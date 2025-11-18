Panică online: mai multe site-uri au picat la nivel global, inclusiv în România

Mai multe site-uri importante din întreaga lume, inclusiv din România, se confruntă cu probleme grave de funcționare în urma unei defecțiuni majore înregistrată la Cloudflare, una dintre cele mai mari companii de infrastructură internet.

Defecțiunile afectează nu doar site-urile web obișnuite, ci și platforme mari. Spotify și X (fostul Twitter) se numără printre serviciile care înregistrează erori și întreruperi în funcționare.

Cloudflare, companie care asigură servicii de rețea de distribuție a conținutului (CDN) și soluții de securitate în cloud pentru milioane de pagini web, este considerată o infrastructură critică a internetului la nivel mondial, astfel că problemele sale generează automat efecte în lanț.

În România, site-uri importante ale unor agenții de presă precum Agerpres, News și Mediafax nu funcționează la ora păublicării acestei știri.

Nefuncționale sunt și site-urile unor publicații online precum ziare.com, antena3.ro, g4media.ro sau agerpres.

„Cloudflare are cunoștință de o problemă care ar putea afecta mai mulți clienți și o investighează. Detalii suplimentare vor fi furnizate pe măsură ce devin disponibile mai multe informații.

Furnizorul nostru de portal de asistență întâmpină în prezent probleme și, prin urmare, clienții ar putea întâmpina erori la vizualizarea sau răspunsul la solicitările de asistență. Lucrăm alături de furnizorul nostru terț pentru a înțelege impactul complet și a atenua această problemă. Mai multe actualizări vor urma în curând”, transmite compania din Statele Unite.

La data de18 noiembrie 2025, Cloudflare a raportat că efectuează operațiuni de mentenanță programată în anumite centre de date (Los Angeles - LAX și Atlanta - ATL).

„În timpul acestor lucrări, traficul poate fi redirecționat, ceea ce ar putea cauza o ușoară creștere a latenței (întârzierii) pentru utilizatorii finali din regiunile afectate.”, arată compania.