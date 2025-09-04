search
Joi, 4 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Compania Google, condamnată la despăgubiri de 425 de milioane de dolari pentru încălcarea vieții private

0
0
Publicat:

Compania Google a fost condamnată miercuri în Statele Unite să plătească 425,7 milioane de dolari despăgubiri către aproape 100 de milioane de utilizatori pentru încălcarea vieţii lor private, conform deciziei unui juriu al unei curţi federale din San Francisco.

Google FOTO: Shutterstock
Google FOTO: Shutterstock

Gigantul web, care a anunţat că va face apel, a fost găsit vinovat de încălcarea vieţii private în conformitate cu legea californiană, pentru că a continuat să colecteze datele private ale acestor utilizatori chiar dacă aceştia dezactivaseră această opţiune, a concluzionat juriul la sfârşitul unui proces început la mijlocul lunii august, scrie News.

Cazul decurge dintr-o acţiune colectivă intentată în iulie 2020.

Reclamanţii, dintre care aproximativ 98 de milioane au fost recunoscuţi de instanţă, dezactivaseră parametrul „Activitate pe web şi în aplicaţii” şi un alt subparametru de urmărire. Astfel, ei refuzau colectarea datelor rezultate din utilizarea serviciilor populare ale gigantului web, precum browserul Chrome, Google Maps sau Google News.

„Promisiunile şi garanţiile Google în materie de confidenţialitate sunt minciuni sfruntate”, au declarat avocaţii reclamanţilor în timpul procesului.

Această decizie ignoră modul de funcţionare a produselor noastre şi vom face apel”, a declarat José Castaneda, purtătorul de cuvânt al Google, contactat de AFP.

„Instrumentele noastre de confidenţialitate permit utilizatorilor să controleze datele lor, iar atunci când dezactivează personalizarea, noi respectăm alegerea lor”, a adăugat el.

Grupul susţine că datele colectate după dezactivarea parametrului de urmărire nu permit identificarea utilizatorilor.

Filiala Alphabet se află de mult timp sub presiune pentru a găsi un echilibru între difuzarea de reclame profitabile, care stau la baza succesului său financiar, şi protejarea vieţii private a utilizatorilor.

Gigantul din Silicon Valley se străduieşte astfel să înlocuiască cookie-urile, acele mici fişiere care permit urmărirea activităţii online şi o mai bună direcţionare a reclamelor, cu un mecanism mai puţin intruziv, dar la fel de eficient.

În Franţa, Google a primit miercuri o amendă record de 325 de milioane de euro pentru încălcări legate de cookie-uri şi publicitate.

Această sancţiune i-a fost aplicată de autoritatea franceză de control al respectării vieţii private (CNIL), care îi reproşează că a afişat reclame în e-mailurile utilizatorilor francezi de Gmail fără consimţământul acestora şi pentru lipsa de informaţii privind utilizarea cookie-urilor şi a trackerelor de navigare.

Este a treia oară, în ceea ce priveşte cookie-urile, când autoritatea franceză sancţionează „neglijenţa” grupului, care a fost amendat în 2020 cu 100 de milioane de euro, apoi în 2021 cu o nouă amendă de 150 de milioane.

Decizia pronunţată la San Francisco vine la o zi după cea a unui judecător federal din Washington, care a dat câştig de cauză Google, respingând cererea guvernului american de a obliga grupul să vândă browserul său web Chrome într-un proces antitrust.

