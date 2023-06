Apple a prezentat noile Macbook Air, Macbook Pro, Mac Studio și... nu numai

Apple a prezentat la WWDC noul MacBook Air de 15,3 inchi, laptopul Mac Studio și computerul personal Macbook Pro pe noile procesoare M2 și M2 Ultra. Emisiunea a fost realizată pe canalul oficial al corporației de pe YouTube.

MacBook Air are un ecran Liquid Retina de 15,3 inchi, noul procesor M2, până la 18 ore de autonomie a bateriei și un sistem de sunet cu șase difuzoare. Laptopul funcționează fără ventilator, grosimea lui este de 11,5 mm, dispozitivul cântărește aproximativ 1,5 kg. MacBook Air are un încărcător MagSafe, două porturi Thunderbolt pentru conectarea accesoriilor, un afișaj extern cu rezoluție de până la 6K și o mufă pentru căști de 3,5 mm pentru conectivitate versatilă.

MacBook Air are, de asemenea, un procesor cu 8 nuclee cu patru nuclee de performanță și patru nuclee de eficiență și un procesor grafic cu 10 nuclee. Procesorul M2 oferă o lățime de bandă de memorie de 100 Gb/s și acceptă până la 24 GB de RAM. Laptopul este prezentat în patru culori - midnight, starlight, space gri și argintiu.

MacBook Air de 15 inchi cu M2 începe de la 1.299 USD, cel de 13 inchi cu M2 începe de la 1099 USD, iar MacBook Air de 13 inchi cu M1 începe de la 999 USD. Laptopul este disponibil pentru comandă începând de astăzi; din 13 iunie va fi disponibil în Apple Stores și magazinele Apple autorizate.

Macbook Pro și Mac Studio

Apple a introdus și Mac Pro cu un procesor M2 Ultra îmbunătățit, cu 24 de nuclee și 192 GB de RAM. De asemenea, are două porturi HDMI, două porturi Ethernet de 10 Gigabit și un motor Neral cu 32 de nuclee.

Desktop-ul Mac Studio este disponibil și cu procesorul M2 Ultra. PC-ul acceptă până la șase ecrane Pro Display XDR și Wi-Fi 6E și Bluetooth 5.3. Panoul din spate are patru porturi Thunderbolt 4, un port Ethernet de 10 Gb, un port HDMI și două porturi USB-A. Pe partea din față a computerului sunt două porturi USB-C și un slot pentru card de memorie SD.

Compania a subliniat că noul procesor M2 Ultra este cu 30% mai rapid decât M1 Ultra.

Mac Pro cu M2 Ultra începe de la 7.000 USD și este disponibil pentru comandă astăzi. Costul Mac Studio începe de la 1,9 mii USD.

iOS actualizat

În plus, compania a introdus un nou sistem de operare pentru iPhone iOS 17. În versiunea actualizată, puteți personaliza ecranul apelurilor primite. Aplicația de mesagerie iMessage are un buton actualizat pentru trimiterea de fotografii, mesaje vocale și autocolante, precum și capacitatea de a crea autocolante live dintr-o fotografie live. Compania a lansat, de asemenea, funcția Name Drop - partajarea fișierelor între dispozitive folosind atingeri gadget și aplicația Journal - un jurnal personal. În plus, iOS 17 va introduce ecrane Stand By orizontale personalizabile care vor fi afișate în timp ce dispozitivul se încarcă.

Pentru laptopuri și PC-uri, a fost introdus un sistem de operare macOS Sonoma actualizat. Noul sistem de operare are capacitatea de a adăuga diverse videoclipuri pe ecranele de blocare. Schema de culori a widget-urilor se adaptează acum la imaginea de fundal de pe desktop. De asemenea, în MacOS Sonoma va fi posibil să partajați parole cu prietenii, iar în videoconferințe vă puteți arăta simultan munca dvs. și pe dvs.

În plus, pe Mac va apărea un mod de joc, datorită căruia toată puterea procesorului și a plăcii video poate fi „dată” muncii aplicațiilor de jocuri. În plus, Death Stranding Director's Cut, care va fi lansat în 2023, va fi transferat pe Mac folosind noi instrumente de portare a jocului. macOS Sonoma este programată pentru lansare în toamna anului 2023.

Caracteristici noi pentru căști și ceasuri inteligente

Apple a anunțat inovații pentru AirPods, inclusiv caracteristica Adaptive Audio (Adaptive Audio). Ajustează sunetul la spațiul înconjurător, astfel încât muzica să sune întotdeauna suficient de tare. O altă caracteristică este recunoașterea apelurilor, care reduce automat volumul muzicii, iar compania a crescut și suprimarea zgomotului de fundal în AirPods, astfel încât interlocutorii să nu audă sunete străine în timpul unui apel. Actualizarea vine la AirPods Pro cu anulare activă a zgomotului.

Apple Watch a primit și un sistem de operare actualizat Watch OS 10. Noile funcții includ fețe noi de ceas, un nou mod de antrenament pentru bicicliști, posibilitatea de a folosi widget-uri inteligente care apar pe ecran atunci când folosești roata de pe ceas. Cu ajutorul rețelelor neuronale, ceasul în sine va sugera cele mai utile aplicații în funcție de ora din zi și de activitatea utilizatorului.