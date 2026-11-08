Cele mai inovatoare țări din lume în 2026. Cine conduce cursa pentru invențiile și tehnologiile viitorului

Elveția este cea mai inovatoare economie din lume în 2026, pentru al 16-lea an consecutiv, urmată de Suedia și Statele Unite, potrivit unui raport al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (WIPO).

Elveția se află în topul celor mai inovatoare economii. Foto: Magnific.com, Eugen Firmu

Clasamentul, care analizează 139 de economii, arată că Europa își păstrează poziția dominantă, însă China câștigă teren, iar marile centre de cercetare și dezvoltare tehnologică sunt concentrate în câteva regiuni ale lumii.

Elveția, lider mondial al inovării

Elveția ocupă primul loc în Global Innovation Index 2026, cu un scor de 66,7 puncte, urmată de Suedia, cu 63,2 puncte, și Statele Unite, cu 62,3 puncte.

Clasamentul realizat de Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (WIPO), instituție care publică acest indice din 2007, plasează Coreea de Sud pe locul al patrulea și Singapore pe poziția a cincea.

Marea Britanie, Țările de Jos, Finlanda și Danemarca ocupă următoarele patru locuri, în timp ce China încheie topul primelor zece economii, devansând Germania, Japonia și Franța.

Europa are o prezență puternică în clasamentele internaționale ale inovării. În ierarhia din 2026, 14 dintre primele 25 de economii sunt europene, iar șase dintre acestea se regăsesc în primele zece poziții.

Clasamentul WIPO evaluează performanțele economiilor prin indicatori care urmăresc atât condițiile favorabile dezvoltării inovației, cât și rezultatele obținute. Sunt analizate instituțiile, capitalul uman și cercetarea, infrastructura, dezvoltarea piețelor și a mediului de afaceri, dar și producția de cunoștințe, tehnologii și creații.

China se remarcă prin diferența dintre resursele și condițiile care susțin inovarea și rezultatele obținute. Deși ocupă locul 22 în clasamentul factorilor care favorizează inovarea, economia chineză se situează pe poziția a cincea în privința rezultatelor.

În afara Europei și a marilor economii asiatice, Emiratele Arabe Unite au ajuns pe locul 25 în clasamentul mondial, în timp ce Arabia Saudită, Qatar și Kuweit au avansat în ierarhia din 2026.

Raportul Global Innovation Index 2026 arată că inovarea continuă să progreseze la nivel mondial, însă într-un ritm mai lent decât în trecut. Un rol tot mai important îl au companiile care dezvoltă tehnologii bazate pe inteligență artificială.

„Monitorizarea globală a inovării din acest an arată că inovarea continuă să progreseze, dar într-un ritm mai lent decât înainte. De asemenea, arată că firmele din domeniul inteligenței artificiale atrag în prezent peste jumătate din toate investițiile de capital de risc, devenind forța dominantă a economiei mondiale a inovării”, arată WIPO în raportul său din 2026.

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Raportul acordă atenție și întreprinderilor dezvoltate în jurul unor descoperiri științifice importante, în domenii ca fizica, chimia, biologia și matematica. WIPO estimează că aproximativ 30.000 de astfel de companii, cunoscute drept deep science ventures, au primit finanțare în perioada 2000–2025.

Unde se află marile centre mondiale ale inovării

Deși Elveția conduce clasamentul economiilor inovatoare, cele mai importante concentrări de activități de cercetare, invenții și investiții în tehnologie se află în Asia de Est și în Statele Unite.

Potrivit WIPO, cel mai important centru de inovare din lume în 2026 este regiunea Shenzhen–Hong Kong–Guangzhou din China, urmată de Tokyo–Yokohama, în Japonia, și San Jose–San Francisco, în Statele Unite, regiune care include Silicon Valley.

Pe locurile următoare se află Beijing, Seul și Shanghai–Suzhou, urmate de New York, Londra, Boston–Cambridge și Osaka–Kobe–Kyoto.

Aceste centre sunt identificate pe baza concentrării inventatorilor, a autorilor de lucrări științifice și a activităților de finanțare prin capital de risc. Ele pot cuprinde mai multe orașe și zone metropolitane, nu doar localități individuale.

O analiză publicată de Visual Capitalist, pe baza datelor WIPO din 2025, arăta că doar 33 de economii găzduiau cele mai importante 100 de centre de inovare din lume.

Acestea concentrau aproximativ 70% din cererile internaționale de brevet și din activitatea globală de capital de risc, în timp ce primele zece centre generau aproape 40% din cererile de brevet.

China deținea 24 dintre cele mai importante 100 de centre de inovare, depășind Statele Unite, care aveau 22, potrivit analizei Visual Capitalist.

Performanțele regiunilor tehnologice chineze urmează investițiile în cercetare, producție industrială avansată și valorificarea comercială a noilor tehnologii. Beijing și Shanghai–Suzhou se numără printre centrele importante, alături de regiunea Shenzhen–Hong Kong–Guangzhou.

Statele Unite își păstrează însă o poziție puternică în domeniul finanțării companiilor inovatoare și al transformării cercetării în afaceri. Silicon Valley, New York și Boston–Cambridge continuă să fie printre cele mai influente centre tehnologice, datorită concentrării universităților, cercetătorilor, investitorilor și marilor companii.

„Centrele de inovare apar deoarece talentul, capitalul și instituțiile tind să se susțină reciproc. Universitățile de cercetare de prestigiu atrag oameni de știință, startupurile de succes atrag investitori, iar marile companii tehnologice creează oportunități pentru valorificarea comercială a descoperirilor. În timp, aceste avantaje se acumulează”, explică publicația Visual Capitalist.

Potrivit Visual Capitalist, dezvoltarea centrelor tehnologice chineze a fost susținută de investițiile în cercetare și producție avansată, în timp ce ecosistemele americane continuă să atragă o parte importantă a capitalului destinat companiilor inovatoare.