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Premieră în România: o intervenție robotică pentru cancerul de prostată realizată la Băneasa Tumor Center Hospital introduce o tehnică avansată de verificare a siguranței oncologice în timpul operației

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Pentru pacienții diagnosticați cu cancer de prostată localizat, operația nu înseamnă doar îndepărtarea tumorii, ci și protejarea, pe cât posibil, a calității vieții după tratament. 

premiera in romania o interven ie robotica pentru cancerul de prostata realizata la baneasa tumor center hospital introduce o tehnica avansata de verificare a siguran ei oncologice in timpul opera iei jpg

Băneasa Tumor Center Hospital, parte a Leventer Medical Group, marchează o premieră în România prin realizarea unei prostatectomii radicale robotice cu utilizarea sincron a tehnicii NeuroSAFE. Această procedură avansată permite verificarea rapidă, în timpul operației, a marginilor de rezecție și ajută chirurgul să ia decizii în timp real pentru păstrarea structurilor nervoase importante.

Intervenția a fost realizată la finalul lunii iunie, la un pacient în vârstă de 66 de ani, diagnosticat cu cancer de prostată localizat prin puncție-biopsie prostatică Fusion. Echipa operatorie a fost formată din Dr. Alexandru Leonida Goman, coordonatorul departamentului de chirurgie urologică din spital, Dr. Alin Almășan și Dr. Alexandru Zamfira, alături de echipa ATI coordonată de Dr. Alexandru Gîrleanu, iar examenul histopatologic NeuroSAFE a fost efectuat de Dr. Alexandra Vilaia, medic anatomopatolog.

Băneasa Tumor Center Hospital este un spital privat supraspecializat în patologie oncologică și tratament chirurgical minim invaziv, în special prin abordare robotică. În acest caz, structura integrată a spitalului, care reunește echipe chirurgicale specializate, imagistică, anatomie patologică și ATI, a făcut posibilă realizarea unei proceduri complexe, în care decizia chirurgicală a fost ghidată direct în sala de operație de rezultatul histopatologic rapid.

După eliberarea piesei operatorii, prostata a fost extrasă într-o pungă specială de specimen, de tip Endo-Bag, și trimisă imediat către laboratorul de anatomie patologică al spitalului, unde a fost analizată prin tehnica NeuroSAFE - Neurovascular Structure-Adjacent Frozen-Section Examination. Aceasta este o tehnică avansată folosită în timpul prostatectomiei radicale, concepută pentru a echilibra două obiective esențiale: îndepărtarea completă a tumorii și păstrarea, pe cât posibil, a calității vieții pacientului după operație.

Rezultat histopatologic în 40 de minute, chiar în timpul operației

În cazul acestui pacient, echipa chirurgicală a primit rezultatul în aproximativ 40 de minute de la extragerea piesei operatorii: marginile de rezecție au fost negative în segmentele analizate. Astfel, intervenția a fost finalizată cu succes, marcând prima prostatectomie radicală robotică din România realizată cu utilizarea sincron a tehnicii NeuroSAFE. Pacientul a avut o evoluție postoperatorie favorabilă și a fost externat în a treia zi după operație, fără incidente, cu un parcurs postoperator simplu.

„Pentru pacient, o astfel de abordare înseamnă mai multă precizie în timpul operației și o atenție mai mare acordată recuperării funcționale după tratament. Faptul că putem verifica marginile de rezecție în timp real ne ajută să păstrăm echilibrul corect între siguranța oncologică și protejarea structurilor nervoase importante”, susține Dr. Alexandru Leonida Goman, Coordonatorul departamentului de chirurgie urologică din cadrul Băneasa Tumor Center Hospital.

Cum ajută NeuroSAFE la păstrarea structurilor nervoase

În mod tradițional, chirurgul trebuie să decidă, înaintea operației sau în timpul intervenției, dacă va realiza o rezecție mai largă, sacrificând parțial sau total nervii din jurul prostatei pentru siguranță oncologică, sau dacă va încerca să păstreze aceste structuri, cu riscul unor margini chirurgicale pozitive. Tehnica NeuroSAFE reduce această incertitudine printr-o analiză histopatologică efectuată chiar în timpul intervenției, în timp ce pacientul se află încă sub anestezie.

Practic, chirurgul începe prin a prezerva bandeletele neurovasculare, structuri importante pentru funcția erectilă și, parțial, pentru continența urinară. După extragerea prostatei, marginile piesei sunt înghețate rapid, secționate și analizate la microscop. Dacă nu sunt identificate celule tumorale la nivelul marginilor, chirurgul poate încheia intervenția știind că nervii au fost păstrați în condiții de siguranță oncologică. Dacă sunt detectate celule canceroase, echipa este alertată imediat, iar rezecția poate fi extinsă în zona respectivă, pentru a crește șansele de îndepărtare completă a tumorii.

Mai multă precizie, cu impact asupra recuperării funcționale

Beneficiile acestei tehnici sunt importante atât din perspectiva siguranței oncologice, cât și din perspectiva recuperării funcționale. Prin verificarea imediată a marginilor de rezecție, NeuroSAFE ajută la confirmarea îndepărtării complete a țesutului tumoral și poate reduce riscul unor tratamente adjuvante ulterioare. În același timp, permite păstrarea cât mai precisă a structurilor nervoase, cu impact asupra funcției erectile și asupra recuperării continenței urinare.

Datele clinice recente, inclusiv cele din trial-ul NeuroSAFE PROOF din Marea Britanie (publicat în martie 2025), susțin potențialul acestei tehnici de a îmbunătăți rezultatele funcționale după prostatectomia radicală, în special prin reducerea sacrificării inutile a nervilor atunci când marginile chirurgicale sunt negative.

Această intervenție arată cum integrarea chirurgiei robotice cu analiza histopatologică rapidă poate aduce mai multă precizie în tratamentul cancerului de prostată localizat. Pentru pacienți, o astfel de abordare poate însemna un control mai bun al siguranței oncologice și o atenție crescută pentru recuperarea funcțională după tratament.

Mai multe informații despre intervențiile de chirurgie robotică din cadrul Băneasa Tumor Center Hospital pot fi găsite aici: baneasahospital.com

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