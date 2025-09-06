Video 7 Septembrie 2025: Lună Sângerie, spectacolul impresionant al eclipsei totale care va aprinde cerul în nuanțe roșiatice pentru 6 miliarde de oameni

În noaptea de 7 spre 8 septembrie 2025, cerul va găzdui unul dintre cele mai spectaculoase evenimente astronomice ale deceniului: eclipsa totală de Lună, cunoscută popular sub numele de „Luna Sângerie”. Pentru aproximativ o oră și jumătate, satelitul natural al Pământului va căpăta o nuanță roșiatică hipnotizantă, vizibilă pe tot globul, inclusiv în România.

Fenomen ce îmbină știința, poezia și misterul, eclipsa va aduce mii de pasionați de astronomie cu privirile spre cer, într-o noapte de neuitat.

În acest articol vei descoperi când și cum se va desfășura eclipsa totală, cât timp va dura, în ce zone ale lumii va fi vizibilă și de ce fenomenul poartă denumirea poetică de „Luna Sângerie”. Vei afla explicația științifică din spatele nuanței roșiatice a Lunii, legendele și miturile care înconjoară acest spectacol ceresc, precum și sfaturi practice despre cum să o observi din România, fără echipamente speciale, pentru a nu rata acest eveniment astronomic rar și fascinant.

În noaptea de 7 spre 8 septembrie 2025 este eclipsă totală de Lună?

Eclipsa de Lună din 7 septembrie 2025 este una totală, iar momentul de maxim va avea loc la ora 21:11 (ora României).

Programul eclipsei totale de Lună: Cum se desfășoară Luna Sângerie

Începutul eclipsei parțiale: 19:27

Totalitatea: între 20:30 și 21:52

Momentul maxim: 21:11

Finalul totalității: 21:53

Finalul eclipsei parțiale: 23:15.

Durata totalității: 82 de minute – suficient de mult pentru a putea fi observată chiar și de cei care nu urmăresc de obicei cerul nopții.

Unde va fi vizibilă Luna Sângerie: în România și în lume

Se estimează că aproape 77% din populația globului – adică în jur de 6,2 miliarde de oameni – vor putea admira întreaga fază de totalitate a eclipsei de Lună din 7-8 septembrie 2025.

Europa – inclusiv România, unde fenomenul se va putea observa de la apusul Lunii.

Africa, Asia, Australia și o parte din Antarctica.

Astronomii consideră această eclipsă una dintre cele mai spectaculoase din ultimii ani, pentru că se produce foarte aproape (cu câteva zile înainte) de perigeu – punctul cel mai apropiat al Lunii de Pământ - dar nu suficient pentru a fi numită „Super-Lună”. Totuși, profunzimea umbrei va face ca roșul ei să fie unul deosebit de intens.

Văzută de pe Lună, scena ar fi și mai impresionantă: Pământul s-ar înfățișa ca un glob întunecat, încercuit de un inel incandescent – suma tuturor răsăriturilor și apusurilor de pe planeta noastră proiectate simultan pe conturul său.

Cum apare „Luna Sângerie” în timpul eclipsei totale de Lună

În timpul eclipsei totale, Luna intră complet în umbra Pământului. Deși ar putea părea că ar trebui să dispară complet, satelitul rămâne vizibil datorită atmosferei terestre.

Atmosfera funcționează ca o lentilă: filtrează lumina solară și împrăștie culorile. Undele scurte, precum albastrul, sunt dispersate, în timp ce razele roșii reușesc să se curbeze în jurul planetei noastre și să „vopsească” Luna într-o nuanță sângerie, roșiatică.

De aici vine și denumirea poetică de „Luna Sângerie”, un termen care de-a lungul timpului a alimentat numeroase legende, mituri, teorii ale conspirației, chiar și profeții. În prezent, însă, oamenii de știință văd acest fenomen ca pe o demonstrație grandioasă a legilor fizicii și a frumuseții cosmosului.

Legende și mituri ale Lunii Sângerie

De fiecare dată când apare pe cer, „Luna Sângerie” aprinde nu doar atmosfera, ci și imaginația oamenilor. Din cele mai vechi timpuri, eclipsa totală de Lună a fost înconjurată de mister și teamă. În unele culturi era privită ca un semn al sfârșitului lumii, în altele ca un avertisment trimis de zei. Nici prezentul nu duce lipsă de teorii: profeții moderne și conspirații online continuă să lege fenomenul de catastrofe iminente sau schimbări globale.

Știința, însă, are un răspuns mult mai simplu și fascinant. „Luna Sângerie” nu anunță apocalipsa, ci marchează doar un moment spectaculos de aliniere cosmică: Soarele, Pământul și satelitul nostru natural se află pe aceeași linie, iar atmosfera terestră filtrează lumina în așa fel încât Luna capătă nuanțe hipnotizante de roșu. Un spectacol al naturii, fără vreo semnificație ocultă, dar suficient de puternic pentru a fascina întreaga planetă.

Următoarea eclipsă de Lună are loc pe data de… 14 martie 2026

Dacă ratați acest spectacol, va trebui să aveți răbdare. Următoarea eclipsă totală de Lună va avea loc pe 14 martie 2026, dar aceasta nu va fi vizibilă în totalitate din România.

Prin urmare, 7 septembrie 2025 este o șansă unică de a admira în condiții ideale o Lună Sângerie spectaculoasă ce va marca cerul de toamnă.

Cum să observi eclipsa de Lună din România

Nu ai nevoie de telescop sau de echipamente speciale — fenomenul este vizibil cu ochiul liber.

Totuși, un binoclu sau un telescop mic îți va permite să vezi detalii spectaculoase ale suprafeței Lunii.

Cel mai bun loc de observare: zonele fără poluare luminoasă, departe de orașe.

Cum să te pregătești pentru eclipsa totală de Lună – 7 septembrie 2025

Bonusul serii de 7 septembrie: pe lângă eclipsă, Saturn va străluci în apropierea Lunii, aflându-se chiar în perioada de opoziție. Planeta cu inele va putea fi observată cu ochiul liber, dar priveliștea devine cu adevărat spectaculoasă printr-un telescop.

După acest fenomen, urmează o eclipsă parțială de Soare pe 21 septembrie, vizibilă din Antarctica, Australia și Noua Zeelandă. Și încă un motiv de a ridica privirea spre cer: ultimele trei Luni pline din 2025 vor fi toate Super-Luni, iar cea din 5 noiembrie va fi cea mai mare și mai luminoasă din întregul an.

Până atunci, eclipsa totală de Lună din 7 septembrie 2025 nu este doar un fenomen astronomic, ci și o experiență culturală și emoțională. Este momentul în care Pământul, Soarele și Luna se aliniază perfect, iar Universul ne oferă un spectacol de culoare, lumină și mister.

Pe 7 septembrie, pregătește-ți privirea și lasă-te purtat de magia Lunii Sângerii.