, primesc bani și își schimbă destinul

OK! Magazine

image
Prințesa Kate a cucerit audiența. De la piloți chipeși la copii, viitoarea regină captivează, chiar și în costum sobru

Click! Pentru femei

image
Tiffany Thiessen, din „Salvați de clopoțel”, arată grozav la 51 de ani! Care e secretul frumuseții ei?

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!