Canon lansează imagePROGRAF TC-20, imprimantă A1+, pentru birourile mici şi imprimare acasă

Canon Europe lansează astăzi, 5 ianuarie, imagePROGRAF TC-20, imprimantă desktop pentru utilizatorii cu volume de imprimare foarte mici, precum birouri AIC (Arhitectură, Inginerie şi Construcţii), instituţii educaţionale, industria de ospitalitate şi asigură imprimarea de la A4 până la A1+.

Datorită design-ului simplu de folosit, cu recipiente de cerneală pe bază de pigment de 70ml în patru culori (BK/C/M/Y), care simplifică procesul de întreţinere a imprimantei, şi dimensiunilor compacte cu Alimentator Automat cu Coli Pretăiate încorporat, această imprimantă este potrivită pentru birourile mici sau temporare, dar şi pentru cei care lucrează de acasă.

Canon imagePROGRAF TC-20 este o imprimantă desktop compactă de format mare, ce poate fi aşezată pe un birou sau pe un raft, la sediu sau acasă. Aceasta poate imprima continuu 100 de coli A4 sau 50 de coli A3 simple sau pe rolă de hârtie cu dimensiuni de până la A1+.

Este potrivită pentru imprimarea materialelor pentru construcţii, marketing, design sau planuri releveu. Imprimanta oferă Direct Print Plus, un software gratuit şi uşor de folosit, ce asigură imprimări de calitate , cu aceleaşi culori obţinute folosind modele mai avansate din seria imagePROGRA.

Imprimare de format mare în spaţii mici

Design-ul compact al modelului TC-20 este potrit pentru cei care lucrează de acasă şi care au nevoie să imprime în format mare. Datorită acestui design, imprimanta poate fi aşezată pe un birou sau pe un raft şi toate acţiunile necesare pentru imprimare, precum încărcarea hârtiei şi realimentarea cu cerneală, pot fi efectuate cu uşurinţă prin partea din faţă.

Chiar şi utilizatorii care nu sunt obişnuiţi cu imprimantele de format mare vor putea monta cu uşurinţă rola de hârtie. Spre deosebire de alte imprimante de format mare, suportul pentru rolă nu are ax, astfel încât rola de hârtie poate fi instalată foarte uşor, mai ales în spaţii înguste. Utilizatorii trebuie doar să introducă şi să fixeze suporturile pentru rolă în părţile laterale.

Cu ajutorul aplicaţiei gratuite “PosterArtist”, utilizatorii pot crea foarte uşor afişe şi pliante. Acesta este un avantaj în special pentru restaurante şi magazine de retail unde este nevoie de afişe sau de meniuri, dar unde nu există mult spaţiu pentru amplasarea unei imprimante. Aplicaţia „PosterArtist“ este foarte uşor de folosit chiar şi de către persoane care nu au cunoştinţe de design, oferind o gamă variată de modele care permit utilizatorilor să creeze materiale adaptate nevoilor fiecăruia, cu text şi imagini editabile.

Imprimare în formate de la A1+ până la A4

La fel ca modelele mai avansate din seria imagePROGRAF, acest model foloseşte Direct Print Plus, un software gratuit, care le permite utilizatorilor să verifice aşezarea în pagină pentru multiple documente, în diferite formate, precum PDF, JPEG şi TIFF. Documentele pot fi previzualizate pe ecran şi apoi imprimate direct, fără a fi nevoie de folosirea aplicaţiilor dedicate. Selectând sursa de hârtie din Direct Print Plus sau din altă aplicaţie de imprimare, utilizatorii pot alege să folosească rola de hârtie sau coli pretăiate şi să imprime uşor pe diferite formate, inclusiv A4, A3 şi A1+. Alimentatorul Automat de Coli Pretăiate standard încorporat poate imprima continuu pe hârtie în format A3 sau A4.

Toate cele patru cerneluri sunt pe bază de pigment şi sunt folosite pentru a obţine calitate şi culori intense. Folosind doar cerneală cu pigment, liniile fine şi caracterele mici din documente pot fi reproduse fără probleme, obţinând astfel imprimări la calitate deosebită. Utilizarea cernelei cu pigment este un avantaj şi în cazul materialelor imprimate pentru exterior, deoarece le conferă rezistenţă.

Monitorizarea consumabilelor de pe smartphone

Modelul imagePROGRAF TC-20 foloseşte rezervoare mari de cerneală care permit imprimarea continuă, precum şi recipiente de cerneală de 70ml pentru cele patru culori (BK/C/M/Y), eliminând nevoia de realimentare frecventă cu cerneală. Cu ajutorul aplicaţiei Canon Print Inkjet/SELPHY, utilizatorii pot verifica din smartphone cantitatea de hârtie din rolă şi de cerneală rămase, pentru a putea face rapid orice schimbare sau realimentare cu cerneală şi tot cu ajutorul smartphone-ului pot face actualizări de firmware pentru imprimantă.

Recipientele de cerneală au fost proiectate pentru a preveni orice eroare la realimentare datorită faptului că fiecare culoare are un capac cu formă diferită, iar culoarea cernelei este indicată pe capacul fiecărei sticle. În plus, recipientele de cerneală pot fi instalate foarte uşor: acestea trebuie doar aşezate în zona de alimentare pentru rezervoare şi cerneala va începe să curgă până la atingerea nivelului maxim, apoi alimentarea se va opri automat. De asemenea, imprimanta are un mecanism care previne vărsarea cernelii, astfel încât realimentarea se poate face fără nicio pierdere.

Folosind funcţia „PIXMA Cloud Link“ din aplicaţia Canon Print Inkjet/SELPHY, utilizatorii pot imprima inclusiv documente din cloud. De exemplu, o schiţă creată de un birou de design şi stocată în cloud poate fi imprimată pe un şantier folosind un smartphone şi apoi poate fi utilizată de către echipa de acolo.

Imprimanta imagePROGRAF TC-20 are un consum de energie redus – 28W sau mai puţin - în timpul funcţionării. De asemenea, volumul elementelor de ambalare a fost redus, iar recipientele de cerneală pot fi reciclate uşor. Datorită elementelor sustenabile folosite, inclusiv utilizarea de plastic reciclat, imagePROGRAF TC-20 a fost catalogată ca produs „Gold“, cel mai înalt standard în domeniul echipamentelor de imagistică conform sistemului de evaluare ecologică EPEAT din SUA.