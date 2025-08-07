search
Joi, 7 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Iulie 2025 este a treia cea mai caldă lună a lui cuptor măsurată vreodată pe Pământ

0
0
Publicat:

Luna iulie 2025 este a treia cea mai caldă lună iulie măsurată vreodată pe Pământ, marcată de schimbările climatice, a anunţat joi observatorul european Copernicus.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

"După doi ani de la cea mai caldă lună iulie înregistrată, recenta serie de recorduri de temperatură globală s-a încheiat. Pentru moment. Dar acest lucru nu înseamnă că schimbările climatice s-au oprit", a subliniat Carlo Buontempo, directorul Serviciului european Copernicus privind schimbările climatice (C3S), scrie News.

Ca şi în iunie, luna iulie arată o schimbare de tendinţă: în medie, a fost cu 1,25°C mai caldă decât o lună iulie din era preindustrială (1850-1900), iar pragul de 1,5°C pentru încălzirea globală, consacrat în Acordul de la Paris, a fost depăşit cu regularitate în ultimii doi ani.

Cu toate acestea, lunile iulie din ultimii trei ani rămân cele mai calde trei luni înregistrate vreodată.

Oamenii de ştiinţă au demonstrat că această creştere a temperaturii, care poate părea minimă, este suficientă pentru ca temperaturile, valurile de căldură, seceta şi alte fenomene meteorologice extreme să devină mult mai mortale şi mai distructive.

Valuri de căldură şi inundaţii

Şi mai ales, subliniază Buontempo, „continuăm să vedem efectele încălzirii globale în evenimente precum valurile de căldură extreme şi inundaţiile catastrofale din iulie”.

Luna trecută, termometrul a depăşit 50°C nu numai în Golf şi Irak, ci şi în Turcia pentru prima dată; ploile torenţiale au ucis sute de oameni în China şi Pakistan; incendiile au devastat zeci de mii de hectare, în special în Canada.

În Spania, mai mult de o mie de decese au fost atribuite de un institut public căldurii din iulie, mai mult de jumătate faţă de aceeaşi perioadă din 2024.

Aşadar, urgenţa există încă, spune Buontempo, deoarece lumea continuă să ardă tot mai mult petrol, cărbune şi gaz, a căror ardere eliberează CO2. "Dacă nu stabilizăm rapid concentraţiile de gaze cu efect de seră din atmosferă, trebuie să ne aşteptăm nu numai la noi recorduri de temperatură, ci şi la o înrăutăţire a acestor efecte şi trebuie să ne pregătim pentru acest lucru".

Mediile temperaturii globale sunt calculate folosind miliarde de înregistrări meteorologice şi prin satelit, atât pe uscat, cât şi pe mare. Datele istorice ale Copernicus datează din 1940.

Luna trecută, 11 ţări şi teritorii au înregistrat cea mai caldă lună iulie de cel puţin 1970, dintre care şapte în Asia (China, Japonia, Coreea de Nord, Tadjikistan, Bhutan, Brunei şi Malaysia), conform calculelor AFP bazate pe aceste date.

Fără a atinge recordurile verilor precedente, o mare parte a Europei a fost peste normal, în special în ţările nordice.

În plus, între 1 şi 10 iulie s-a înregistrat o secetă record pe mai mult de jumătate din suprafaţa Europei şi în jurul Mediteranei, fără precedent de la începutul observaţiilor în 2012, conform analizei AFP a celor mai recente date disponibile de la Observatorul European al Secetei (EDO).

Pe de altă parte, temperaturile au fost sub cele normale în America de Nord şi de Sud, în India şi în unele părţi din Australia şi Africa, precum şi în Antarctica.

Mările continuă să se supraîncălzească

La suprafaţa oceanelor, luna iulie a fost a treia cea mai caldă lună înregistrată.

La nivel local, însă, au fost depăşite mai multe recorduri lunare: în Marea Norvegiei, în anumite părţi ale Mării Nordului, în Atlanticul de Nord şi în vestul Franţei şi al Marii Britanii.

Luna trecută, întinderea banchizei arctice a fost cu 10% sub medie, fiind a doua cea mai scăzută pentru o lună iulie în cei 47 de ani de observaţii prin satelit, practic la egalitate cu 2012 şi 2021.

În Antarctica, suprafaţa gheţii marine este a treia cea mai mică înregistrată pentru luna respectivă.