Tehnologie

Top articole

Partenerii noștri

image
Demonstrația de forță a Chinei care pune Occidentul în șah: ce va face Donald Trump?
digi24.ro
image
Celebrul funicular „Gloria” din Lisabona a deraiat. Bilanțul morților și al răniților. Imagini de la locul accidentului
stirileprotv.ro
image
Acești 2 nepalezi au recunoscut ce salariu primesc în România, de fapt: „Muncim ca să stați voi acasă în weekend”
gandul.ro
image
Se plafonează numărul de beneficiari ai programului „Masă sănătoasă” derulat în școli
mediafax.ro
image
Suma uluitoare investită de Paul Pescobar în turismul balnear din România. Câți bani vrea să bage în stațiunea Techirghiol, vestită pentru nămolul terapeutic
fanatik.ro
image
Noile arme expuse la parada grandioasă de la Beijing și ce spun ele despre puterea militară a Chinei
libertatea.ro
image
Avertismentul lui Ciucu: Bucureștiul riscă să intre în faliment! Capitala e la fel de greu de condus precum Guvernul
digi24.ro
image
Moment uluitor: prins când încerca să-i fure din rucsac lui Jannik Sinner
gsp.ro
image
Haos și revoltă în Spania: mii de oameni au oferit imagini cum rar se văd și au dus la luarea unei decizii fără precedent
digisport.ro
image
Concedieri fără reformă – metoda Bolojan
stiripesurse.ro
image
Putin și Xi și-au uitat microfonul deschis în timp ce discutau de „transplanturi de organe”, „nemurire” și „viața la 150 de ani”
antena3.ro
image
Facultăţile care au rămas cu zeci de locuri la buget neocupate
observatornews.ro
image
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate continuu. Cu cât
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
prosport.ro
image
Viorica Dăncilă, detaliu jignitor la întâlnirea cu Putin! Ce a ales să poarte deşi ştia că va stârni multe controverse. Foto
playtech.ro
image
Nativii care atrag norocul în dragoste în luna septembrie. Astrele le scot în cale persoanele potrivite
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ce lovitură! Tottenham a decis: Radu Drăgușin, OUT!
digisport.ro
image
ALERTĂ. Taxa Temu și ”Efectul Ciserom”: nu românii plătesc, ci giganții care bagă marfă din Asia fără taxe!
stiripesurse.ro
image
Preț carburanți joi, 4 septembrie 2025: Cât costă un litru de benzină și motorină astăzi
kanald.ro
image
Ce vorbeau dictatorii Xi, Putin și Kim când credeau ca nu-i aude nimeni și microfoanele sunt oprite: “Există șansa de a trăi până la 150 de ani”
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
BOMBĂ în showbiz! Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul care i-a bucurat pe fani!
romaniatv.net
image
Anunțul Hidroelectrica privind prețurile pentru luna septembrie. Toți consumatorii sunt afectați
mediaflux.ro
image
Moment uluitor: prins când încerca să-i fure din rucsac lui Jannik Sinner
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Șoc la „Insula Iubirii”: Maria și Marius Avram s-au despărțit, iar Marius a părăsit Thailanda cu ispita Oana Monea. Cum au ajuns iar împreună?
click.ro
image
Două zodii vor încheia un ciclu karmic dificil de 10 ani până la finalul anului 2025. Vor păși într-o nouă eră a vieții lor, mult mai bună
click.ro
image
Divinitatea va fi alături de două zodii începând cu 8 septembrie. Este ziua zero, multe lucruri se schimbă, iar o perioadă cu adevărat înfloritoare începe
click.ro
FotoJet (47) jpg
Prințesa uitată Ka’iulani, frumusețea exotică și tragică a Hawaii-ului. Ea a sfidat America
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
resize 1440 960 jpg
Arheologii descoperă o inscripție veche bulgară și numeroase artefacte la săpăturile cetății Nikopol
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Boala din cauza căreia Andreea Marin a slăbit 5 kg: „A fost mai neplăcut!” Ce spune despre viața sentimentală, după despărțirea de Adrian Brâncoveanu: „Sunt foarte matură și foarte asumată în ceea ce fac!”
image
Șoc la „Insula Iubirii”: Maria și Marius Avram s-au despărțit, iar Marius a părăsit Thailanda cu ispita Oana Monea. Cum au ajuns iar împreună?

OK! Magazine

image
Regina Elisabeta, profund nemulțumită de marea schimbare din viața Prințesei Charlotte. Strănepoata îi seamănă uluitor și s-au născut în aceeași zodie

Click! Pentru femei

image
Politețea a devenit o armă! Planeta Marte tranzitează semnul zodiacal Balanță

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă