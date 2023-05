Cel mai popular motor de căutare din lume va arăta diferit. Se lansează Google Search cu AI

Utilizatorii se pot înscrie acum la noul Google Search, care va fi lansat mai întâi în Statele Unite, prin intermediul aplicației Google sau al browserului desktop Chrome. Un număr limitat de utilizatori vor avea acces la acesta în următoarele săptămâni, potrivit companiei.

Google avansează cu planurile de a introduce funcții de chat cu inteligență artificială în motorul său principal de căutare, în timp ce încearcă să țină pasul cu un val de noi instrumente de inteligență artificială care ar putea amenința dominația online a companiei pentru prima dată în ultimele decenii, scrie edition.cnn.com.

Miercuri, compania a declarat că introduce următoarea evoluție a Google Search, care va folosi un chatbot cu inteligență artificială pentru a răspunde la întrebări "la care nu ați crezut niciodată că Search ar putea răspunde" și pentru a ajuta utilizatorii să obțină informațiile pe care le doresc mai repede ca niciodată.

Odată cu actualizarea, aspectul rezultatelor Google Search va fi vizibil diferit. Atunci când utilizatorii vor tasta o interogare în bara principală de căutare, vor vedea automat un pop-up cu un răspuns generat de AI, pe lângă afișarea rezultatelor tradiționale.

Utilizatorii se pot înscrie acum la noul Google Search, care va fi lansat mai întâi în Statele Unite, prin intermediul aplicației Google sau al browserului desktop Chrome. Un număr limitat de utilizatori vor avea acces la acesta în următoarele săptămâni, potrivit companiei.

Actualizările au fost dezvăluite la I/O, evenimentul anual al companiei dedicat dezvoltatorilor, care s-a concentrat pe un mix de produse de inteligență artificială și hardware. În cadrul evenimentului, Google a anunțat, de asemenea, PaLM 2, cel mai recent model de limbaj AI al său, care rivalizează cu GPT-4 al OpenAI, creatorul ChatGPT. Mișcarea marchează un mare pas înainte pentru tehnologia care alimentează produsele de inteligență artificială ale companiei și promite să fie mai bună la logică, raționament de bun simț și matematică. De asemenea, poate genera coduri specializate în diferite limbaje de programare.

Aceste mișcări au loc în contextul în care rivalii Google, inclusiv Microsoft, se grăbesc să dezvolte și să implementeze funcții de inteligență artificială în motoarele de căutare și în instrumentele de productivitate, în urma succesului viral al ChatGPT. Se pare că atenția imensă acordată ChatGPT a determinat conducerea Google să declare o situație de "cod roșu" pentru activitatea de căutare.

Pe lângă modificările aduse căutării, Google extinde accesul la chatbotul său existent Bard, care funcționează în afara motorului de căutare și care poate ajuta utilizatorii să îndeplinească sarcini precum schițarea și redactarea unor proiecte de eseuri, planificarea petrecerii bebelușului unui prieten și obținerea de idei pentru prânz pe baza a ceea ce se află în frigider. Instrumentul, care a fost disponibil anterior pentru primii utilizatori prin intermediul unei liste de așteptare doar în SUA, va fi în curând disponibil pentru toți utilizatorii din 120 de țări și 40 de limbi.

Google lansează, de asemenea, extensii pentru Bard din propriile servicii, precum Gmail, Sheets și Docs, permițând utilizatorilor să pună întrebări și să colaboreze cu chatbotul în cadrul aplicațiilor pe care le folosesc.

Dar încorporarea chatbot-urilor cu inteligență artificială vine cu unele riscuri. Aceste instrumente au stârnit preocupări legate de ton și acuratețe, aceasta din urmă fiind deosebit de importantă pentru motorul de căutare online care a fost mult timp piatra de temelie a activității Google.

