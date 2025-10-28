Secretele morții armatei lui Napoleon: ADN-ul dezvăluie cum bacteriile și păduchii au schimbat istoria

Cercetătorii de la Institutul Pasteur au analizat ADN-ul soldaților lui Napoleon și au descoperit boli invizibile care au contribuit la dezastrul armatei din 1812.

În iarna nemiloasă a anului 1812, armata lui Napoleon Bonaparte se retrăgea din Moscova, dar nu doar gerul cumplit și foametea i-au răpus pe cei mai viteji soldați ai Europei. Peste 300.000 de oameni și-au pierdut viața în acele săptămâni, iar până acum istoricii au explicat dezastrul prin frigul năprasnic și lipsa proviziilor. Însă o descoperire recentă, realizată prin analiza ADN-ului rămășițelor unor soldați francezi găsiți în Lituania, arată că tragedia a avut un aliat nevăzut: epidemii care s-au răspândit rapid printre trupele epuizate, amplificând suferința și transformând retragerea într-un adevărat marș al morții.

În acest articol vei afla cum analiza genetică a rămășițelor soldaților a dezvăluit prezența unor bacterii fatale, cum au contribuit acestea la prăbușirea celebrei armate a lui Napoleon și ce ne învață aceste descoperiri despre rolul bolilor invizibile în marile evenimente istorice.

Retragerea armatei lui Napoleon din Rusia: cauze și boli invizibile. Marșul fatal

Istoricii au dezbătut zeci de ani cauzele prăbușirii armatei lui Napoleon. Cum a fost posibil ca una dintre cele mai puternice forțe militare ale Europei să se destrame aproape complet în doar câteva luni, în timpul retragerii din Rusia?

La mai bine de două secole după una dintre cele mai cumplite campanii militare din istorie, analiza ADN oferă o perspectivă surprinzătoare: cercetătorii au descoperit, în rămășițele soldaților francezi morți în timpul retragerii, urmele unor infecții bacteriene care ar fi putut accelera tragedia.

Peste 300.000 de soldați francezi au pierit în timpul retragerii dramatice din Moscova — răpuși de frig, foame, epuizare și boli. Noile descoperiri sugerează însă că suferința lor a fost agravată de două infecții bacteriene identificate abia acum, necunoscute până în prezent cercetătorilor.

Primele indicii au venit încă din 2006, când cercetătorii care au analizat prima dată ADN-ul soldaților și au descoperit urmele a doi agenți patogeni periculoși:

Rickettsia prowazekii — bacteria care provoacă tifosul epidemic;

— bacteria care provoacă tifosul epidemic; Bartonella quintana — responsabilă de așa-numita „febra tranșeelor”, o boală des întâlnită printre soldații din războaiele secolului al XIX-lea.

Ambele infecții erau deja suspectate de istorici, pe baza simptomelor descrise în jurnalele vremii: febră mare, erupții cutanate, delir, epuizare extremă. În plus, arheologii descoperiseră păduchi de corp în hainele și părul soldaților îngropați, confirmând prezența parazitului care transmite tifosul.

ADN-ul soldaților lui Napoleon dezvăluie boli fatale. Martor peste secole

Echipa de cercetători a analizat ADN-ul prelevat din rămășițele unor soldați descoperiți în gropi comune din Lituania, locul unde armata napoleoniană a fost decimată în timpul retragerii din Rusia. Potrivit oamenilor de știință, infecțiile s-au răspândit rapid printre soldații înfometați și epuizați, purtate de păduchi și agravate de condițiile insalubre din taberele militare.

Primele urme ale acestor infecții au fost detectate, așa cum aminteam anterior, cu aproape două decenii în urmă, în 2006, când analiza ADN-ului antic folosind reacția în lanț a polimerazei (PCR) a permis identificarea fragmentelor de ADN ale unor bacterii cunoscute. Totuși, metoda nu a putut detecta agenți patogeni necunoscuți, ceea ce a făcut imposibilă, la vremea respectivă, descoperirea altor infecții „ascunse”.

Rezultatele, publicate recent în revista Current Biology, au evidențiat prezența celor două bacterii deja cunoscute — Rickettsia prowazekii (tifosul epidemic) și Bartonella quintana (febra tranșeelor) — dar și urmele a doi agenți patogeni suplimentari, identificați pentru prima dată în contextul campaniei din Rusia:

Salmonella enterica subsp. enterica (serovar Paratyphi C) - responsabilă de febra paratifoidă;

responsabilă de febra paratifoidă; Borrelia recurrentis - care provoacă febra recurentă transmisă prin păduchi.