Magazin

Top articole

Partenerii noștri

image
Momentul în care un civil din Bucea este executat în stradă de către ruși. Urmează jefuirea unui magazin. Vladimir Putin: „Provocări”
digi24.ro
image
Ce a făcut Ion Iliescu când era anchetat în Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. „Înseamnă că ai ceva de ascuns”
stirileprotv.ro
image
TAXA obligatorie pentru toți proprietarii de locuințe. Primăria a anunțat că se aplică o amendă de 500 de lei pentru neplată
gandul.ro
image
Momentul de reculgere pentru Ion Iliescu, boicotat pe mai multe stadioane
mediafax.ro
image
Câți bani a încasat Ilie Bolojan de la Senatul României. A primit indemnizația completă doar într-o singură lună de mandat
fanatik.ro
image
A murit Ilie Popa, veteranul de război care a fost martor la asasinarea lui Armand Călinescu
libertatea.ro
image
Reportaj din Oltenița, orașul lui Ion Iliescu, a doua zi după moartea fostului președinte: Clopote mute, omagii zero. Ce spun oamenii
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
Camerele au surprins totul: și-a desfigurat iubita, cu 61 de lovituri de pumn în câteva zeci de secunde. Decizia Poliției
digisport.ro
image
Scenariu-șoc - se repetă schema lui Iohannis? 'PNL și PSD vor să dea afară USR de la guvernare' - Caramitru vorbește despre 'detronarea' lui Bolojan
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
EXCLUSIV. Interviu dat de Iliescu înainte de a pleca de la Cotroceni, în 2004: "Aveţi ceva să vă reproșaţi?"
observatornews.ro
image
Nina nu va participa la înmormântarea lui Ion Iliescu. Care este motivul
cancan.ro
image
Fortăreața de lux pe care Halep a plătit 600.000 de euro. Cum arată în detaliu vila campioanei
prosport.ro
image
Cui i-a lăsat Ion Iliescu întreaga sa avere. Pe cine ar fi numit în testamentul său ca unic moștenitor
playtech.ro
image
Summer Well 2025. Programul complet pe zile, ore și scene
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali a stat 30 de secunde la funeraliile lui Ion Iliescu. A făcut un singur gest, apoi a plecat
digisport.ro
image
ȘOC la buget! Temu, AliExpress și Shein 'fură' României o AUTOSTRADĂ pe an!
stiripesurse.ro
image
Nina, soția lui Ion Iliescu, nu va participa la înmormântarea fostului președinte. Care este motivul
kanald.ro
image
Un cunoscut jurnalist a intervievat versiunea AI a unui adolescent ucis...
playtech.ro
image
Avem ULTIMA fotografie cu Ion Iliescu înainte de a muri: Era slab și îmbătrânit Cum arăta fostul președinte
wowbiz.ro
image
Vine AUSTERITATEA II. Ce măsuri drastice conţine noul pachet pregătit de guvern pentru români
romaniatv.net
image
Înmormântarea lui Ion Iliescu. Funeralii de stat pentru fostul președinte al României
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Un băiețel de șapte ani a dispărut de acasă. A bătut la ușă după 10 ani. Părinții au încremenit când l-au văzut
actualitate.net
image
Cum și-a spălat Ion Iliescu păcatele față de România înainte să moară
actualitate.net
image
Tragedia cumplită din familia lui Ion Iliescu. Povestea dramatică a fost marturisită chiar de fostul președinte: „A făcut infarct și a murit acolo”
click.ro
image
Luna plină din august schimbă destinul a patru zodii. Urmează miracole neașteptate în viața lor
click.ro
image
Adevărul despre salariile din Norvegia. O româncă dezvăluie cât se câștigă în construcții și curățenie: „Munca e grea, dar se merită”
click.ro
FotoJet (39) jpg
Andreea Marin, operată de urgență ieri. Ce a conștientizat vedeta, după ce s-a trezit din anestezia generală: ”Probleme sufletești nevindecate...”
okmagazine.ro
Tyra Banks foto Profimedia jpg
Superba Tyra Banks recunoaște că are „o dependență erotică dezgustătoare”
clickpentrufemei.ro
Ion Iliescu, în vacanță alături de Nicolae și Elena Ceaușescu, în vara anului 1976 (© „Fototeca online a comunismului românesc”)
Generalul Nicolae Pleșiță: „Ceaușescu era protejat în familia lui Iliescu”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât costă sicriul în care a fost depus trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, Gabriela Lucuțar, patroană de pompe funebre, dezvăluie prețul
image
Tragedia cumplită din familia lui Ion Iliescu. Povestea dramatică a fost marturisită chiar de fostul președinte: „A făcut infarct și a murit acolo”

OK! Magazine

image
„Cancerul a revenit??” Kate a slăbit îngrijorător de mult, iar noua ei siluetă dă naștere celor mai sumbre scenarii

Click! Pentru femei

image
Lyme, apanajul celor bogați. De ce sunt vedetele atât de vulnerabile la boala transmisă de căpușă

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă dacă bei apa care a stat într-o maşină încălzită de soare?