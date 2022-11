Un astronaut chinez ajunge în spațiu după mai bine de două decenii de așteptare

Deng Qingming, cel mai longeviv cosmonaut din China care nu a ajuns niciodată în spaţiu, își va îndeplini în sfârșit visul și va zbura în spaţiu pentru o misiune de şase luni.

Deng Qingming s-a numărat, în urmă cu 24 de ani, printre primii 14 „taikonauți“ stagiari din China, dar tot timpul a fost rezervă pentru numeroase zboruri spațiale. Cu toate acestea, Deng a continuat să urmeze un antrenament anevoios. El va zbura pentru prima dată în spațiu la vârsta de 56 de ani, când este și bunic.

Conform agenției Xinhua, acesta urmează să se alăture viitoarei misiuni Shenzhou-15, care va fi propulsată în spaţiu cu o rachetă Long March de la Centrul de lansare Jiuquan din nord-vestul Chinei la 29 noiembrie.

Deng va rămâne în spaţiu timp de şase luni şi va lucra alături de Fei Junlong şi Zhang Lu la finalizarea staţiei orbitale chineze Tiangong. Ei vor face parte, de asemenea, din prima rotaţie a echipajului de la bordul staţiei spaţiale înainte de revenirea pe Pământ a astronauţilor chinezi din cadrul misiunii Shenzhou-14.

Deng Qingming a recunoscut că a fost deprimat

„Am fost deprimat şi chiar înlăcrimat, însă nu am şovăit niciodată, cu atât mai puţin nu am renunţat. Voi preţui această oportunitate de a zbura în spaţiu şi de a-mi face datoria", a declarat Deng în timpul unei conferinţe organizate luni la centrul de lansare.

În timpul antrenamentului pentru misiunea Shenzhou-11 din 2016, el a fost închis într-un simulator de navă spaţială timp de 33 de zile pentru a experimenta zborul de lungă durată. A eşuat, însă, la selecţia finală la limită şi a devenit rezerva pentru comandantul Jing Haipeng.

Deng s-a născut în 1966 într-o familie rurală din provincia Jiangxi din estul Chinei. După ce reprezentanţii Forţelor Aeriene ale Chinei i-au vizitat liceul pentru recrutare el a trecut toate testele şi a devenit pilot cadet. După mai mulţi ani de pregătire intensivă, acesta a ajuns pilot de elită şi a fost selectat în cadrul primului lot de "taikonauţi", în ianuarie 1998.

Singurul astronaut chinez care nu a efectuat o misiune spaţială a recunoscut că s-a simţit dezamăgit, însă a continuat să spere și să se antreneze. El s-a bucurat de sprijinul familiei. Fiica sa, Deng Manqi, a absolvit universitatea şi s-a alăturat programului spaţial chinez în calitate de angajată. „Tatăl meu este cea mai muncitoare şi altruistă persoană pe care am cunoscut-o vreodată", a scris ea într-o scrisoare.