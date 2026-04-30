Video Noile inovații ale companiilor aeriene modelează viitorul zborului: ecrane panoramice, mini-cabine de lucru și scaune pe două niveluri

Experiența de zbor ar putea arăta radical diferit în anii următori, pe măsură ce companiile din industrie testează concepte menite să reducă stresul călătoriilor și să crească nivelul de confort la bord.

Într-o perioadă în care transportul aerian este adesea asociat cu întârzieri, aglomerație și costuri ridicate, producătorii și designerii propun soluții inovatoare care transformă cabina avionului într-un spațiu personalizat, adaptat nevoilor fiecărui pasager, mai arată Euronews.

Ecrane imersive și experiență personalizată

Unul dintre cele mai avansate concepte este „Origin”, prezentat de RAVE Aerospace și Safran Seats la evenimentul Aircraft Interiors Expo din Hamburg. Acesta include un ecran panoramic în formă de U, bazat pe tehnologie micro-LED, care înconjoară pasagerul și transformă locul într-un spațiu multimedia complet.

Utilizatorii pot ajusta peisajele digitale, lumina și atmosfera, adaptând experiența în funcție de preferințe. Conceptul integrează și audio fără căști, control al temperaturii scaunului și perne adaptive, toate concepute pentru a îmbunătăți confortul în zborurile lungi.

Spații de lucru și confort extins

Pe lângă divertisment, industria explorează și integrarea unor spații dedicate productivității, precum „work pods” – mini-cabine în care pasagerii pot lucra în liniște în timpul zborului. Aceste soluții reflectă schimbarea comportamentului pasagerilor, tot mai interesați să combine călătoria cu activitățile profesionale.

Scaune pe două niveluri pentru mai mult spațiu

O altă inovație vine de la startup-ul spaniol Chaise Longue, care propune scaune dispuse pe două niveluri.

Conceptul valorifică spațiul vertical din cabină pentru a oferi mai mult loc pentru picioare și o poziție mai confortabilă, fără a crește densitatea locurilor. Designul include o înclinare mai mare a scaunelor și o separare mai clară între pasageri, oferind un nivel de confort apropiat de clasa premium economy sau chiar business.

Deși implementarea acestor concepte la scară largă depinde de factori economici și tehnologici, ele indică direcția în care se îndreaptă industria: personalizare, confort și eficiență.