Acești noi agenți patogeni ar fi putut contribui semnificativ la agravarea stării trupelor, accelerând prăbușirea celebrei Grande Armée și subliniind rolul invizibil al bolilor în marile evenimente istorice.

„După 20 de ani, a fost momentul potrivit să redeschidem cazul”, a declarat Nicolás Rascovan, coautor al studiului și specialist în paleogenomică la Institutul Pasteur din Paris.

Analize genetice rescriu dezastrul armatei lui Napoleon

Deși istoricii au pus de obicei accentul pe gerul năprasnic și lipsa proviziilor ca principale cauze ale dezastrului napoleonian, noile analize genetice din 2025 oferă o perspectivă mai amplă: boala a fost, probabil, un aliat invizibil al iernii rusești.

„Aceste noi rezultate arată că motivele prăbușirii armatei franceze sunt mai complexe decât s-a crezut până acum”, au notat autorii studiului.

„Lucrarea este o contribuție remarcabilă — o combinație între arheologie, genetică și istorie”, a adăugat Anne Stone, specialistă în genetică antropologică la Universitatea de Stat din Arizona.

Folosind și de această dată cele mai avansate tehnici de secvențiere, cercetătorii au reușit să „citească” urmele de ADN vechi de peste două secole și să le compare cu bazele de date moderne care conțin mii de secvențe ale patogenilor cunoscuți. Echipa a extras mostre din dantura a 13 soldați francezi descoperiți în groapa comună din Lituania, în 2002. Dinții au fost aleși pentru că protejează cel mai bine materialul genetic, păstrând „amintirea” infecțiilor suferite de organism.

Prin secvențierea de nouă generație, cercetătorii au obținut milioane de fragmente de ADN dintr-o singură probă, ceea ce le-a permis să identifice toți agenții patogeni prezenți — nu doar cei bănuiți anterior. Rezultatele au fost surprinzătoare: pe lângă tifosul epidemic și febra tranșeelor, au fost descoperite urmele a încă două bacterii neașteptate, necunoscute până acum în contextul campaniei din Rusia. Aceste infecții suplimentare ar fi putut agrava starea trupelor și grăbi prăbușirea celebrei Grande Armée, cred cercetătorii.

Bolile invizibile care au distrus armata lui Napoleon. Moartea nevăzută din spatele legendelor

În timpul retragerii din Rusia, armata lui Napoleon a fost lovită din toate părțile: de frigul năprasnic, de atacurile rușilor și, mai ales, de propriul corp, slăbit și bolnav.

Bolile transmise prin păduchi — deja răspândite în Europa epocii — s-au propagat cu o viteză devastatoare printre soldații epuizați și înfometați. Fiecare infecție a alimentat o spirală a dezastrului: cei bolnavi nu mai puteau lupta sau merge, iar cei încă sănătoși se îmbolnăveau rapid, contaminându-se prin haine, pături și echipamente.

Rezultatul a fost o retragere transformată într-o tragedie umană fără precedent.

Prin aceste analize de paleogenomică, cercetătorii nu doar completează un capitol al istoriei, ci rescriu felul în care înțelegem astăzi dezastrul napoleonian. Campania din Rusia nu a fost doar un eșec strategic, ci și o tragedie biologică, în care microorganismele au jucat un rol uriaș — dar invizibil.

Ironia istoriei face ca, în timp ce generalii planificau bătălii și alianțe, adevăratul inamic al lui Napoleon s-a dovedit a fi unul microscopic: o armată de bacterii care a învins acolo unde baionetele au eșuat — tăcut, dar decisiv.

Ce ne învață analiza ADN despre retragerea lui Napoleon

Studiul arată cum știința modernă poate rescrie istoria. ADN-ul vechi de peste 200 de ani devine o fereastră către trecut, oferind detalii biologice acolo unde documentele nu mai pot vorbi.

„Această cercetare nu e doar despre trecut”, au mai menționat autorii, „ci și despre modul în care bolile infecțioase au modelat soarta imperiilor”.

Pentru istorici, e o lecție de umilință: nu doar strategiile militare sau marile bătălii decid cursul istoriei — ci uneori organisme invizibile, purtate de un singur păduche, pot schimba destinul unei armate.

Pe scurt, retragerea lui Napoleon din Rusia nu a fost doar o înfrângere militară, ci și o catastrofă biologică.

Grație ADN-ului, știm acum că, dincolo de frig și foamete, au acționat bacterii care au scris, în tăcere, un capitol uitat din istoria Europei — demonstrând că invizibilul poate modela imperii.