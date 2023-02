Canon EOS R6 Mark II, cameră mirrorless full-frame - hands on foto și video

Am testat ieri, 2 februarie, camera mirrorless full-frame Canon EOS R6 Mark II, la un eveniment hands on organizat de Canon în București. După un scurt discurs, am pus mână pe o cameră și am început să fotografiez și filmez, în continuare impresii și foto&video needitate.

Camera s-a lansat la nivel global în noiembrie 2022, atunci am venit în contact în premieră cu ea, în timpul unei scurte prezentări locale. Găsești aici un articol cu mai multe detalii tehnice și specificații din perioada lansării.

Am avut la dispoziție mai multe scenarii de fotografiere și filmare: dans, portret de studio, acrobații cu biciclete și food&drink, de fapt doar partea de băuturi.

Nu sunt foarte familarizat cu camerele mirorrless, eu am un DSLR, și în mare parte din activitatea mea de fotoreporter am lucrat pe DSLR-uri Canon EOS 1D.

Am testat camera cu un obiectiv Canon 24-105mm/ f4, aș fi preferat un 24-70/ f2.8 și un 70-200mm/2.8, dar m-am adaptat la ce-am avut la dispoziție și cred că a ieșit ok.

Înainte să vă arăt pozele și filmările iată camera (body) surprinsă din mai multe unghiuri.

→ Imaginea 1/5: Cameră Canon EOS R6 Mark II FOTO Adrian Pogîngeanu (1) jpg

O să trec direct la partea de poze și de filmare. Am lucrat pe autofocus cu camera în modurile proritate de diafragmă (Av) și prioritate de timp (Tv) fără blitz. N-am stat să mă gândesc la setări, chiar și ISO era pe auto. Majoritatea cadrelor le-am tras pe rezoluție mică, doar pe finalul evenimentului am tras în RAW la rezoluție maximă, 24.2 megapixeli. Filmarea am ținut-o pe FullHD/ 30 fps.

Camera nu avea setată data și ora corect, ignorați acel 1/1/2023 12:37 AM.

Pentru test, Canon mi-a pus la dispoziție și un card SDXC de 64GB V30I Ultima PRO cu viteze de scriere de 70MB/s și citire de 100MB/s.

Fotografii needitate cu Canon EOS R6 Mark II, expunerea și încadrarea sunt cele obținute direct din cameră. Mențiune: fișierele RAW (CR3) au fost transformate în jpg și micșorate cu 50% pentru a putea fi urcate în site. Sunt cele 4 de la finalul galeriei.

→ Imaginea 1/10: Fotografii cu Canon EOS R6 Mark II (1) JPG

Clip video needitat filmat cu Canon EOS R6 Mark II.

Acel efect de ceață / albeață din imagini a fost creat artificial de dispozitive dedicate, nu are legătură cu expunerea sau vreo eroare a lentilei sau senzorului. Face parte din show-ul prezentat de coregraful Edi Stancu, cu microfon și barbă.

Cum se simte / mișcă camera Canon EOS R6 Mark II?

E ușoară și mică, manevrabilă chiar și cu un obiectiv mare. Poți să folosești ecranul exterior sau vizorul pentru lucru, la foto prefer vizorul iar pe video am scos ecranul în exterior și l-am înclinat puțin. Comod de lucrat cu ea și surprinzător de ușor să filmezi, lucru cu care nu am mare experiență.

Butoanele sunt bine organizate și ușor de înțeles folosit, dacă ai mai lucrat cu camere Canon.

Focalizează rapid pe foto&video, parcă cu un plus de viteză pe foto. Focusul a fost complet automatizat și eu n-am schimbat punctele, doar am profitat de setările automate. Uneori a sărit de pe personajul principal, subiectul pe care-l urmăream, în lateral sau în spate, dar asta pe partea de fotografie.

La video n-am simțit nici o clipă că schimbă de pe subiect. Desigur, când lucrezi serios îți fixezi singur punctele de focus, nu aștepți să facă camera totul pentru tine. Dacă vrei să folosești un dispozitiv care face absolut totul pentru tine folosești un smartphone, dar până și acolo sunt necesare câteva ajustări.

Pot să zic că mi-a plăcut camera, dar pentru o opinie complexă este necesar un review.

Închei cu câteva imagini de ”atmosferă” de la eveniment.

→ Imaginea 1/14: Eveniment hands on Canon EOS R6 Mark II atmosferă (1) jpg

În acest moment, camera Canon EOS R6 Mark II (body) se găsește în magazinele locale la un preț de circa 14.500 de lei.