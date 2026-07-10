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Meta, acuzată că are un design care provoacă dependență. Comisia Europeană amenință cu amenzi uriașe

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Comisia Europeană cere Meta să modifice designul Instagram și Facebook despre care susține că provoacă dependență. În caz contrar, compania riscă amenzi uriașe pentru încălcarea normelor UE.

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Meta riscă amenzi uriașe FOTO Shutterstock

Executivul european și-a prezentat vineri concluziile preliminare în cadrul investigației desfășurate în baza Regulamentului privind serviciile digitale (Digital Services Act – DSA), solicitând Meta să dezactiveze, în setările implicite ale aplicațiilor, funcții precum redarea automată a conținutului și derularea infinită, să introducă pauze eficiente de limitare a timpului petrecut pe platformă și să modifice algoritmul de recomandare, care în prezent este conceput pentru a maximiza implicarea utilizatorilor, potrivit POLTICO.

„Comisia consideră că Meta trebuie să implementeze modificări de design atât pentru Instagram, cât și pentru Facebook”, a transmis Executivul UE.

Concluziile privind Meta vin cu doar câteva zile înainte ca un grup de experți al Uniunii Europene să prezinte, luni, o recomandare care ar putea impulsiona demersurile pentru stabilirea unei vârste minime de acces la platformele de socializare.

Meta riscă amenzi de până la 6% din cifra sa anuală de afaceri la nivel mondial dacă nu respectă cerințele formulate de Comisia Europeană. Compania are acum posibilitatea să analizeze probele strânse de Executivul comunitar și să își prezinte apărarea oficială.

Reacția Meta

„Nu suntem de acord cu aceste concluzii preliminare, care nu reflectă în mod corect măsurile importante pe care le-am luat pentru protejarea adolescenților”, a declarat pentru Politico purtătorul de cuvânt al Meta, Ben Walters.

Acesta a invocat funcția Teen Accounts, introdusă pe Instagram în 2024, despre care spune că „oferă automat protecție adolescenților și le oferă părinților control asupra conturilor acestora”.

Un oficial al Comisiei Europene a declarat însă, înainte de publicarea concluziilor de vineri, că aceste conturi pot fi dezactivate cu ușurință și nu oferă suficiente mecanisme care să descurajeze utilizarea excesivă.

Potrivit documentației publicate de Meta, adolescenții au nevoie de acordul părinților pentru a modifica setările astfel încât nivelul de protecție să fie redus.

Efectele psihologice ale designului și precedentul TikTok

Uniunea Europeană investighează Meta din mai 2024 pentru posibile încălcări ale regulamentului privind serviciile digitale. Într-un alt set de concluzii preliminare, Comisia a acuzat deja compania că nu face suficient pentru a împiedica accesul copiilor sub 13 ani pe platformele sale și că nu oferă suficientă transparență părților interesate din exterior.

În concluziile publicate vineri, Comisia Europeană susține că Meta nu a evaluat în mod corespunzător riscurile generate de designul care creează dependență al Instagram și Facebook, inclusiv prin „recomandări puternic personalizate, redare automată și derulare infinită”, care „alimentează impulsul utilizatorului de a continua să deruleze conținutul și determină creierul să intre într-un «mod automat», contribuind la formarea unor obiceiuri nesănătoase și la utilizarea compulsivă”, se arată în comunicat.

Executivul european consideră că Meta nu a făcut suficient pentru a reduce aceste riscuri. Instrumentele de gestionare a timpului petrecut pe platformă pot fi ignorate cu ușurință și „nu conduc la o reducere semnificativă și la un control real al utilizării serviciului”.

De asemenea, Comisia apreciază că funcțiile de control parental presupun ca părinții să dețină cunoștințe tehnice suficiente și să aloce timp și efort pentru a înțelege modul în care acestea funcționează.

În februarie, Comisia Europeană a emis concluzii preliminare similare și în cazul TikTok, acuzând platforma că îi atrage pe utilizatorii tineri printr-un design care favorizează dependența.

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