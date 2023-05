Google a lansat smartphone-ul din clasa medie, Google Pixel 7a

Google Pixel 7a a fost lansat aseară, în cadrul evenimentului Google I/O 2023, și se încadrează în categoria smartphone-urilor din clasa medie, având un preț de 499 de dolari sau aproximativ 2200 de lei.

Pixel 7a e un smartphone dual SIM (Single Nano SIM and eSIM) cu un ecran OLED de 6.1 inchi, cu o rezoluție de 2400 x 1080 pixeli și o rată de refresh de 90Hz. Smartphone-ul are ramă de aluminiu și spate din plastic, iar ecranul e protejat cu Corning Gorilla Glass 3. Pixel 7a are certificare IP67 pentru rezistenţa la apă şi praf. Variantele de culoare sunt Charcoal, Snow, Sea și Coral (disponibilă doar în magazinul Google).

Pe parte de securitate biometrică are deblocare cu amprentă cu senzor în ecran și deblocare cu fața.

La interior are un procesor Tensor G2 (5 nm), dezvoltat de Google, același de pe modelele flagship: Pixel 7 şi Pixel 7 Pro. Acesta e ajutat de 8 GB memorie RAM LPDDR5, o stocare internă de 128 GB UFS 3.1 și Android 13. Autonomia e asigurată de o baterie 4385mAh, se încarcă pe fir la 20W și are încărcare wireless de 18W.

Camera principală, de 64 MP( f1.9), vine cu tehnologia Quad Bayer și oferă un zoom de 8X Super Res, precum și stabilizare optică a imaginii (OIS). Aceasta este secondată de o cameră ultrawide de 13 MP (f/2.2), cu focalizare Dual Pixel Autofocus. Camera selfie are 13 MP (f/2.2), cu unghi de 95 de grade și focalizare fixă.

În ceea ce privește conectivitatea, telefonul vine cu Wi-Fi 6E (802.11ax), 5G Sub 6GHz, Bluetooth 5.3+ LE, BT Diversity și NFC. Poziționare GPS, GLONASS, Galileo, QZSS și port USB-C 3.2.

Cutia smartphone-ului conține:

- 1 cablu USB-C de 1 m la USB-C (USB 2.0);

- adaptor de la USB-A la USB-C;

- card de asistență;

- cheiță SIM.

În privința actualizărilor, în acest moment știm că are 5 ani de actualizări de securitate. Smartphone-ul nu va fi dsponibil oficial în România. Țările în care va fi disponibil sunt: Australia, Canada, Danemarca, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Japonia, Olanda, Norvegia, Puerto Rico, Singapore, Spania, Suedia, Taiwan, Marea Britanie și Statele Unite.