În demonstrația virtuală a instrumentului realizată de CNN înainte de anunțul de miercuri, instrumentul de căutare cu inteligență artificială a răspuns la întrebări despre motivul pentru care albinele sunt atât de importante pentru ecosistemul nostru, dacă Hotelul Sound din Portland, Oregon, are biciclete Peloton și care sunt câteva tabere locale de șah pentru copii, în câteva secunde.

Instrumentul scanează site-urile web, extrage informații conexe și le împachetează frumos în partea de sus a paginii de rezultate, evidențiind sursele într-o secțiune amplasată în lateral.

Dar nu este perfect; la o căutare pentru "cele mai bune pizzerii din New York", rezultatele au fost completate cu restaurante din San Francisco.

Cathy Edwards, vicepreședintele departamentului de căutare de la Google, a declarat pentru CNN că este încă "foarte devreme" și că firma va continua să facă schimbări în săptămânile și lunile următoare.

"Vrem cu adevărat să învățăm și ... și să eliminăm toate problemele", a spus Edwards. "Nu vrem să aducem această experiență tuturor până când nu avem încredere că am reușit să o punem la punct".

Spre deosebire de alte chatbots, cum ar fi ChatGPT, instrumentul My AI de la Snapchat și Bard, instrumentul de căutare al Google este în mod intenționat lipsit de o "persoană".

"Am luat o decizie deliberată pentru ca acesta să reflecte doar informațiile de pe web", a declarat Edwards. "Nu va răspunde cu "cred" și nici nu va exprima opinii despre lucruri. Nu este ceva care să se simtă ca o mulțime de alte chatbots de acolo."

Dar această alegere poate face ca experiența să fie una jenantă, dacă ați petrecut luni de zile folosind alte instrumente. Când CNN a cerut instrumentului Google sugestii despre cum să echilibrezi munca și viața cu copiii acasă, acesta nu a oferit niciun cuvânt de empatie sau de conectare la jonglarea zilnică, spre deosebire de alți chatbots.

Noul Google Search oferă, de asemenea, o funcție Perspectives pentru a arăta ce cumpără sau la ce se gândesc alte persoane și pentru a lua în considerare acest lucru în rezultate. Un alt instrument numit "About This Image" (Despre această imagine), înțelege fapte despre o imagine, astfel încât utilizatorii pot pune întrebări despre momentul în care Google a văzut prima dată imaginea și dacă aceasta apare pe alte site-uri web. Funcția are ca scop să ofere "un nivel de înțelegere a unei imagini, mai degrabă decât să o ia ca atare", a declarat Edwards.

O călătorie de 25 de ani

Aceste eforturi evidențiază angajamentul Google de a avansa în domeniul inteligenței artificiale, chiar dacă tehnologia din spatele acesteia a stârnit îngrijorări.

În martie, Google a fost reclamat după ce o demonstrație a lui Bard a oferit un răspuns inexact la o întrebare despre un telescop. Acțiunile Alphabet, compania mamă a Google, au scăzut cu 7,7% în acea zi, ștergând 100 de miliarde de dolari din valoarea sa de piață.

Chatbotul de inteligență artificială al Microsoft a fost, de asemenea, reclamat pentru erori făcute într-o demonstrație.

La fel ca ChatGPT, noile Google Search și Bard sunt construite pe un model lingvistic mare. Acestea sunt antrenate pe cantități vaste de date online pentru a genera răspunsuri convingătoare la solicitările utilizatorilor, însă aceste instrumente sunt cunoscute și pentru faptul că greșesc răspunsurile sau "halucinează" răspunsuri.

Google a declarat anterior pentru CNN că Bard va servi ca o experiență separată și complementară la Google Search și a planificat să adauge "în mod "atent" modele lingvistice mari la căutare "într-un mod mai profund" la un moment ulterior.

"Am fost într-o călătorie de 25 de ani pentru căutare și încă rămâne o problemă atât de nerezolvată", a declarat Edwards. "Următorul arc lung, care va fi măsurat în decenii, va fi acesta, așa că vrem să fim îndrăzneți, dar vrem să fim responsabili și să o facem cum trebuie."